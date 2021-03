"École et covid : où en est-on, ce que pourrait annoncer Emmanuel Macron"

ECOLE ET COVID. Que sait-on sur la proportion de cas de Covid-19 confirmés chez les élèves et les personnels, les classes fermées, les tests salivaires ? Que pourrait annoncer Emmanuel Macron ce mercredi soir ?

[Mis à jour le 31 mars 2021 à 15h17] Une allocution présidentielle a lieu ce soir à 20h. Sur fond de hausse des contaminations et de taux d'incidence élevés dans les écoles, la décision de fermer l'ensemble des établissements scolaires dans les départements reconfinés, voire dans toute la France, pourrait être prise. D'après un sondage réalisé par YouGov * pour Le HuffPost, les 29 et 30 mars, 52% des Français se prononcent pour la fermeture des écoles, 55% pour la fermeture des collèges et 58% pour la fermeture des lycées. 56% des habitants de l'Hexagone sont aussi favorables à un allongement des vacances de printemps pour freiner l'épidémie.

*Enquête réalisée du 29 au 30 mars 2021 auprès de 1068 personnes représentatives de la population nationale âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.

Où en est-on jusqu'ici ?

Les écoles et collèges restent pour l'heure ouverts dans les départements actuellement concernés par un reconfinement en France, bien que les lycées aient basculé en demi-jauge depuis le 22 mars dans la grande majorité de ces mêmes départements (plus d'information sur les départements en question dans notre page Confinement en France). Quant aux universités, elles y restent sur le même mode qu'avant les reconfinements locaux de mars. Dans la France dans son ensemble, les établissements scolaires restent ouverts tant que c'est possible, a fait savoir le ministre de la Santé Olivier Véran en conférence de presse le 25 mars. "Lorsque vous vous fermez des écoles, cela a des conséquences sur les familles. Cela a des conséquences sur les enfants. C'est bien sûr une décision que l'on peut prendre. Nous l'avons déjà fait et nous le referons si c'est nécessaire mais seulement si c'est indispensable".

Tests salivaires, fermetures de classes, stratégie du gouvernement ou encore mesures par niveau d'enseignement (crèche, école primaire, collège, lycée, université)... Naviguez dans notre page spéciale via le sommaire ci-dessus pour en savoir plus.

PAGE SPÉCIALE

Pourquoi les écoles restent-elles ouvertes ? Combien d'établissements scolaires et de classes ont fermé la semaine dernière ? Quelles sont les nouvelles mesures décidées par le gouvernement, par niveau ? Et les nouvelles règles du protocole sanitaire ? Quelle forme prennent les tests de dépistage du Covid-19 à l'école ? Découvrez-les informations et les explications sur tous ces points en naviguant dans notre page spéciale à l'aide du sommaire ci-dessus.

Les tests salivaires ont été autorisés par la Haute autorité de Santé dans les écoles le 11 février. Objectif d'alors : élargir les dépistages en milieu scolaire au retour des vacances scolaires, pour éviter une flambée de l'épidémie à l'échelle nationale. Les variants du Covid-19 continuent en effet de proliférer en France, et sont plus contagieux que la souche classique, y compris pour les enfants. Les tests salivaires ne sont pas plus rapides que les tests nasopharyngés, mais moins inconfortables pour les plus jeunes.

Quelques 300 000 tests salivaires doivent être réalisés dans les écoles chaque semaine. Pour atteindre cet objectif, "nous mobilisons toute une série de personnels, des personnels de santé qui peuvent venir de l'Education nationale, mais aussi des laboratoires privés", a assuré le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer le 1er mars lors d'un déplacement dans une école de Vesoul (Haute-Saône).

Où et quand les tests salivaires sont-ils déployés ?

Les élèves de maternelle et de primaire en bénéficient en priorité. La campagne de tests salivaires est progressive : elle concerne, dans la suite de son ordre de priorité, les collèges, lycées et universités.

Comment ça marche ?

A contrario du dépistage naso-pharyngé, le test salivaire ne nécessite pas d'écouvillon dans le nez. La Haute autorité de santé précise qu'il suffit de disposer d'un kit permettant de récupérer la salive "par crachat simple, par crachat bronchique ou par pipetage de la salive". Le pipetage est notamment pratique pour les jeunes enfants qui ont du mal à cracher dans un tube. Dans un avis datant du 11 février, la HAS estime que le recours aux tests salivaire est particulièrement recommandé en cas de "dépistage itératif (répété, NDLR) de populations ciblées telles que celles des écoles, universités, Ehpad ou chez les soignants".

► Consultez notre page consacrée au test salivaire

Où en est-on ?

Selon le ministère de l'Education, 200 404 tests salivaires ont été réalisés dans les établissements scolaires en France, entre le 15 et le 22 mars, dont 0,49% se sont révélés positifs. L'essentiel des ces tests salivaires proviennent des écoles du premier degré. Ils sont en effet encore très peu employés dans le second degré, les élèves volontaires ne pouvant aujourd'hui être testés qu'avec des tests antigéniques à prélèvement nasal. Une méthode dissuasive pour une grande majorité de jeunes.

Où en est la circulation du Covid à l'école ? La circulation des variants du Covid-19 à l'école se poursuit, et ils sont de 40 à 70 % plus contagieux que le Covid-19 "classique". Dans son dernier avis, le conseil scientifique Covid-19 assure que "les écoles ne semblent pas constituer des amplificateurs de transmission : la circulation du virus en milieu scolaire reflète plutôt celle qui est observée au sein de la collectivité", comme montré par une étude publiée fin février dans le British Medical Journal. Cela ne veut pas pour autant dire que les établissements scolaires ne jouent pas de rôle dans la propagation du virus. Le conseil rappelle ainsi que le risque majeur est celui de la transmission du Covid-19 par les élèves à leurs parents ou grands-parents. Cette transmission est, selon l'étude ComCor menée par l'Institut Pasteur, plutôt "le fait des collégiens ou lycéens" que des écoliers de primaire. Le protocole sanitaire conserve donc toute son importance, en particulier au moment des repas.

Nombre de cas de Covid : les derniers chiffres nationaux du ministère de l'Education

Le ministère de l'Education communique chaque vendredi sur le nombre de cas de coronavirus dans les établissements scolaires. D'après le dernier point de situation en date, celui du vendredi 26 mars *, on compte :

21 183 cas de Covid confirmés chez les élèves (cumul sur sept jours), sur 12 400 000 élèves, soit 0,17% d'entre eux - contre 15 484 cas la semaine précédente

2 515 cas de covid confirmés chez le personnel (cumul sur sept jours), sur 1 162 850 personnels, soit 0,22% - versus 1 809 cas la semaine précédente

* données arrêtées au jeudi à 13h

"30% de risques en plus" de contracter le Covid-19 au contact d'enfants scolarisés

D'après un récent rapport cité par franceinfo, l'école est un lieu où le virus se propage fortement. Ledit rapport émane du groupe de réflexion Terranova, proche du centre-gauche. Il estime qu'il y aurait "30 % de risques de plus de contracter le virus" lorsqu'on est au contact d'enfants scolarisés. Un risque qui monterait même à "40 %" si les enfants sont en crèche. Pour Terranova, les protocoles mis en place dans les établissements scolaires ne sont donc pas suffisants.

Selon le point de situation fourni par le ministère de l'Education le vendredi 26 mars (données arrêtées au jeudi 25 mars à 13h), 148 structures scolaires *(sur 61 500, soit 0,24%) étaient fermées à cause de la pandémie de Covid-19 cette semaine-là, contre 80 la semaine précédente. Parmi ces structures, il y a 116 écoles (sur 50 100), 22 collèges (sur 7 200) et 10 lycées (sur 4 200). 3 256 classes (sur 528 400, soit 0,6%) étaient également fermées ** sur cette même semaine, contre 2 018 classes la semaine précédente.

* Publiques et privées sous contrat

** Dans des structures scolaires ouvertes

► Pour en savoir plus sur les fermetures des écoles, consultez notre page dédiée

A partir de combien de cas ferme-t-on une classe ?

Le protocole sanitaire concernant le variant britannique a été assoupli au milieu du mois de février (après avoir été durci au début de ce même mois) : depuis le 12 février, la fermeture d'une classe intervient à partir d'un cas en maternelle et de trois cas en école, collège ou lycée (Covid ou variant anglais), ou si l'élève est positif ou "cas contact" d'un de ses parents ou d'un membre de sa fratrie (variant brésilien ou sud-africain). Les autorités sanitaires peuvent durcir temporairement et à l'échelle locale ce protocole, a précisé au passage le ministère de l'Education. En résumé : avant le 12 février, un seul cas positif provoquait la fermeture de la classe ; aujourd'hui, la mesure ne devient automatique que si trois cas sont recensés (Covid ou variant anglais), sauf si l'ARS en décide autrement ; ou si un cas positif ou contact au variant brésilien ou sud-africain est constaté.

A SAVOIR - Une nouveau repère a en outre été décidé par le gouvernement depuis le 29 mars : dans les départements français reconfinés (voir la carte ici), un seul cas de Covid détecté suffit désormais à fermer toute une classe. Cette mesure vaut de la maternelle au lycée. Les parents peuvent dans ce cas obtenir un arrêt de travail pour garder leurs enfants.

Un gouvernement qui insiste sur l'ouverture des écoles

Le gouvernement rappelle depuis le début d'année l'importance de conserver les écoles ouvertes. Invité d'Europe 1 le 5 janvier, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer argumentait d'ores et déjà : "Il ne faut pas priver les enfants d'école. Dans toute cette crise, nous devons avoir comme priorité les enfants, les adolescents et les jeunes (...) Pour moi c'est important de préserver ce droit à l'éducation." Le ministre de l'Education Nationale avait par ailleurs réaffirmé que les enfant sont plus protégés à l'école que chez eux, appuyant son propos d'un "C'est ce que je constate". Le 7 janvier, c'était au tour du Premier ministre Jean Castex de déclarer qu'il faudrait "vraiment que la situation sanitaire soit gravissime pour fermer des écoles" car les conséquences sont "absolument dramatiques". Depuis, la décision de fermer les écoles au niveau national n'a pas encore été prise.

Et dans les autres pays ?

Les stratégies d'ouverture d'école diffèrent en fonction des pays. Depuis janvier, de nombreux pays européens ont décidé de fermer temporairement les écoles, parmi lesquels l'Allemagne, l'Autriche, la Grèce, la Pologne, la République Tchèque, le Royaume-Uni, l'Irlande ou encore le Danemark.

Le protocole sanitaire scolaire contre le Covid-19 a subi de nombreuses modifications depuis sa mise en application au printemps 2020. Retrouvez ses nouvelles mesures, ainsi que les plus emblématiques, sur notre page dédiée au protocole covid à l'école.

Voici les éléments caractérisant chaque "niveau" scolaire pour la gestion du Covid-19.

Dans les crèches : l'accueil des enfants se fait toujours à 100%. Un protocole sanitaire renforcé / guide ministériel "COVID-19 et modes d'accueil du jeune enfant" est mis en place.

A l'école maternelle et élémentaire (autrement dit à l'école primaire) : l'accueil des enfants se fait toujours à 100%

Au collège : l'accueil des enfants se fait toujours à 100%, mais le mode hybride est autorisé par les rectorats, au cas par cas, pour les classes de 4e et de 3e, et de façon limitée.

Au lycée : la mise en place du distanciel à 50% est autorisée par le gouvernement depuis le 9 novembre et a été prolongée en début d'année. Un enseignement à distance est notamment envisageable pour les élèves vulnérables. Les élèves de terminale doivent être le plus présents possible.

Dans les universités : les cours magistraux sont diffusés en visioconférence, mais depuis le 26 janvier, les étudiants "qui le souhaitent" ont la possibilité d'avoir des cours en présentiel au moins un jour par semaine, avec une jauge totale à respecter de 20% d'occupation. Le Premier ministre Jean Castex avait aussi indiqué le 29 octobre que les travaux pratiques pouvaient être maintenus dans les établissements ; les examens et les concours, se tenir avec un protocole renforcé ; les restaurants universitaires continuer à fonctionner, mais uniquement pour des repas à emporter ; et les bibliothèques universitaires, rester ouvertes mais sur rendez-vous et dans le respect d'une jauge.

Le 10 mars, la ministre de l'enseignement supérieure Frédérique Vidal a annoncé un gel des droits d'inscription à l'université à la rentrée 2021, pour la deuxième année consécutive, ainsi qu'un gel des loyers des résidences Crous (les résidences universitaires) "parce qu'on n'est pas encore sûrs que cet été va être tout à fait normal pour les emplois étudiants".

Pour le Bac 2021, afin, selon le ministre de l'Education de "tenir compte des conséquences de la crise sanitaire sur les conditions de préparation du baccalauréat général et technologique", c'est le contrôle continu qui va être privilégié, que ce soit pour les élèves de Première ou de Terminale. Une mesure "à titre exceptionnel", alors que le nouveau bac devait entrer pleinement en vigueur cette année. Les évaluations communes (anciennement appelées E3C) initialement prévues en Première et en Terminale sont annulées. Elles sont remplacées par du contrôle continu, autrement dit par la prise en compte des notes du bulletin scolaire. Cette mesure concerne l'histoire-géographie, les langues vivantes, et la spécialité qui n'est pas poursuivie en terminale, ainsi que les mathématiques pour la voie technologique et l'enseignement scientifique pour la voie générale.

Les épreuves terminales du bac pour les enseignements de spécialité sont également remplacées par du contrôle continu. Ce sont les moyennes obtenues pour chaque matière de spécialité tout au long de l'année qui compteront à la place, et celles des deux premiers trimestres pour le dossier Parcoursup. Les épreuves de remplacement du bac 2021 auront quant à elles lieu en juin 2021.