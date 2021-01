CARTE COVID. La situation en France, samedi 16 janvier 2021

CARTE CORONAVIRUS. Le coronavirus continue de circuler à un niveau élevé en France, où le couvre-feu à 18 heures est désormais appliqué partout. Où en est l'épidémie près de chez vous ? Voici les dernières données à jour sur le Covid par ville et par département...

La France est confrontée depuis plusieurs semaines à une recrudescence du coronavirus qui préoccupe les autorités, alors qu'un nouveau variant anglais du virus pourrait encore accentuer sa propagation. Ce samedi 16 janvier, tandis que le couvre-feu à 18 heures est entré en vigueur sur tout le territoire, ce sont plus de 21 400 cas qui ont encore été recensés et le cap des 70 000 décès causés par le Covid a été franchi. Après l'Est du pays, qui a connu une flambée épidémique pendant et après les fêtes, ce sont plusieurs départements de l'Ouest qui affichent depuis quelques jours des progressions spectaculaires.

Depuis la mi-septembre nous mettons à jour au quotidien plusieurs cartes de synthèse du Covid-19 en France, regroupant quelques-uns des principaux indicateurs, département par département, mais aussi ville par ville. Ces cartes du Covid comprennent les derniers chiffres disponibles pour les hospitalisations, les cas en réanimation, les décès, les guérisons, mais aussi les indicateurs clés que sont le taux de positivité des tests, le taux d'incidence, le R effectif ou le taux d'occupation des lits de réanimation.

Nous affichons ci-dessous une première carte avec un découpage départemental. Elle est suivie d'une carte donnant accès aux données clés dans les 36 000 communes de France et d'une troisième sur des données plus détaillées encore pour les 22 grandes métropoles. Pour tout comprendre aux couleurs et aux chiffres présentés, lisez les précisions ci-dessous.

Cette carte de France du coronavirus résulte des données mises à jour quotidiennement par Santé publique France et le site Data.gouv.fr. Sont mentionnés au survol une série de données clés données ainsi que les différents niveaux de vulnérabilité établis par l'agence de santé : "limitée" là où les risques sont les moins élevés, "modérée" et enfin "élevée" pour les départements les plus touchés. Tous les départements étant en "vulnérabilité élevée", nous avons modifié la coloration de cette carte au mois de janvier 2021. Désormais celle-ci est colorée selon le taux d'incidence. Cette carte ne doit pas être confondue avec les anciennes cartes d'alerte (alerte, alerte renforcée, maximale) et de couvre-feu établies en septembre et octobre par le gouvernement.

Si la carte ne s'affiche pas, cliquez ici

ou cherchez un département

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Cliquez sur un département pour trouver une commune.

Paris, Aix-Marseille, Lyon, Toulouse, Lille, Nice, Montpellier... La carte présentée ci-dessous livre des données plus détaillées sur le taux d'incidence exact ainsi que le taux d'incidence des plus de 65 ans dans les 22 métropoles françaises, correspondant aux plus grandes villes et à leurs agglomérations. Ces chiffres sont également exprimés sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'ils sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment.

Si la carte ne s'affiche pas, cliquez ici

ou cherchez une ville

Comprendre les chiffres

En plus des colorations établies par Santé publique France, figurent sur notre carte du Covid-19 les dernières données hospitalières (hospitalisations, cas en réanimation, décès, sorties de l'hôpital) remontées généralement vers 19 heures chaque jour. Nous affichons aussi deux indicateurs clés de la progression du virus sur le territoire : le taux de positivité des tests et le taux d'incidence. Ces deux indicateurs, consolidés sur une semaine glissante, sont actualisés eux aussi chaque soir, mais avec des données remontant généralement à trois jours. Enfin, nous affichons également une évaluation du "R effectif", autrement dit le nombre de reproduction du virus et le taux de remplissage des lits de réanimation par région. Ces chiffres sont mis à jour de manière plus aléatoire. Voici une définition de chacun des indicateurs :

Hospitalisations : nombre d'hospitalisations en cours à la date indiquée (chiffre entre parenthèses : nouvelles admissions en 24 heures).

nombre d'hospitalisations en cours à la date indiquée (chiffre entre parenthèses : nouvelles admissions en 24 heures). Patients en réanimation : nombre de patients en services de réanimation (SR), soins intensifs (SI) et unités de surveillance continue (USC) à la date indiquée (chiffre entre parenthèses : nouvelles admissions en 24 heures).

nombre de patients en services de réanimation (SR), soins intensifs (SI) et unités de surveillance continue (USC) à la date indiquée (chiffre entre parenthèses : nouvelles admissions en 24 heures). Total des décès : nombre total de décès du Covid-19 dans le département depuis le début de l'épidémie (chiffre entre parenthèses : nouveaux décès en 24 heures).

nombre total de décès du Covid-19 dans le département depuis le début de l'épidémie (chiffre entre parenthèses : nouveaux décès en 24 heures). Sorties de l'hôpital : nombre total de sorties dans le département depuis le début de l'épidémie (chiffre entre parenthèses : nouvelles sorties en 24 heures).

nombre total de sorties dans le département depuis le début de l'épidémie (chiffre entre parenthèses : nouvelles sorties en 24 heures). Taux de positivité des test : part des nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR sur le nombre total de tests effectués dans le département sur une semaine glissante, en pourcent (chiffre entre parenthèses : évolution de l'indicateur en points par rapport à la précédente mesure). Le seuil d'alerte a été fixé à 10 %. Le taux de positivité des tests tient compte depuis le 8 décembre 2020 d'un nombre beaucoup plus large de tests effectués. Alors qu'auparavant une personne testée négative plusieurs fois de suite dans les 60 jours, n'était comptabilisée qu'une seule fois en négatif (ce n'est qu'en cas de test positif que sa situation changeait), ce sont désormais tous ses tests qui sont pris en compte. Santé publique France a justifié ce changement dans un communiqué.

part des nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR sur le nombre total de tests effectués dans le département sur une semaine glissante, en pourcent (chiffre entre parenthèses : évolution de l'indicateur en points par rapport à la précédente mesure). Le seuil d'alerte a été fixé à 10 %. Le taux de positivité des tests tient compte depuis le 8 décembre 2020 d'un nombre beaucoup plus large de tests effectués. Alors qu'auparavant une personne testée négative plusieurs fois de suite dans les 60 jours, n'était comptabilisée qu'une seule fois en négatif (ce n'est qu'en cas de test positif que sa situation changeait), ce sont désormais tous ses tests qui sont pris en compte. Santé publique France a justifié ce changement dans un communiqué. Taux d'incidence : nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR survenus sur une semaine glissante. Ce chiffre est rapporté au nombre d'habitants, soit un nombre de cas pour 100 000 habitants (chiffre entre parenthèses : évolution de l'indicateur en points par rapport à la précédente mesure). Le seuil d'alerte a été fixé à 50 pour 100 000 habitants. Le calcul du taux d'incidence tient compte depuis le 8 décembre 2020 des tests antigéniques.

nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR survenus sur une semaine glissante. Ce chiffre est rapporté au nombre d'habitants, soit un nombre de cas pour 100 000 habitants (chiffre entre parenthèses : évolution de l'indicateur en points par rapport à la précédente mesure). Le seuil d'alerte a été fixé à 50 pour 100 000 habitants. Le calcul du taux d'incidence tient compte depuis le 8 décembre 2020 des tests antigéniques. R effectif (régional) : nombre de reproduction du virus dans la région, autrement dit nombre moyen de personnes contaminées par un malade. Si ce chiffre est supérieur à 1, cela signifie qu'une personne atteinte de Covid-19 contamine plus d'une autre personne en moyenne actuellement et donc que la maladie progresse. Ce chiffre n'est mis à jour que de manière aléatoire.

nombre de reproduction du virus dans la région, autrement dit nombre moyen de personnes contaminées par un malade. Si ce chiffre est supérieur à 1, cela signifie qu'une personne atteinte de Covid-19 contamine plus d'une autre personne en moyenne actuellement et donc que la maladie progresse. Ce chiffre n'est mis à jour que de manière aléatoire. Taux d'occupation des lits de réanimation (régional) : part des lits de réanimation occupés par des patients atteints de Covid-19 dans la région, en pourcent. Ce chiffre n'est mis à jour que de manière aléatoire.

Lire aussi

Nous avons tenté de produire en haut de cette page une synthèse cartographique des principaux indicateurs du coronavirus en France. Ces indicateurs peuvent encore être affinés et bien d'autres données sur le virus sont disponibles sur le portail Géodes, de Santé publique France. Sont mises à disposition notamment des cartes départementales, régionales et parfois même communales sur le nombre de tests positifs, le taux de positivité des tests ou sur le taux d'incidence déjà évoqués ci-dessus. Chacune de ces cartes peut être affinée par tranche d'âge ou par sexe. Voici une liste des principales cartes disponibles :

Les cartes liées aux tests, à l'incidence ou encore au taux de reproduction du virus (ci-dessus) sont de premiers indicateurs de la circulation du coronavirus au niveau territorial. Les cartes portant sur les actes de SOS Médecins ou les passages aux urgences sont des indicateurs pertinents dans un deuxième temps, quand la progression de l'épidémie se traduit par le recours à des services médicaux. En bout de course, c'est l'évolution du nombre d'hospitalisations ou de cas en réanimation qui confirmera à quel point le coronavirus circule sur un territoire donné. Voici les principales cartes de données hospitalières disponibles sur le portail Géodes :

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Géodes permet enfin d'observer les données de mortalité liées au coronavirus en France, par département comme par région. D'autres cartes sont aussi disponibles concernant les sorties de l'hôpital (ou "retours à domicile") qu'on peut assimiler à des guérisons :