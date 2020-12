"Covid et école : quel auto-confinement des élèves avant Noël sera toléré ?"

ECOLE ET CONFINEMENT. Dans quelle mesure les élèves pourront-ils s'auto-confiner avant les vacances de Noël ? Le gouvernement a donné des précisions ce mardi.

Ce 15 décembre au matin, sur Europe 1, le Premier ministre Jean Castex a suggéré que les enfants pour lesquels c'est possible n'aillent pas à l'école jeudi et vendredi pour limiter les risques de contamination à Noël. Une proposition qui se base sur une recommandation du Conseil scientifique publiée lundi, et qui note l'importance de s'autoconfiner pendant une semaine pour ceux qui souhaitent passer les fêtes en famille (en parallèle de la réalisation de tests avant les soirées de réveillon). L'objectif ? Prévenir autant que possible le risque d'une troisième vague en janvier.

Le chef du gouvernement a ainsi déclaré : "A chaque fois que cela est possible, surtout si on doit recevoir à Noël des personnes vulnérables, le Conseil scientifique (...) a dit (...) si vous pouvez ne pas emmener vos enfants à l'école jeudi et vendredi (...) vous le faites". Résultat : une tolérance sera bel et bien appliquée jeudi et vendredi à destination des élèves qui s'autoconfinent avant les fêtes. Le cabinet du ministre de l'Education Jean Michel Blanquer l'a confirmé, rapporte l'AFP. Une note doit être adressée ce mardi aux recteurs sur le sujet. Les parents auront toutefois, évidemment, l'obligation de prévenir les établissements scolaires. Enfin, les scientifiques appellent également les écoliers, collégiens et lycéens à renforcer les gestes barrières en cette dernière semaine avant les vacances.

Les écoles sont concernées de très près par la lutte contre l'épidémie de Covid-19 en France depuis le printemps dernier. Confinement, fermetures, distanciel, classes hybrides ou encore protocole sanitaire généralisé... et désormais, déconfinement, les mesures sont variées, et peuvent changer en fonction des établissements, de leur superficie et de leur localisation. Il est donc parfois difficile de s'y retrouver. En annonçant un plan de déconfinement progressif en trois étapes le 24 novembre, le président Emmanuel Macron a également fait passer des annonces concernant le système éducatif. Les voici dans leur ordre chronologique de mise en application :

à la fin de la semaine du 23-29 novembre, le versement de "150 euros aux étudiants boursiers et aux jeunes de moins de 25 ans non-étudiants touchant les allocations logement".

à partir du 15 décembre, l'autorisation des activités extra-scolaires en salle pour permettre l'accueil des enfants pendant les fêtes de Noël. Un protocole sanitaire strict est prévu à cet effet. Un couvre-feu est également mis en place à partir de cette date de 21h à 7h.

à partir du 20 janvier 2021 (date d'entrée estimée dans la dernière étape du déconfinement), un retour de l'ensemble des lycéens en classe. Pour ce faire, la situation épidémique devra être évaluée de nouveau en amont de cette date.

à partir de début février 2021, "quinze jours" après la réouverture de l'ensemble des lycées à temps plein, une reprise des cours en université. Pour ce faire, la situation épidémique devra être évaluée de nouveau en amont de la date.

Pour rappel, l'enseignement a été maintenu pour tous les élèves du primaire et du collège pendant le confinement, avec masque obligatoire pour les écoliers dès le CP.

En résumé, le temps de présence reste de 100% dans les écoles et les collèges, et de 50% minimum dans les lycées (comme c'est le cas depuis le 9 novembre).

Quel rôle vont jouer les vacances scolaires dans la lutte contre la propagation du Covid-19, alors que les nouvelles contaminations semblent stagner autour de 10 000 par jour à la mi-décembre ? Selon Antoine Flahault, directeur de l'Institut de santé globale de l'université de Genève, le 11 décembre sur Europe 1, si la période des fêtes de fin d'année est estimée à risque en terme sanitaire, "fermer les écoles est un frein très puissant". Pour le spécialiste, "les vacances de Noël vont apporter un plus, un intérêt important contre la circulation du virus, parce que les enfants à l'école sont des propagateurs de l'épidémie."

Si Antoine Flahaut incite en parallèle à "limiter au maximum nos interactions" en famille et entre amis pendant les fêtes de fin d'année, les vacances scolaires de fin d'année, insiste-t-il, seront même sans doute "un frein beaucoup plus puissant qu'on peut même l'imaginer" : "On a pu le démontrer très clairement sur beaucoup d'épidémies de grippe et ce sera probablement la même chose aujourd'hui pour ces épidémies de coronavirus". Un phénomène qui paraît d'autant plus probable pour l'expert que le plateau de nouvelles contaminations quotidiennes actuellement observé pourrait bien être en partie dû à "la réouverture des écoles après les vacances de la Toussaint" (en plus d'autres facteurs comme le froid, le fait de moins aérer les logements ou encore de passer plus de temps à l'intérieur).

Moins d'une semaine après la fin des vacances de la Toussaint et une dizaine de jours après le démarrage du confinement numéro 2 (vendredi 30 novembre), les modalités de l'école ont déjà été revues : depuis le lundi 9 novembre, un nouveau protocole sanitaire renforcé est mis en place dans les lycées. Objectif : rassurer les enseignants face à la vision inquiétante de classes surchargées en pleine crise sanitaire. Annoncé par le ministre de l'Education nationale le 5 novembre dernier, alors que la grogne des professeurs montait sur fond de menaces de grève, ce renforcement du protocole prévoit une division des classes en demi-groupes dans les lycées ainsi qu'un contrôle continu pour les examens du baccalauréat.

#Covid19 | En raison du contexte sanitaire, pour les lycées :

Un plan de continuité pédagogique garantissant 50% de cours en présentiel pour chaque élève mis en place chaque fois que nécessaire

Un aménagement des épreuves du baccalauréat décidé pour lannée 2020-2021 pic.twitter.com/DlhhFXgtUO — Ministère Éducation nationale, Jeunesse et Sports (@education_gouv) November 5, 2020

La condition dans les lycées ? Que chaque élève bénéficie d'au moins 50% d'enseignement en présentiel. Sur ce point, Jean-Michel Blanquer a précisé : "Le reste du temps, chaque établissement peut mettre en place un 'accueil en demi-groupes', 'par niveau' ou 'le travail à distance un ou deux jours par semaine' ". Et d'ajouter qu'une "attention particulière" doit être apportée "aux lycées professionnels pour lesquels la mise en oeuvre de l'enseignement à distance est rendue plus complexe".

Concrètement, les équipes pédagogiques des lycées peuvent choisir de faire venir les élèves en présentiel un jour sur deux, ou une semaine sur deux. Il s'agit de garder du lien social et de limiter le décrochage scolaire. Les cours en visio n'ont pas lieu en revanche, et sont remplacés par des devoirs à la maison, puisque les professeurs ne peuvent à la fois faire classe "en physique" et sur internet. Les élèves en grande difficulté auront toutefois la possibilité de venir "plus souvent" au lycée et "seront pris en charge par des assistants d'éducation" précise France 3.

Pour le Bac 2021, afin selon le ministre de l'Education de "tenir compte des conséquences de la crise sanitaire sur les conditions de préparation du baccalauréat général et technologique", c'est le contrôle continu qui va être privilégié, que ce soit pour les élèves de Première ou de Terminale. Une mesure "à titre exceptionnel", alors que le nouveau bac devait entrer pleinement en vigueur cette année. Les évaluations communes (anciennement appelées E3C) initialement prévues en Première et en Terminale sont annulées. Elles sont remplacées par du contrôle continu, autrement dit par la prise en compte des notes du bulletin scolaire. Cette mesure concerne l'histoire-géographie, les langues vivantes, et la spécialité qui n'est pas poursuivie en terminale, ainsi que les mathématiques pour la voie technologique et l'enseignement scientifique pour la voie générale. Les épreuves terminales du bac pour les enseignements de spécialité ont elles toujours lieu mi-mars prochain, mais leur modalité sera adaptée. Deux sujets doivent notamment être proposés aux élèves au lieu d'un, afin de s'assurer que l'élève a bien suivi la thématique sur laquelle il va plancher. Les notes obtenues aux épreuves de spécialité seront prises en compte sur la plateforme Parcoursup, dont le calendrier est inchangé. Les épreuves de remplacement du bac 2021 auront quant à elles lieu en juin 2021.

Pourquoi n'a-t-on pas fermé les lycées ?

Lors de son intervention au cours de la conférence de presse du 12 novembre, le ministre de l'Education a d'abord rappelé : "La deuxième vague du Covid-19 nous a conduit à faire évoluer les curseurs en durcissant le protocole sanitaire à compter du 2 novembre. Ces nouvelles mesures consistent surtout en la limitation du brassage et le port du masque pour les élèves à l'école". Jean-Michel Blanquer a ensuite relevé une difficulté dans l'application des mesures : "Chaque école, chaque collège, chaque lycée est un établissement différent. Rappelons qu'il y a 60 000 établissements scolaires en France". "Au lycée, la limitation du brassage est plus compliquée à mettre en place", a notamment souligné le ministre. "C'est pourquoi nous avons prévu depuis la semaine dernière [début novembre] une souplesse dans les lycées. Ce cadrage précise que dans la mesure où un lycée peut encore le faire (lycée avec peu d'élèves par exemple), la présence à 100% des élèves reste souhaitable. Sinon, des solutions hybrides sont proposées. J'ai toutefois demandé que 50 % du temps scolaire de l'élève au minimum se déroule dans l'établissement jusqu'à la fin de l'année civile".

Ces règles, déjà en vigueur dans les lycées, en marge du confinement, ne changent donc pas. "Les académies ont mis en place via les rectorats des cellules de continuité pédagogiques", a indiqué Jean-Michel Blanquer mi-novembre. "Nous allons déployer plus de jeunes en service civique, plus d'assistants d'éducation et plus de professeurs remplaçants dès que cela sera nécessaire". Il y aura aussi plus de dépistages de professionnels travaillant dans les établissements scolaires. "Ils restent prioritaires pour les tests PCR et 1 million de tests antigéniques doit être déployé pour eux dans les établissements". "Nos deux priorités restent : hausser le niveau général du pays et assurer la lutte contre les inégalités scolaires, et nous savons qu'elles peuvent être aggravées par le confinement des élèves", a résumé le ministre pour justifier ses choix.

Pour le reste, Jean-Michel Blanquer a, pendant le confinement n°2, de nouveau défendu la décision du gouvernement de laisser les écoles ouvertes. "Les élèves de CP ont pâti du premier confinement. Ceux de CM2 ont continué les progrès de l'année précédente", a-t-il indiqué. "Le protocole sanitaire défini au mois de juillet prévoit différente mesures en fonction de la situation épidémiologique. Le protocole s'est appliqué du 1er septembre au 16 octobre et nous a permis le retour à l'école de tous les élèves, ce qui est une victoire et reste un objectif fondamental aujourd'hui".

Le protocole sanitaire pour les écoles mis en place lors du déconfinement au printemps a été plusieurs fois amendé. La dernière modification en date remonte donc au 29 octobre. Pour la rentrée du 2 novembre, de nombreux points ont été précisés :

Le lavage des mains doit être réalisé, a minima : à l'arrivée dans l'école ou l'établissement ; avant et après chaque repas ; avant et après les récréations ; après être allé aux toilettes ; le soir avant de rentrer chez soi ou dès l'arrivée au domicile.

Le port du masque est obligatoire dès le CP. "Pour les élèves des écoles élémentaires, des collèges et des lycées, le port du masque 'grand public' est obligatoire dans les espaces clos ainsi que dans les espaces extérieurs", indique le protocole. Il est toujours obligatoire pour les personnels tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs. "Pour les élèves des écoles maternelles le port du masque est à proscrire", est-il mentionné.

Jeudi 29 octobre, le ministre de l'Education a ainsi confirmé que le port du masque dès 6 ans, autrement dit dès le CP, serait obligatoire "afin de ne laisser aucun enfant sur le bord du chemin tout en protégeant nos enseignants". "J'invite tous les parents à équiper leurs enfants. Des masques sont prévus dans les écoles en cas d'oubli ou de difficultés économiques d'une famille pour se procurer de tels masques", ajoute Jean-Michel Blanquer.

L'aération des locaux doit être "la plus fréquente possible et durer au moins 15 minutes à chaque fois". Les moments définis par le protocole sont "le matin avant l'arrivée des élèves, pendant les intercours, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner (en l'absence de personnes) et pendant le nettoyage des locaux". "Cette aération doit avoir lieu au minimum toutes les 2 heures", indique le document qui appelle également à veiller au bon fonctionnement de la ventilation mécanique si elle existe.

et durer au moins 15 minutes à chaque fois". Les moments définis par le protocole sont "le matin avant l'arrivée des élèves, pendant les intercours, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner (en l'absence de personnes) et pendant le nettoyage des locaux". "Cette aération doit avoir lieu au minimum toutes les 2 heures", indique le document qui appelle également à veiller au bon fonctionnement de la ventilation mécanique si elle existe. Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) doit être réalisé "au minimum une fois par jour". Le protocole demande aussi "un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes)". Ce dernier doit quant à lui être assuré "plusieurs fois par jour". Le ministre a promis qu'une attention particulière sera apportée aux "surfaces les plus fréquemment touchées, comme les poignées de porte".

Les distances à respecter sont renforcées dans le nouveau protocole. Le déroulement de la journée et des activités scolaires dit être revu "pour limiter les croisements entre élèves de groupes différents (classe, groupes de classes ou niveau)". "Lorsque le non brassage entre classes n'est pas possible (notamment en Première, Terminale), la limitation du brassage s'applique par niveau", indique le texte qui donne aux établissement jusqu'au 9 novembre pour s'organiser. Il est conseillé d'étaler l'arrivée et le départ des élèves dans l'établissement et d'encadrer les déplacements des élèves.

Les règles changent à la cantine avec une restauration par groupe. Si la restauration scolaire est maintenue "dans les lieux habituels", les établissements doivent organiser les flux et la densité des élèves "en respectant la distance d'au moins un mètre entre les groupes d'élèves appartenant à une même classe dans les écoles maternelles". Dans l'élémentaire, les collèges et les lycées, si cette distance d'un mètre ne peut être respectée, "il convient de faire déjeuner les élèves d'un même groupe (classe, groupes de classe ou niveau) ensemble et, dans la mesure du possible, toujours à la même table". Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service.

Les récréations sont organisées par groupes, "en tenant compte des recommandations relatives aux gestes barrières". L'accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé seulement si un nettoyage quotidien est effectué.

Au-delà du protocole sanitaire dans les écoles, la rentrée du 2 novembre 2020 a été très particulière pour les parents, pour les enfants, mais aussi pour les enseignants. Voici les mesures mises en place par le gouvernement par "grade scolaire" :

Dans les crèches un protocole sanitaire renforcé est aussi mis en place dont la dernière version est en ligne sur le site du ministère de la Santé. Il en va de même du secteur périscolaire. Comme le précise le site spécialisé Les pros de la petite enfance, la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) a rééxaminé les consignes sanitaires listées dans la dernière version du guide ministériel "COVID-19 et modes d'accueil du jeune enfant", daté du 2 octobre et qui avait, pour rappel, déjà été réactualisé le 20 octobre dernier, dans la foulée du passage à l'état d'urgence mi-octobre.

Dans les crèches un protocole sanitaire renforcé est aussi mis en place dont la dernière version est en ligne sur le site du ministère de la Santé. Il en va de même du secteur périscolaire. Comme le précise le site spécialisé Les pros de la petite enfance, la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) a rééxaminé les consignes sanitaires listées dans la dernière version du guide ministériel "COVID-19 et modes d'accueil du jeune enfant", daté du 2 octobre et qui avait, pour rappel, déjà été réactualisé le 20 octobre dernier, dans la foulée du passage à l'état d'urgence mi-octobre.

A l'école maternelle et élémentaire, qui constituent à elles deux l'école primaire, c'est le protocole sanitaire renforcé présenté plus haut qui prévaut. Comme précisé plus haut dans notre page spéciale, la principale nouveauté pour les écoliers est le port du masque à partir de 6 ans. Mais l'organisation de la cantine s'apparente en parallèle à un casse-tête. Quant aux associations de parents d'élèves, elle sont divisées entre les partisans d'une sécurité sanitaire maximale et les défenseurs d'un accueil pour tous les enfants. Mais toutes semble craindre la fermeture des écoles... Selon Gilles Demarquet, le porte-parole de la principale association de parents d'élèves du privé, l'Apel, "Le protocole sanitaire n'est pas idéal, le masque dès 6 ans n'est pas facile pour les enfants mais on aurait tout à perdre à fermer les classes. Il faut laisser les établissements au maximum ouverts". C'est aussi l'avis d'Hubert Salaün, président de la PEEP (Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public) : "Deux années scolaires perturbées de suite, cela va finir par peser sur la capacité des élèves à réussir leurs études supérieures".

. Mais l'organisation de la cantine s'apparente en parallèle à un casse-tête. Quant aux associations de parents d'élèves, elle sont divisées entre les partisans d'une sécurité sanitaire maximale et les défenseurs d'un accueil pour tous les enfants. Mais toutes semble craindre la fermeture des écoles... Selon Gilles Demarquet, le porte-parole de la principale association de parents d'élèves du privé, l'Apel, "Le protocole sanitaire n'est pas idéal, le masque dès 6 ans n'est pas facile pour les enfants mais on aurait tout à perdre à fermer les classes. Il faut laisser les établissements au maximum ouverts". C'est aussi l'avis d'Hubert Salaün, président de la PEEP (Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public) : "Deux années scolaires perturbées de suite, cela va finir par peser sur la capacité des élèves à réussir leurs études supérieures". Au collège, le gouvernement a également décidé que les classes resteraient ouvertes pendant le confinement, avec ce même protocole sanitaire renforcé . Une décision qui peut étonner, certains spécialistes ayant appelé à fermer le secondaire et à ne laisser que le primaire ouvert. Les garanties apportées par le protocole sanitaire sont "insuffisantes" selon le Snes-FSU, premier syndicat du secondaire, qui estime que "rien ne va permettre de garantir la sécurité des élèves et des personnels". Malgré la fronde enseignante et le préavis de grève déposé début novembre, le ministre de l'Education a exclu le 6 novembre, sur RTL, de faire fonctionner les collèges par demi-groupes d'élèves en présentiel, comme c'est nouvellement le cas dans les lycées : le collège, a-t-il martelé, "reste organisé en 100% présence ". Sa justification ? "La situation du collège est très différente de celle du lycée", il est "plus facile", dans ces établissements, de conserver les élèves dans une seule classe car ils ne suivent pas d'enseignement de spécialité. Les élèves sont aussi "plus jeunes", posent selon lui "moins de problèmes de contaminations" et la densité des collèges est "en général moins forte" que celle des lycées. Le ministre a enfin expliqué travailler "avec les autorités de santé" afin que les personnels de l'Education nationale soient "plus testés". A partir du 16 novembre, un million de tests antigéniques doivent ainsi être mis à disposition du personnel des établissements scolaires (seuls les adultes seront testés dans un premier temps).

Au collège, le gouvernement a également décidé que les classes resteraient ouvertes pendant le confinement, avec ce même protocole sanitaire renforcé. Une décision qui peut étonner, certains spécialistes ayant appelé à fermer le secondaire et à ne laisser que le primaire ouvert. Les garanties apportées par le protocole sanitaire sont "insuffisantes" selon le Snes-FSU, premier syndicat du secondaire, qui estime que "rien ne va permettre de garantir la sécurité des élèves et des personnels". Malgré la fronde enseignante et le préavis de grève déposé début novembre, le ministre de l'Education a exclu le 6 novembre, sur RTL, de faire fonctionner les collèges par demi-groupes d'élèves en présentiel, comme c'est nouvellement le cas dans les lycées : le collège, a-t-il martelé, "reste organisé en 100% présence". Sa justification ? "La situation du collège est très différente de celle du lycée", il est "plus facile", dans ces établissements, de conserver les élèves dans une seule classe car ils ne suivent pas d'enseignement de spécialité. Les élèves sont aussi "plus jeunes", posent selon lui "moins de problèmes de contaminations" et la densité des collèges est "en général moins forte" que celle des lycées. Le ministre a enfin expliqué travailler "avec les autorités de santé" afin que les personnels de l'Education nationale soient "plus testés". A partir du 16 novembre, un million de tests antigéniques doivent ainsi être mis à disposition du personnel des établissements scolaires (seuls les adultes seront testés dans un premier temps).

Au lycée, le protocole s'applique également, avec quelques aménagements comme on a pu le voir. Dans les lycées, les chefs d'établissements bénéficient d'une certaine "souplesse" pour l'application des mesures a indiqué Jean-Michel Blanquer. Un enseignement à distance est envisageable pour les élèves vulnérables. A dater du 9 novembre, la mise en place du distanciel à 50% a été autorisée par le gouvernement. Le 24 novembre, le chef de l'Etat a annoncé un retour de tous les ados en classe, au lycée, à partir du 20 janvier prochain, date d'entrée dans la dernière étape du déconfinement.

a été autorisée par le gouvernement. Le 24 novembre, le chef de l'Etat a annoncé , au lycée, , date d'entrée dans la dernière étape du déconfinement. Dans les universités, les facultés et établissements d'enseignement supérieur, les cours magistraux doivent être diffusés en visioconférence. Si l'enseignement à distance est donc devenu la règle à l'université après les vacances de la Toussaint, le Premier ministre Jean Castex a toutefois précisé le 29 octobre que "les travaux pratiques pourront être maintenus dans les établissements". "Les examens et les concours pourront se tenir avec un protocole renforcé. Les restaurants universitaires pourront continuer à fonctionner, mais uniquement pour des repas à emporter. Les bibliothèques universitaires seront ouvertes sur rendez-vous et dans le respect d'une jauge", a également indiqué le Premier ministre. Le 24 novembre, Emmanuel Macron a évoqué un retour des étudiants dans les universités à partir de début février.

Pendant le confinement, les parents doivent "se procurer une attestation dérogatoire pour conduire leurs enfants à l'école" a-t-il été précisé le 29 octobre. En clair, il existe trois types d'attestations, l'attestation de déplacement dérogatoire, le justificatif de déplacement professionnel et le fameux "justificatif de déplacement scolaire". Ce dernier est une nouveauté. C'est cette dérogation qui certifie que le trajet des parents accompagnant leurs enfants, ou celui d'ados non-accompagnés, a bien pour motif d'aller et de revenir d'un établissement scolaire. Point très important : une fois apposé le cachet de l'école ou de l'établissement d'accueil de l'enfant dessus, le justificatif de déplacement scolaire est permanent. Contrairement à l'attestation de déplacement dérogatoire "classique", il n'est alors pas nécessaire d'en produire un nouveau à chaque trajet vers ou depuis l'établissement scolaire.

A noter, en bref, qu'il n'est pas nécessaire de remplir d'attestation de déplacement dérogatoire "classique" en plus du justificatif de déplacement scolaire (une fois permanent). Il reste possible de se munir d'une attestation de déplacement dérogatoire "classique" à la place d'un justificatif de déplacement scolaire, mais il faudra alors la refaire à chaque trajet. Par ailleurs, pour les collégiens et lycéens, la seule présentation du carnet de correspondance fait foi pour justifier le déplacement, précise le ministère de l'Education. Faute d'attestation pour justifier son déplacement vers un établissement scolaire (ou tout autre déplacement d'ailleurs), la sanction s'élève à 135 euros. Un montant qui s'élève encore en cas de récidive.

Il n'existe pas de statistiques officielles en temps réel du nombre de classes et d'établissements scolaires fermés dans l'Hexagone pour cause de détection de cas de coronavirus. D'après les chiffres du ministère de l'Education nationale à la date du 10 décembre 2020 à 13h, 17 structure scolaires (14 écoles, 3 collèges et 0 ​​​​​lycées) sont fermées pour cause de cas de Covid-19 sur 61 500, ainsi que 125 classes.

La règle actuelle ? Trois cas de Covid-19 conduisent en théorie à la fermeture d'une classe ou de l'établissement. Mais en réalité, la décision finale est prise au cas par cas, par la préfecture, la direction de l'école, le rectorat ou l'Agence régionale de santé.