"Ecole et covid : 75 000 élèves isolés ! Fermetures de classe, protocole... Les chiffres et infos clés"

ECOLE ET COVID. Le boom épidémique est tel en France que plus de 10 800 classes sont actuellement fermées, selon les données du Parisien. Et ce, alors que le nouveau protocole mis en place à l'école doit empêcher que les cours s'arrêtent en présentiel.

L'épidémie de coronavirus en France se propage à un rythme extrêmement soutenu, sur tout le territoire. Le Covid-19 n'épargne pas les enfants et les établissements scolaires, les chiffres donnent le tournis. Depuis la rentrée scolaire, c'est à dire depuis lundi, 25 000 élèves ont été testés positifs, 4000 enseignants ou personnels de l'Education nationale, selon les chiffres du ministère. Selon les données communiquées, ce sont 75 000 enfants qui sont actuellement placés à l'isolement, 3000 adultes. Voilà qui donne le tournis, d'autant que le gouvernement entend tout faire pour maintenir les écoles ouvertes, maintenir les cours pour tous les enfants en présentiel.

Le ministère de l'Education nationale a fait savoir que 10 800 classes étaient actuellement fermées, sur les 530 000 sur le territoire. Le gouvernement a pourtant modifié les règles concernant les fermetures d'établissements au début de l'année. Auparavant, une classe était fermée dès que trois cas de Covid étaient identifiés ; les règles ont donc évoluées : le principe général est que les classes ne ferment pas et que les enfants sont testés dès lors qu'un cas de Covid et identifié dans la classe. Mais force est de constater que les classes ferment... Les fermetures interviennent en réalité "en fonction de la situation". "En présence par exemple d'un très grand nombre de cas", ont précisé les services du ministère.

Les règles de contact-tracing du protocole sanitaire à l'école ont changé à la rentrée de janvier. Désormais, les classes ne doivent plus fermer, donc, pour cas de Covid dans les écoles françaises, de la maternelle au lycée. Les enfants de plus de 12 ans bénéficiant d'une vaccination complète peuvent en effet continuer à étudier en présentiel, de même que l'ensemble des enfants de moins de 12 ans. Les conditions à remplir pour cela : réaliser un test PCR ou antigénique immédiat (et qu'il soit négatif) en cas de détection d'un cas de contamination dans la classe ; puis deux autotests, distribués gratuitement aux élèves, l'un à J+2 et l'autre à J+4. A savoir que les élèves ayant déjà contracté le Covid par le passé doivent eux aussi réaliser ces trois tests en quatre jours.

A l'école, considérée par les scientifiques comme un haut lieu de la transmission du virus, les mesures habituelles du protocole sanitaire restent également de mise : conserver le masque, les distances, continuer à se laver les mains. Du côté des enseignants, les réunions parents-prof doivent désormais se tenir à distance, en ligne. La prise de café debout en salle des profs est également proscrite.

Le nouveau protocole sanitaire à l'école pour cette rentrée scolaire de janvier 2022. © Ministère de l'Education

Le 6 décembre dernier, afin de renforcer la lutte contre le Covid-19 en France, le protocole sanitaire de l'école maternelle au CM2 est passé du niveau 2 au niveau 3. Toujours à l'échelle nationale, les collèges et les lycées sont eux restés en niveau 2. Principale nouveauté pour lutter contre le Covid à l'école primaire, depuis le 9 décembre : les élèves et le personnel des écoles primaires doivent porter le masque non seulement en intérieur, mais aussi en extérieur. Il faut également de nouveau limiter les brassages par niveau et par classe pendant la restauration. Pour les activités sportives, seules celles de basse intensité, compatibles avec le port du masque et les règles de distanciation, sont autorisées en intérieur.

Sport, cantine ... Voici les règles du protocole sanitaire par niveau scolaire :

Protocole sanitaire contre le Covid dans les écoles (version à jour). © Ministère de l'Education

Voici les taux d'incidence (nombre de cas pour 100 000) mesurés sur la dernière semaine glissante par niveau scolaire. Les chiffres ci-dessous sont établis par Santé publique France et extraits du site Data.gouv. Si le dépistage automatique désormais en vigueur à l'école augmente évidemment l'ampleur des chiffres, ces derniers établissent toutefois que le virus circule largement dans les écoles, au moins autant qu'en population générale :

Quelles précautions prendre avant d'emmener mon enfant à l'école ?

Dans sa page Questions / Réponses, le ministère de l'Education recommande aux parents d'élève de prendre les précautions suivantes avant de conduire leur enfant à l'école :

surveiller l'apparition d'éventuels symptômes chez l'enfant

garder une hygiène stricte des mains : les laver au départ et au retour à la maison

Et si l'enfant / le jeune présente des symptômes ? (fièvre - 38°C ou plus -, asthénie inexpliquée ; myalgies inexpliquées ; céphalées en dehors d'une pathologie migraineuse connue ; anosmie ou hyposmie sans rhinite associée ; agueusie ou dysgueusie ; altération de l'état général ; diarrhée. Les rhinites seules n'étant pas considérées comme des symptômes évocateurs de Covid-19)

Il doit alors rester à la maison, et ce même s'il est totalement vacciné ou qu'il a été infecté par le Covid-19 depuis moins de deux mois. La marche à suivre ? Les parents doivent prendre avis auprès du médecin traitant, qui tranchera sur les mesures à prendre.

Voici les autres cas dans lesquels l'enfant / le jeune doit rester à la maison :

s'il est testé positivement au SARS-Cov2

si un membre de son foyer a été testé positivement (sauf si l'élève bénéficie d'une couverture vaccinale complète ou a contracté la COVID depuis moins de deux mois)

s'il est identifié comme contact à risque par la CPAM (sauf s'ils justifie d'une couverture vaccinale complète ou a contracté la COVID depuis moins de deux mois)

S'ils ne conduisent pas leur enfants à l'école, il est important que les parents informent le directeur d'école ou le chef d'établissement des raisons de son absence. Si l'élève est cas contact (même vacciné ou immunisé par une précédente contamination au virus), il vaut également mieux tenir son établissement scolaire au courant afin d'avoir une chance de rompre au maximum les chaînes de transmission en milieu scolaire.