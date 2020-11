"Covid et confinement à l'école : attestation, école obligatoire ou pas, protocole sanitaire, masque en CP... Le récap' des mesures"

ECOLE ET CONFINEMENT. Justificatif de déplacement scolaire, école obligatoire et confinement, protocole sanitaire anti-covid renforcé ou encore port du masque obligatoire dès le CP... On fait le point sur cette rentrée inhabituelle et ses mesures parfois complexes !

[Mis à jour le 3 novembre 2020 à 10h8] Dans quelle mesure l'école reste-t-elle obligatoire pendant le confinement ? Qu'en est-il des justificatifs de déplacement scolaire pour les trajets domicile-école, collège ou lycée ? Quels renforcements ont été prévus dans la nouvelle version du protocole sanitaire ? Comment s'applique la nouvelle mesure du masque à 6 ans en primaire ? De nombreuses questions concrètes se posent en cette deuxième période de confinement en France, qui cette fois s'accompagne d'une ouverture des écoles de la maternelle au lycée. Le contexte de la pandémie se double en outre de la menace terroriste accrue ces dernières semaines dans le pays. Découvrez les réponses connues aux questions actuelles en naviguant dans cette page spéciale "Covid et confinement à l'école" via le sommaire ci-contre.

L'école est-elle réellement obligatoire pendant le confinement ? Interrogé par L'Obs, le ministère de l'Education nationale a rappelé le 2 novembre : "Ce n'est pas l'école qui est obligatoire, mais l'instruction. Et cette obligation pour chaque enfant âgé de 3 à 16 ans révolus demeure pendant le confinement." Environ 50 000 enfants étudient à la maison donc, un choix qui doit faire l'objet d'une déclaration par les parents avant chaque rentrée scolaire, auprès de l'académie ou de la mairie. Si le choix de la famille d'opter pour cette forme d'instruction se fait en cours d'année scolaire, elle en a la possibilité en fournissant la fameuse déclaration sous huit jours. Si de nouvelles familles pourraient se laisser tenter, Emmanuel Macron a annoncé le 2 octobre que cette option se verrait toutefois considérablement réduite à partir de la rentrée prochaine : il a en effet annoncé sa "stricte limitation" en présentant son plan de lutte contre les séparatismes.

C'est sous le signe d'une double crise qu'a eu lieu la rentrée de novembre dans les établissements scolaires de France, de la maternelle au lycée. Minute de silence en hommage à l'enseignant Samuel Paty (assassiné deux semaines plus tôt) précédée d'un éventuel temps pédagogique et accompagnée par une réflexion plus longue... Le retour des vacances de la Toussaint à l'école s'est révélé très particulier cette année, d'autant plus que le confinement est de nouveau mis en place partout en France. Cette rentrée étaient en effet dans tous les esprits depuis qu'Emmanuel Macron et son gouvernement avaient indiqué qu'ils entendaient renvoyer les Français chez eux, mais réouvrir malgré cela les crèches, les écoles primaires, les collèges et les lycées. Seules les universités doivent pratiquer l'enseignement à distance.

L'école en temps de Covid et de confinement n'est pas la même. Comme lors du déconfinement en mai dernier, elle est encadrée par des règles strictes. Une version modifiée du protocole sanitaire dans les écoles a été publiée le 29 octobre sur le site du ministère de l'Education. Les mesures ont été déclinées lors d'une conférence de presse quelques heures plus tôt, par le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Education Jean Michel Blanquer. Le "schéma de base a été préparé depuis le mois de juillet pour un accueil de tous les élèves sur l'ensemble du temps scolaire", a assuré ce dernier.

Le syndicat Snuipp-FSU avait demandé à ce que la rentrée de novembre 2020 soit décalé d'une journée, à mardi, pour mieux préparer les établissements aux nouvelles mesures sanitaires. Il n'aura pas été entendu. Dans Le Parisien samedi 31 octobre, Jean-Michel Blanquer s'est justifié en expliquant que la rentrée de novembre reprenait les bases de celle de septembre, qui "s'est déroulée en suivant un protocole qui a permis de limiter fortement les contaminations en milieu scolaire". "C'est sur cette base que nous faisons cette rentrée de novembre. Nous ne changeons pas la nature du protocole sanitaire, nous en renforçons les modalités selon un schéma que nous avons préparé depuis juillet sous l'inspiration du Haut Conseil de la Santé publique", a-t-il confirmé.

Le protocole sanitaire pour les écoles mis en place lors du déconfinement au printemps a été plusieurs fois amendé. La dernière modification en date remonte donc au 29 octobre. Pour la rentrée du 2 novembre, de nombreux points ont été précisés :

Le lavage des mains doit être réalisé, a minima : à l'arrivée dans l'école ou l'établissement ; avant et après chaque repas ; avant et après les récréations ; après être allé aux toilettes ; le soir avant de rentrer chez soi ou dès l'arrivée au domicile.

Le port du masque est obligatoire dès le CP . "Pour les élèves des écoles élémentaires, des collèges et des lycées, le port du masque 'grand public' est obligatoire dans les espaces clos ainsi que dans les espaces extérieurs", indique le protocole. Il est toujours obligatoire pour les personnels tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs. "Pour les élèves des écoles maternelles le port du masque est à proscrire", est-il mentionné.

Jeudi 29 octobre, le ministre de l'Education a ainsi confirmé que le port du masque dès 6 ans, autrement dit dès le CP, serait obligatoire "afin de ne laisser aucun enfant sur le bord du chemin tout en protégeant nos enseignants". "J'invite tous les parents à équiper leurs enfants. Des masques sont prévus dans les écoles en cas d'oubli ou de difficultés économiques d'une famille pour se procurer de tels masques", ajoute Jean-Michel Blanquer.

L'aération des locaux doit être "la plus fréquente possible et durer au moins 15 minutes à chaque fois". Les moments définis par le protocole sont "le matin avant l'arrivée des élèves, pendant les intercours, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner (en l'absence de personnes) et pendant le nettoyage des locaux". "Cette aération doit avoir lieu au minimum toutes les 2 heures", indique le document qui appelle également à veiller au bon fonctionnement de la ventilation mécanique si elle existe.

et durer au moins 15 minutes à chaque fois". Les moments définis par le protocole sont "le matin avant l'arrivée des élèves, pendant les intercours, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner (en l'absence de personnes) et pendant le nettoyage des locaux". "Cette aération doit avoir lieu au minimum toutes les 2 heures", indique le document qui appelle également à veiller au bon fonctionnement de la ventilation mécanique si elle existe. Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) doit être réalisé "au minimum une fois par jour". Le protocole demande aussi "un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes)". Ce dernier doit quant à lui être assuré "plusieurs fois par jour". Le ministre a promis qu'une attention particulière sera apportée aux "surfaces les plus fréquemment touchées, comme les poignées de porte".

Les distances à respecter sont renforcées dans le nouveau protocole. Le déroulement de la journée et des activités scolaires dit être revu "pour limiter les croisements entre élèves de groupes différents (classe, groupes de classes ou niveau)". "Lorsque le non brassage entre classes n'est pas possible (notamment en Première, Terminale), la limitation du brassage s'applique par niveau", indique le texte qui donne aux établissement jusqu'au 9 novembre pour s'organiser. Il est conseillé d'étaler l'arrivée et le départ des élèves dans l'établissement et d'encadrer les déplacements des élèves.

Les règles changent à la cantine avec une restauration par groupe. Si la restauration scolaire est maintenue "dans les lieux habituels", les établissements doivent organiser les flux et la densité des élèves "en respectant la distance d'au moins un mètre entre les groupes d'élèves appartenant à une même classe dans les écoles maternelles". Dans l'élémentaire, les collèges et les lycées, si cette distance d'un mètre ne peut être respectée, "il convient de faire déjeuner les élèves d'un même groupe (classe, groupes de classe ou niveau) ensemble et, dans la mesure du possible, toujours à la même table". Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service.

Les récréations sont organisées par groupes, "en tenant compte des recommandations relatives aux gestes barrières". L'accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé seulement si un nettoyage quotidien est effectué.

Au-delà du protocole sanitaire dans les écoles, la rentrée du 2 novembre 2020 sera très particulière pour les parents, pour les enfants, mais aussi pour les enseignants. L'adaptation des écoles, collèges et lycées aux mesures s'annonce difficile, les chefs d'établissement et les personnels ayant seulement ce vendredi et ce week-end pour s'adapter. Peu convaincu par les mesures annoncées, le Snes-FSU, premier syndicat du secondaire, a déposé un préavis de grève du 2 au 7 novembre.

Dans les crèches un protocole sanitaire renforcé est aussi mis en place dont la dernière version est en ligne sur le site du ministère de la Santé. Il en va de même du secteur périscolaire. Comme le précise le site spécialisé Les pros de la petite enfance, la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) est d'ores et déjà en train de rééxaminer les consignes sanitaires listées dans la dernière version du guide ministériel "COVID-19 et modes d'accueil du jeune enfant", daté du 2 octobre et qui avait, pour rappel, déjà été réactualisé le 20 octobre dernier, dans la foulée du passage à l'état d'urgence mi-octobre.

A l'école maternelle et élémentaire, qui constituent à elles deux l'école primaire, c'est le protocole sanitaire renforcé présenté plus haut qui prévaut. Comme précisé plus haut dans notre page spéciale, la principale nouveauté pour les écoliers sera le port du masque à partir de 6 ans. Mais l'organisation de la cantine pourrait vite se résumer à un énorme casse-tête.

Au collège, le gouvernement a également décidé que les classes resteraient ouvertes pendant le confinement, avec ce même protocole sanitaire renforcé. Une décision qui peut étonner, certains spécialistes ayant appelé à fermer le secondaire et à ne laisser que le primaire ouvert. Les garanties apportées par le protocole sanitaire sont "insuffisantes" selon le Snes-FSU, premier syndicat du secondaire, qui estime que "rien ne va permettre de garantir la sécurité des élèves et des personnels". Le syndicat annonce qu'un préavis de grève a été déposé du 2 au 7 novembre.

Au lycée, le protocole s'applique également, avec quelques aménagements comme on a pu le voir. Dans les lycées, les chefs d'établissements bénéficieront d'une certaine "souplesse" pour l'application des mesures a indiqué Jean-Michel Blanquer. Un enseignement à distance est envisageable pour les élèves vulnérables.

Dans les universités, les facultés et établissements d'enseignement supérieur, les cours magistraux devront être diffusés en visioconférence. Si l'enseignement à distance sera donc la règle à l'université, le Premier ministre Jean Castex a toutefois précisé le 29 octobre que "les travaux pratiques pourront être maintenus dans les établissements". "Les examens et les concours pourront se tenir avec un protocole renforcé. Les restaurants universitaires pourront continuer à fonctionner, mais uniquement pour des repas à emporter. Les bibliothèques universitaires seront ouvertes sur rendez-vous et dans le respect d'une jauge", indique aussi le Premier ministre.

Pendant le confinement, les parents doivent "se procurer une attestation dérogatoire pour conduire leurs enfants à l'école" a-t-il été précisé le 29 octobre. En clair, il existe trois types d'attestations, l'attestation de déplacement dérogatoire, le justificatif de déplacement professionnel et le fameux "justificatif de déplacement scolaire". Ce dernier est une nouveauté. C'est cette dérogation qui certifie que le trajet des parents accompagnant leurs enfants, ou celui d'ados non-accompagnés, a bien pour motif d'aller et de revenir d'un établissement scolaire. Point très important : une fois apposé le cachet de l'école ou de l'établissement d'accueil de l'enfant dessus, le justificatif de déplacement scolaire est permanent. Contrairement à l'attestation de déplacement dérogatoire "classique", il n'est alors pas nécessaire d'en produire un nouveau à chaque trajet vers ou depuis l'établissement scolaire.

► Découvrez toutes les infos du justificatif de déplacement scolaire sur notre fiche pratique dédiée

A noter, en bref, qu'il n'est pas nécessaire de remplir d'attestation de déplacement dérogatoire "classique" en plus du justificatif de déplacement scolaire (une fois permanent). Il reste possible de se munir d'une attestation de déplacement dérogatoire "classique" à la place d'un justificatif de déplacement scolaire, mais il faudra alors la refaire à chaque trajet. Par ailleurs, pour les collégiens et lycéens, la seule présentation du carnet de correspondance fait foi pour justifier le déplacement, précise le ministère de l'Education. Faute d'attestation pour justifier son déplacement vers un établissement scolaire (ou tout autre déplacement d'ailleurs), la sanction s'élève à 135 euros. Un montant qui s'élève encore en cas de récidive.

Téléchargez le justificatif de déplacement scolaire

Jean-Michel Blanquer a tenté de rassurer sur cette ouverture des classes le 2 novembre malgré le confinement, ce qui constitue une différence très notable avec les mesures drastiques de mars-avril : "les contaminations se passent en dehors de l'établissement scolaire. Les enfants ont souvent des activités bien plus contaminantes dans le cercle privé. Nous avons le devoir de maintenir notre école, tant que nous le pourrons". "Nous savons que la fermeture des écoles et des établissements entraîne l'aggravation des retards scolaires et nous ne voulons pas cela", a-t-il aussi indiqué, assurant que le précédent protocole sanitaire dans les écoles a permis qu'il y ait "peu de contaminations en milieu scolaire". Et de rappeler les chiffres au moment du départ en vacances : "27 structures scolaires fermées sur les 61 500 que compte le pays, c'est à dire 0,04 % de fermeture [et] 293 classes fermées, ce qui correspond à 0,06 %".

►Pour consulter les infos clés du confinement, rendez-vous sur notre page spéciale

Le Premier ministre Jean Castex a lui aussi défendu le choix d'ouvrir les écoles devant les Parlementaires jeudi 29 octobre : "Je voudrais dire que le gouvernement fait totalement sien ce diagnostic porté par la Société française de pédiatrie : 'Les bénéfices éducatifs et sociaux apportés par l'école sont très supérieurs aux risques d'une éventuelle contamination par Covid de l'enfant en milieu scolaire' ".

Alors que l'hypothèse d'un reconfinement se rapprochait, face à la deuxième vague de Covid-19 en France, les spécialistes étaient nombreux à recommander des restrictions quant à la présence d'une partie des élèves en classe, à compter du jour de la rentrée du lundi 2 novembre prochain. La réouverture des écoles primaires, mais pas des collèges et des lycées, semblait alors faire consensus, avec port du masque dès 6 ans comme le recommande l'OMS. Le 26 octobre sur BFMTV, l'épidémiologiste Antoine Falhaut avait ainsi proposé de s'abstenir de rouvrir les classes de collège-lycée, ainsi que celles du supérieur : "Pour les collèges, les lycées, les universités, je pense qu'il serait bien que pendant deux semaines [celles qui suivent les vacances de la Toussaint, Ndlr], on fasse uniquement l'enseignement à distance", avait-il déclaré. Et de préciser : "Les écoles primaires pourraient rester ouvertes mais devraient imposer le port du masque, même aux enfants de plus de 6 ans". "Je ne vois pas ce qui s'oppose à certains principes de précaution et qu'on recommande du coup le port du masque, y compris aux enfants, à partir de six ans", abondait l'épidémiologiste Dominique Costagliola. Le 28 octobre, le pédiatre Alain Fischer avait pour sa part estimé sur franceinfo : "Logiquement, on doit garder les écoles ouvertes" en cas de reconfinement, car "le risque de transmission des enfants vers les adultes est faible".

Le constat est partagée par Robert Cohen, pédiatre et infectiologue à l'hôpital de Créteil, qui s'est exprimé coup sur coup sur Europe 1 et RTL : "On a vu que les enfants sont deux à cinq fois moins contaminés que les adultes. Une fois qu'on a dit ça, est ce qu'ils sont contaminants ? Oui ils peuvent l'être, là encore moins que les adultes, moins contaminés, moins contaminants, mais si la circulation du virus est très, très intense, ce qui est le cas actuellement, on peut s'imaginer qu'on est loin du risque zéro et on le comprend tout à fait bien", estimait-il. Lui aussi en revanche aurait préféré que la classe s'arrête à partir du collège. "Quand je parle des écoles, je ne parle pas des collèges, je ne parle pas des lycées, encore moins des facultés".

Il n'existe pas de statistiques officielles en temps réel du nombre de classes et d'établissements scolaires fermés dans l'Hexagone pour cause de détection de cas de coronavirus. D'après les derniers chiffres du ministère de l'Education nationale à la date du 28 octobre 2020, 27 écoles, collèges et lycées ont fermé pour cause de cas de Covid-19 sur 61 500. Soit une proportion de 0,04 % des établissements scolaires du territoire français.

La règle actuelle ? Trois cas de Covid-19 conduisent en théorie à la fermeture d'une classe ou de l'établissement. Mais en réalité, la décision finale est prise au cas par cas, par la préfecture, la direction de l'école, le rectorat ou l'Agence régionale de santé.