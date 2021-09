Ecole et Covid : du nouveau sur la vaccination et le tracing

ECOLE ET COVID. Où en est la gestion du Covid à l'école ? Les laboratoires Pfizer BioNtech se sont exprimés sur le vaccin contre le Covid pour les 5-11 ans, et le Conseil scientifique sur la stratégie de dépistage. Récap'.

[Mis à jour le 21 septembre 2021 à 11h10] Où en est-on sur la gestion du Covid à l'école ? L'une des principales dernières informations concerne tout d'abord le vaccin. Les laboratoires allemand BioNTech et américain Pfizer ont affirmé le 20 septembre que leur vaccin contre le Covid était "sûr" pour les enfants de 5 à 11 ans. Administré en dose réduite à des participants à des tests figurant dans cette catégorie d'âge, le sérum a entraîné une réponse immunitaire similaire à celle enregistrée dans l'une de leurs précédentes études chez des jeunes de 16 à 25 ans avec une dose plus forte, selon les laboratoires. Pfizer et BioNTech ont indiqué qu'ils allaient transmettre les résultats ci-dessus aux différentes agences de régulation des médicaments dans le monde.

A l'heure où les jeunes de moins de 12 ans sont les seuls à ne pas pouvoir être vaccinés en France (sauf cas exceptionnels), l'information est de taille. Que faut-il en penser ? "On doit rester prudent", estimait le 20 septembre sur france info l'infectiologue Odile Launay. "Pour l'instant, nous n'avons pas de données".

Dépister plus, isoler seuls les cas positifs : un avis du Conseil scientifique contredit le protocole sanitaire

Autre info très importante du moment : d'après un avis du 13 septembre, le Conseil scientifique considère que seuls les enfants testés positifs devraient être renvoyés chez eux en cas de contamination constatée au collège et au lycée. Il préconise en outre des tests systématiques et hebdomadaires à l'école primaire, une mesure qui ne fait pas partie du protocole sanitaire du ministère de l'Education nationale. Pour rappel, actuellement, à l'école primaire, la fermeture d'une classe est actée à partir d'un seul cas de Covid-19. Et en cas de contamination au collège ou au lycée, l'ensemble des élèves de la classe doit s'isoler toute une semaine.

Selon Le Monde (article abonnés), qui a pu consulter l'avis du Conseil scientifique du 13 septembre (ce dernier n'a pas été rendu public), les experts du Conseil scientifique estiment qu'au sein des collèges et des lycées, ce sont tous les élèves d'un même niveau (et pas uniquement ceux d'une même classe, au vu du large brassage des adolescents) qui devraient être dépistés dès le lendemain de la détection d'un cas avéré de Covid-19.

Pour le Conseil scientifique, il s'agirait, rapporte Le Monde, d'une stratégie "gagnant-gagnant" (...) censée éviter les fermetures de classes dans le primaire, et le 'tri' entre élèves vaccinés et non-vaccinés dans le secondaire" sachant que les élèves non-vaccinés sont souvent issus de milieux plus défavorisés.

Cet avis s'alarme également des conséquences du variant Delta, plus contagieux et qui "fait redouter une épidémie pédiatrique à la rentrée, dans un contexte de non-vaccination chez les moins de 12 ans et de couverture vaccinale partielle chez les 12-17 ans", selon un autre extrait cité par Le Monde.

Fermetures de classes, vaccination, autotests, protocole sanitaire... Le récap' des infos clés dans cette page.

Deux semaines après la rentrée, combien de classes sont vides et fermées pour cause de Covid ? De la maternelle au lycée, de nombreux parents et enseignants s'interrogent chaque semaine sur ce décompte clé. Selon les données du bilan hebdomadaire du ministère de l'Education, arrêtées au jeudi 16 septembre à 13h et publiées ce vendredi 17 septembre, on compte 3 299 classes fermées (pour rappel, dès le 1er cas de Covid dans le 1er degré) sur 527 200, soit 0,63%. Du côté des structures scolaires *, le ministère dénombre 16 fermetures, sur 59 650 établissements scolaires au total, soit une proportion de 0,027% : 15 écoles (sur 48 950), 1 collège (sur 6 950) et 0 lycées (sur 3 750).

* publiques et privées sous contrat

Le point de situation hebdomadaire du ministère de l'Education livre aussi :

le nombre de cas de Covid confirmés chez les élèves : 9 748 sur les 7 derniers jours, sur 12 223 000 élèves, soit 0,08% (+1 480 en 24h)

le nombre de cas de Covid confirmés chez les personnels : 439 sur les 7 derniers jours, sur 1 201 500 personnels, soit 0,037% (+83 en 24h)

N.B. : les tests salivaires reprenant progressivement dans les écoles primaires, cette donnée sera indiquée prochainement, précise le ministère de l'Education.

Des fermetures de classe en augmentation depuis la rentrée

Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer donnait comme nombre de classes fermées dans Le Parisien le 13 septembre : "Un peu plus de 3 000, ce qui représente à peine plus de 0,5 % des 540 000 classes du pays". Le ministre ajoute, regard tourné vers la suite : "Nous nous attendons à ce que cela augmente ces prochains jours puis se stabilise, avant de redescendre, si cela suit la courbe que nous avons eue à chaque retour de vacances. C'est aussi ce schéma que l'on constate à la Réunion, où la rentrée a eu lieu deux semaines avant la métropole". Le 7 septembre, en pleine séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, Jean-Michel Blanquer donnait le chiffre de 545 classes fermées en France pour cas de Covid, ce qui représentait alors un peu plus de 0,1% des classes.

Le gouvernement a été clair sur ce point, au global, le pass sanitaire s'applique aux mineurs de 12 à 17 ans dans les mêmes conditions que pour les adultes, mais il n'est pas nécessaire de présenter le document pour se rendre dans un établissement scolaire. La vaccination n'est donc pas obligatoire, mais ne pas être vacciné pourra amener un élève à être soumis à des mesures différentes de celles fixées pour les mineurs avec un schéma vaccinal complet.

Autotests et tests salivaires : comment ça marche ?

Alors que les tests deviennent payants pour tous les Français mi-octobre, ils restent gratuits en milieu scolaire pour les enfants et les adultes, a confirmé le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer le 13 septembre dans Le Parisien. A la clé : deux autotests gratuits par semaine, souligne-t-il. D'après des données citées par le Conseil scientifique Covid-19 dans un avis du 19 avril intitulé "Les autotests : une opportunité de santé publique", un dépistage hebdomadaire chez 75 % des élèves est susceptible d'entraîner une réduction de 50 % des contaminations.

Depuis le 10 mai, l'organisation du dépistage par autotests dans les collèges et les lycées est décidée à l'échelle de chaque établissement. Un lieu dédié est choisi à l'intérieur du bâtiment puis, classe par classe, les élèves viennent pratiquer leur autotest, sur le temps scolaire, sous la supervision d'un personnel médical, de médiateurs ou de volontaires. Plus d'un millier de médiateurs a par ailleurs été recruté pour aider au dépistage.

Des tests salivaires ont également été mis en place dans les écoles élémentaires au printemps dernier. L'objectif du gouverment à la rentrée était de 600 000 tests salivaires, comme précisé par Jean-Michel Blanquer sur RTL le 27 août. Objectif affiché par le gouvernement : "avoir la vie la plus normale pour les enfants".

Des autotests seront-ils bientôt proposés aux écoliers ?

La Haute autorité de santé (HAS) autorise désormais les autotests pour les moins de 15 ans. Les collèges sont également concernés, et les élèves ont pu y pratiquer des autotests dès le 10 mai. A la question "Allez-vous les proposer aux écoliers ?", le ministre de l'Education a répondu dans le JDD, toujours le 2 mai : "Pour l'école primaire, notre stratégie repose sur les tests salivaires. (...) Le fait de tester dès maintenant tous les professeurs deux fois par semaine dans les écoles, collèges et lycées doit déjà permettre d'identifier les cas positifs et ainsi couper la chaîne de contamination au plus tôt".

Où en est-on sur la vaccination des plus de 12 ans, mise en place au sein même des collèges et lycées depuis le 2 septembre ? Dans Le Parisien le 13 septembre, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer dresse un bilan d'étape : "67 % des 12-17 ans ont eu une dose et 54 % sont complètement vaccinés". Et de préciser : "D'ici la fin du mois, tous les élèves auront eu une proposition via leur établissement, et l'on espère dépasser les trois-quarts de vaccinés très vite". La vaccination est ouverte à l'ensemble des adolescents de plus de 12 ans depuis le 15 juin. Pour la Haute autorité de santé (HAS), cela relève d'un intérêt aussi bien collectif qu'individuel.

Taux d'incidence du Covid : où en est-on ?

Géodes, l'observatoire cartographique de Santé publique France, publie des données hebdomadaires sur le taux d'incidence (pour 100 000 hab.) du Covid-19 chez les différentes classes d'âge. Pour rappel, le taux d'incidence est le nombre de nouveaux malades sur une période donnée (appelé l'incidence), que l'on rapporte à une population donnée (c'est ce qui en fait un taux). Les taux d'incidence estimés pour le Covid-19 s'expriment non pas en pourcentage mais en "100 000". Mais pour quoi faire ? Le taux d'incidence permet de mesurer la dynamique de l'épidémie : si le taux augmente, c'est qu'elle progresse. Le seuil d'alerte fixé par département en France l'a été à 50 / 100 000 par le gouvernement (pour la population générale), avec un seuil d'alerte maximal à 250 / 100 000.

Consultez les taux d'incidence du Covid pour les plus jeunes en temps réel grâce à notre page dédiée au Covid chez l'enfant

Le protocole sanitaire scolaire contre le Covid-19 a subi de nombreuses modifications depuis sa mise en application au printemps 2020. Et il change une nouvelle fois de forme en vue de la rentrée 2021, puisque le ministère de l'Education a décliné quatre niveaux selon l'intensité de circulation du virus : pour l'heure, c'est le niveau 2 qui prévaut dans toute la France métropolitaine (voir dans le tableau ci-dessous). Pour plus de détails, consultez notre page dédiée au protocole covid à l'école.

© Ministère de l'Education nationale

"30% de risques en plus" de contracter le Covid-19 au contact d'enfants scolarisés

D'après un récent rapport cité par franceinfo, l'école est un lieu où le virus se propage fortement. Ledit rapport émane du groupe de réflexion Terranova, proche du centre-gauche. Il estime qu'il y aurait "30 % de risques de plus de contracter le virus" lorsqu'on est au contact d'enfants scolarisés. Un risque qui monterait même à "40 %" si les enfants sont en crèche. Pour Terranova, les protocoles mis en place dans les établissements scolaires ne sont donc pas suffisants.

Dans un récent avis, le conseil scientifique Covid-19 assurait toutefois pour sa part que "les écoles ne semblent pas constituer des amplificateurs de transmission : la circulation du virus en milieu scolaire reflète plutôt celle qui est observée au sein de la collectivité", comme montré par une étude publiée fin février dans le British Medical Journal. Cela ne veut pas pour autant dire que les établissements scolaires ne jouent pas de rôle dans la propagation du virus. A la mi-mars, le conseil scientifique rappellait ainsi que le risque majeur est celui de la transmission du Covid-19 par les élèves à leurs parents ou grands-parents. Cette transmission est, selon l'étude ComCor menée par l'Institut Pasteur, plutôt "le fait des collégiens ou lycéens" que des écoliers de primaire. Le protocole sanitaire conserve donc toute son importance jusqu'à la fermeture des écoles, en particulier au moment des repas.

►Pour en savoir plus, consultez notre page dédiée au Covid chez l'enfant

Capteurs de CO2

S'exprimant dans Le Parisien le 13 septembre, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a répondu à la question suivante : "Vous aviez annoncé des moyens pour équiper les écoles de capteurs de CO2. Quelle est l'enveloppe ?". Il répond que la généralisation de ces outils est "souhaitable" mais qu' "elle ne doit pas faire oublier le geste de base, l'ouverture des fenêtres". Alors que les collectivités, précise le membre du gouvernement, "sont en train de les déployer", les préfets ont eux pour consigne de venir en aide à celles "qui ont des difficultés". Le ministre qui présente désormais la plus grande longévité rue de Grenelle (plus de 4 ans, 3 mois et 27 jours) tient également à rappeler dans cette même interview qu'un capteur de CO2 coûte plusieurs dizaines d'euros. "Quand je vois la mairie de Paris dire qu'elle a besoin de l'État pour quelque chose qui lui coûterait plusieurs dizaines de milliers d'euros, alors qu'elle a un budget de plus de 9 milliards d'euros, c'est une plaisanterie !"

A la rentrée de septembre : il est prévu que les établissements d'enseignement supérieur rouvrent dans des conditions normales. Le 10 mars dernier, la ministre de l'enseignement supérieure Frédérique Vidal avait par ailleurs informé d'un gel des droits d'inscription à l'université à la rentrée 2021, pour la deuxième année consécutive, ainsi qu'un gel des loyers des résidences Crous (les résidences universitaires) "parce qu'on n'est pas encore sûrs que cet été va être tout à fait normal pour les emplois étudiants".