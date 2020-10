Ecole et confinement : maternelle, collège, université... Que sait-on des (futures) nouvelles mesures anti-Covid ?

ECOLE ET CONFINEMENT. Maternelles, collèges, universités... Quelles nouvelles mesures de lutte contre le Covid-19 pourraient être annoncées ce mercredi soir ? Quels établissements resteront ouverts s'il y a confinement ? Le récap' des hypothèses.

[Mis à jour le 28 octobre 2020 à 16h07] L'ESSENTIEL - Fermeture d'établissements et retour de l'école à la maison ? Masque imposé dès le CP ? Cours par demi-groupes interchangés tous les deux jours, comme en mai ? Quelle forme vont prendre les nouvelles mesures anti-Covid 19 annoncées ce mercredi soir par le gouvernement pour les écoles, collèges, lycées et universités ?

Les annonces du chef de l'Etat sont attendues à partir de 20h à la télévision.

Un reconfinement national d'un mois est notamment envisagé par l'exécutif, sachant qu'il serait a priori plus souple qu'en mars (écoles et commerces resteraient ouverts). Mais un conseiller ministériel a d'ores et déjà prévenu : "Tout peut bouger jusqu'au dernier moment".

Pour l'école, "au final, c'est le gouvernement qui décide de la politique à adopter", souligne Rodrigo Arenas, co-président de la FCPE (Fédération des Conseils de Parents d'Elèves), interrogé par France 3 Paris-Ile-de-France le 27 octobre. Et d'ajouter : "nous (la FCPE) demandons que les institutions donnent rapidement des informations permettant aux établissements et aux parents d'anticiper"

Consultez, dans cette page spéciale, les hypothèses les plus plausibles quant aux mesures qui devraient être prises pour l'école, par niveau de classe (voir le sommaire ci-contre) .

quant aux mesures qui devraient être prises pour l'école, . Le couvre-feu entre 21h et 6h du matin est pour l'heure d'actualité pour 46 millions de Français depuis deux semaines.

Selon les termes du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal le mercredi 27 octobre au soir, nous nous trouvons face à une "hausse exponentielle, dans une majeure partie de l'Europe, de l'épidémie".

Réouvrir les établissements scolaires après les vacances de la Toussaint... Qu'en pensent les experts ?

Quand l'hypothèse d'un reconfinement se rapproche, face à la deuxième vague de Covid-19 en France, quid de la reprise des cours post-vacances de la Toussaint ? En cette fin du mois d'octobre, les spécialistes sont nombreux à recommander des restrictions quant à la présence d'une partie des élèves en classe, à compter du jour de la rentrée du lundi 2 novembre prochain. Le 26 octobre sur BFMTV, l'épidémiologiste Antoine Flahaut a ainsi proposé de s'abstenir de rouvrir les classes de collège-lycée, ainsi que celles du supérieur : "Pour les collèges, les lycées, les universités, je pense qu'il serait bien que pendant deux semaines [celles qui suivent les vacances de la Toussaint, Ndlr], on fasse uniquement l'enseignement à distance", a-t-il déclaré, face à la multiplication des foyers de contaminations dans les collèges et les lycées. Et de préciser : "Les écoles primaires pourraient rester ouvertes mais devraient imposer le port du masque, même aux enfants de plus de 6 ans" [le port du masque n'est pour l'heure pas obligatoire en-dessous du collège, Ndlr].

Jusqu'aux vacances de la Toussaint, c'est en effet le présentiel qui était redevenu la norme pour les écoles primaires, les collèges et les lycées. Le protocole sanitaire a également été allégé fin septembre, provoquant la grogne d'une partie du corps enseignant. Il n'y a qu'à la fac et dans l'enseignement supérieur en général que la jauge d'occupation des locaux s'était vue limiter à la moitié des étudiants.

Le 26 octobre sur RTL, le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, a lui aussi évoqué la question de la réouverture des écoles à la rentrée post-vacances de la Toussaint. Il a avoué juger la situation "critique", et a mis en avant deux stratégies possibles :

1/ étendre le couvre-feu massivement

2/ "directement reconfiner"

Si le gouvernement optait pour la deuxième option, l'expert suggère de "conserver une activité scolaire et aussi un certain nombre d'activités économiques".

Le 28 octobre, le pédiatre Alain Fischer estimait pour sa part sur franceinfo : "Logiquement, on doit garder les écoles ouvertes" en cas de reconfinement, car "le risque de transmission des enfants vers les adultes est faible".

Pourquoi aucune mesure supplémentaire n'a été prise contre le Covid-19 à l'école cet automne ?

Annoncée le 5 octobre dernier, la jauge de 50% d'occupation des universités et des grandes écoles dans les zones d'alerte renforcée et maximum reste de mise. Mais dans l'interview qu'il a donnée le 14 octobre au soir depuis l'Elysée, Emmanuel Macron n'a annoncé aucune nouvelle restriction sanitaire liée au Covid-19 à l'école, au collège, au lycée ou dans les universités. Le matin-même sur RTL, son ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer précisait d'ailleurs : "Dans les écoles, collèges et lycées, la situation est sous contrôle".

Pour le ministre de l'Education mi-octobre, la situation constatée dans les école, collèges et lycées en France ne nécessite alors pas le dédoublement des classes, ni la prise en charge d'une partie des élèves par les collectivités locales. Ce scénario avait pourtant été évoqué en cas de circulation très active du virus. Le ministre a précisé, toujours le 14 octobre, qu' "il faudrait des contaminations encore plus importantes" avant qu'une telle décision ne soit prise.

D'après des chiffres récents communiqués par le ministère de l'Education, 24 structures scolaires étaient fermées en France à la mi-octobre (sur plus de 60 000) pour cause de cas de coronavirus. Jean-Michel Blanquer a également informé le 14 octobre que le protocole allégé mis en place fin septembre dans les écoles (voir ici) pour limiter les fermetures de classes, serait normalement maintenu après les vacances de la Toussaint.

En quoi consiste, en résumé, le protocole sanitaire allégé mis en place de la crèche au CM2 fin septembre ?

Depuis le 22 septembre, les règles sont assouplies de la crèche au CM2, concernant les cas contacts à un élève porteur du Covid-19. Le principal changement ? Quand un enfant est testé positif, les autres élèves ne sont désormais plus considérés comme des cas contacts, et leur enseignant non plus. Il faut par ailleurs désormais trois cas de Covid-19 pour fermer une classe. Plus d'informations ici.

Pour Robert Cohen, pédiatre à l'hôpital intercommunal de Créteil (Val-de-Marne) interrogé par Le Parisien en parallèle du nouvel ajustement de protocole sanitaire, cette décision "arrive trop tard, il y a un retard à l'allumage énorme. Depuis trois mois, on sait que les enfants sont moins contaminants, ce qui ne signifie pas qu'ils ne le sont pas du tout. On aurait pu éviter la fermeture de beaucoup de classes. Mais la décision tombe au mauvais moment, alors que l'épidémie repart : c'est inaudible et cela passe pour une mauvaise décision", regrette le vice-président de la Société française de pédiatrie.

C'EST DANS L'ACTU - Quelles mesures devraient, en résumé, être annoncées ce mercredi soir du 28 octobre par le gouvernement pour les écoles ? Sollicité par l'AFP mardi 27 octobre, le ministère de l'Education nationale a rappellé que "le plan de continuité pédagogique prévoit un scénario d'enseignement hybride", sur place et à distance." C'est une piste envisageable, qui sera déterminée par le nombre d'écoles fermées à la rentrée des vacances de Toussaint suite à des cas de Covid", a-t-il été indiqué de même source. Par contre, le masque en primaire ne fait pas partie des pistes envisagées "à ce stade", mais elle pourrait être remise sur la table d'ici mercredi soir.

Selon les informations de LCI à la date du 27 octobre, l'exécutif réfléchissait ce mercredi matin à un maintien de l'ouverture des écoles, mais aussi des collèges, alors que la question des lycées n'était "pas tranchée". Ce "package d'options" nécessiterait un renforcement des précautions sanitaires. Dixit Robert Cohen, pédiatre et infectiologue, "Les enfants sont moins contaminés et moins contaminants mais il faut tout de même renforcer les mesures existantes. Cela passe par une aération des classes supérieure à la normale et un non-mixage des classes, notamment à la cantine".

Faut-il laisser les lycées et les universités ouverts ? Pour certains spécialistes comme l'épidémiologiste Antoine Flahault, cela ne serait pas une bonne idée : "Dans ce groupe d'âge que représentent les jeunes et les étudiants, on sait que de nombreux clusters se forment, s'entretiennent. Ils risquent ensuite de passer aux âges les plus élevés". Pour ces établissements, les syndicats enseignants défendent un scénario intermédiaire : l'accueil des élèves par demi-groupes. D'après Jean Rémi Girard, enseignant au lycée et membre du SNALC, le Syndicat national des lycées et collèges, ce choix regrouperait plusieurs avantages : "Les élèves peuvent être à un mètre de distance les uns des autres. Ils sont moins nombreux dans la cour de récréation". Le représentant déplore cela dit que cette piste des demi-classes n'ait "pas été mise en place à la rentrée de septembre."

Quelles sont les mesures mises en place pour l'instant ?

Depuis le 1er septembre dernier, plus de 12 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école, de la maternelle au lycée. Une rentrée pas comme les autres, marquée par la lutte contre le Covid-19, des fermetures d'école en nombre et des règles importantes à connaître, comme celle du port du masque, obligatoire dès le collège sans distinction d'âge, "dans les espaces clos ainsi que dans les espaces extérieurs". Le non-port du masque "volontaire" peut donner lieu à une sanction en lien avec le règlement intérieur. La plupart du temps, la sensibilisation est toutefois privilégiée face à la sanction, rappelle le Syndicat national des personnels de direction de l'Education nationale (SNPDEN).

En cas de symptômes du Covid-19 à l'école, le membre du personnel ou l'enfant doit être isolé et des tests réalisés afin de "remonter la chaîne de contamination". L'objectif du ministère : réussir à tester tous les cas contacts en 48 heures. Le 17 septembre, le ministre de la Santé Olivier Véran a fait savoir qu'il fallait désormais privilégier le plus possible la continuité pédagogique. "Lorsqu'un enfant est testé positif, souvent parce qu'il a été contaminé, de sa famille, il doit être isolé sept jours chez lui. Mais les autres enfants de sa classe pourront normalement continuer à se rendre à l'école", a-t-il insisté.

Néanmoins, en cas de fermeture de classe ou d'école liée à une contamination au Covid-19, "le congé parental sera possible pour les parents" a assuré sur franceinfo le 1er septembre Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement et secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre. Cette possibilité ne s'appliquera toutefois qu'en l'absence de dispositif alternatif de garde mis en place par la mairie ou l'établissement scolaire, rapporte l'AFP. Le Premier ministre Jean Castex estime quant à lui qu' "il faudra surtout trouver des solutions pour que les parents puissent continuer à travailler".

Que sait-on sur les gardes d'enfants ?

Les hypothèses concernant les gardes d'enfant devraient s'affiner dans la journée de ce mercredi 28 octobre et seront reprises en temps réel dans cette page.

Que sait-on pour la crèche ?

Nous ne disposons pas encore d'informations pour la crèche, mais elles seront notifiées sur cette page dès que nous avons plus d'éléments.

Que sait-on pour la maternelle ?

D'après des sources concordantes à BFMTV le 28 octobre, les maternelles devraient rester ouvertes.

Que sait-on pour l'école élémentaire ?

L'école élémentaire devrait continuer d'accueillir les enfants, selon des sources concordantes à BFMTV le 28 octobre.

Que sait-on pour le collège ?

Les collèges vont a priori rester ouverts, rapporte BFMTV de sources concordantes ce 28 octobre.

Que sait-on pour le lycée ?

Comme les écoles primaires et les collèges, les lycées garderont a priori leurs portes ouvertes, selon des sources concordantes citées par BFMTV le 28 octobre.

Que sait-on pour l'université ?

Contrairement aux écoles primaires (qui regroupent pour rappel les classes de la petite section de maternelle jusqu'au CP), aux collèges et aux lycées, les universités garderont a priori portes closes en novembre, d'après des sources concordantes citées par BFMTV.

Un nouveau protocole est effectif depuis le 22 septembre 2020.

► Consulter le protocole sanitaire dans son intégralité, via le site du ministère de l'Education

Il s'agit d'un protocole sanitaire allégé, dont l'Éducation nationale a annoncé les nouvelles règles le 20 septembre, pour les écoles maternelles et élémentaires (donc, de la crèche au cm2). Le principal changement concerne les cas contacts et les fermetures de classes. En effet, quand un enfant est testé positif au coronavirus, sa classe peut désormais "continuer de se tenir normalement pour les autres élèves, qui ne sont plus considérés comme cas contacts", décrit le ministère dans son communiqué. Jusqu'ici, un élève considéré comme "cas contact" ne pouvait retourner à l'école que si les résultats d'un test effectué sept jours après le dernier contact avec le cas confirmé étaient négatifs. Seul l'enfant testé positif au Covid-19 est dorénavant "isolé sept jours chez lui" depuis le 22 septembre, comme l'a précisé le ministre de la Santé Olivier Véran. Il ne reste isolé davantage que si ses symptômes se prolongent. Les fermetures de classe sont toutefois envisagées à partir de trois élèves testés positifs au Covid-19, "ne venant pas de la même famille ou ne vivant pas dans le même foyer".

L'objectif de cet allègement du protocole est de limiter les fermetures de classe, et par conséquent le recours au congé parental. Ces nouvelles recommandations se basent sur les préconisations du Haut conseil de la santé publique (HSCP). L'instance avait en effet rendu un avis, le 17 septembre, soulignant que "les enfants sont peu à risque de forme grave et peu actifs dans la transmission du Sars-CoV-2". Invité de RTL ce lundi 21 septembre, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a ajouté : "On voit maintenant d'après de nombreuses études que les enfants se contaminent très peu entre eux et qu'il y a peu de contaminations d'enfant à adulte." Du côté du port du masque, la règle ne change pas, et franceinfo rappelle que les enseignants du premier degré ont plus que jamais l'obligation de porter un masque. Pour les collèges et lycée, enfin, rien ne change.

Il n'existe pas de statistiques officielles en temps réel du nombre de classes et d'établissements scolaires fermés dans l'Hexagone pour cause de détection de cas de coronavirus. D'après les derniers chiffres du ministère de l'Education nationale à la date du 28 octobre 2020, 27 écoles, collèges et lycées ont fermé pour cause de cas de Covid-19 sur 61 500. Soit une proportion de 0,04 % des établissements scolaires du territoire français.

La règle actuelle ? Trois cas de Covid-19 conduisent en théorie à la fermeture d'une classe ou de l'établissement. Mais en réalité, la décision finale est prise au cas par cas, par la préfecture, la direction de l'école, le rectorat ou l'Agence régionale de santé.

Les écoles sont-elles fermées dans les autres pays d'Europe ?

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour le moment, la plupart des écoles primaires restent ouvertes à l'étranger. Seule la République Tchèque, pays d'Europe centrale le plus touché du continent, les a fermées mi-octobre. En Pologne et en Italie, ce sont les cours au lycée et en université qui se tiendront à 75% en ligne à partir du 26 octobre. En Irlande, tous les établissements sont fermés sauf les écoles, en parallèle du reconfinement acté pour l'ensemble de la population à partir du 21 octobre et pour au moins six semaines. En Belgique, les autorités de Belgique francophone ont informé le 25 octobre les collèges et lycées qu'ils devraient faire cours en ligne à partir du 28 octobre et pour au moins trois jours. Jusqu'ici, les autorités s'étaient contentées de limiter l'occupation des facs à 20% des effectifs. A noter qu'en Belgique, les vacances scolaires de la Toussaint, qui devaient au départ durer une semaine et démarrent le 30 octobre au soir, ont été prolongées pour tous le pays jusqu'au 11 novembre inclus (au lieu du 6 novembre).