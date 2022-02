CARTE COVID. La situation par ville et par département

CARTE CORONAVIRUS. Nombre de cas, taux d'incidence, patients hospitalisés, malades en réanimation... Où en est l'épidémie de Covid-19 près de chez vous ? Voici nos cartes de suivi du coronavirus par ville et par département...

L'amélioration de la situation épidémique est-elle déjà visible sur les cartes de suivi du Covid-19 en France ? Alors que le pic de la 5e vague semble enfin atteint au niveau national, comme l'a indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran cette semaine, quelques départements semblent encore en pleine dynamique. Ce 31 janvier 2022, date des dernières données disponibles, on comptait ainsi en France métropolitaine , encore 13 départements au dessus des 4000 cas pour 100 000 habitants (Pyrénées-Atlantiques, Haute-Garonne, Haute-Vienne, Vendée, Tarn, Aveyron, Loire-Atlantique, Landes, Charente, Maine-et-Loire, Tarn-et-Garonne, Haute-Loire, Gironde). 58 départements étaient toujours au-dessus des 3000 cas pour 100 000 habitants, 23 départements au-dessus des 2000 cas pour 100 000 habitants et 2 départements seulement au-dessus des 1000 cas pour 100 000 habitants, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis, signe que la décrue a d'abord été amorcée en région parisienne.

Dans cet article, nous présentons au quotidien plusieurs cartes de situation du Covid-19 en France, regroupant quelques-uns des principaux indicateurs, département par département, mais aussi ville par ville. Ces cartes du Covid comprennent les derniers chiffres disponibles pour les hospitalisations, les cas en réanimation, les décès, les guérisons, mais aussi les indicateurs clés que sont le taux de positivité des tests, le taux d'incidence, le R effectif ou le taux d'occupation des lits de réanimation.

Nous affichons ci-dessous une première carte avec un découpage départemental. Elle est suivie d'une carte donnant accès aux données clés dans les 36 000 communes de France et d'une troisième sur des données plus détaillées pour les 22 grandes métropoles. Ces cartes sont mises à jour entre 20h et minuit chaque jour, avec les dernières données disponibles. Pour tout comprendre aux couleurs et aux chiffres présentés, lisez les précisions ci-dessous.

Cette carte de France du coronavirus résulte des données mises à jour quotidiennement par Santé publique France et le site Data.gouv.fr. Elle est colorée selon le dernier taux d'incidence mesuré sur une semaine glissante dans chaque département. Est mentionnée au survol de chaque zone une série de données clés sur l'épidémie, comme le taux de positivité des tests, le taux d'incidence ou les patients hospitalisés.

Si la carte ne s'affiche pas, cliquez ici

PRÉCISION : Santé publique France a suspendu temporairement la publication de certains indicateurs épidémiologiques à l'échelle locale début janvier à cause d'écarts "entre les données reçues par Santé Publique France [...] et celles observées dans les territoires". Depuis le 10 janvier, les indicateurs départementaux sont de nouveau actualisés et rendus disponibles, comme l'indique l'agence de santé sur son site de données Géodes

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Cliquez sur un département pour trouver une commune.

Paris, Aix-Marseille, Lyon, Toulouse, Lille, Nice, Montpellier... La carte présentée ci-dessous livre des données plus détaillées sur le taux d'incidence exact ainsi que le taux d'incidence des plus de 65 ans dans les 22 métropoles françaises, correspondant aux plus grandes villes et à leurs agglomérations. Ces chiffres sont également exprimés sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'ils sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment.

Si la carte ne s'affiche pas, cliquez ici

Nous avons tenté de produire en haut de cette page une synthèse cartographique des principaux indicateurs du coronavirus en France. Ces indicateurs peuvent encore être affinés et bien d'autres données sur le virus sont disponibles sur le portail Géodes, de Santé publique France. Sont mises à disposition notamment des cartes départementales, régionales et parfois même communales sur le nombre de tests positifs, le taux de positivité des tests ou sur le taux d'incidence déjà évoqués ci-dessus. Chacune de ces cartes peut être affinée par tranche d'âge ou par sexe. Voici une liste des principales cartes disponibles :

Les cartes liées aux tests, à l'incidence ou encore au taux de reproduction du virus (ci-dessus) sont de premiers indicateurs de la circulation du coronavirus au niveau territorial. Les cartes portant sur les actes de SOS Médecins ou les passages aux urgences sont des indicateurs pertinents dans un deuxième temps, quand la progression de l'épidémie se traduit par le recours à des services médicaux. En bout de course, c'est l'évolution du nombre d'hospitalisations ou de cas en réanimation qui confirmera à quel point le coronavirus circule sur un territoire donné. Voici les principales cartes de données hospitalières disponibles sur le portail Géodes :

Géodes permet enfin d'observer les données de mortalité liées au coronavirus en France, par département comme par région. D'autres cartes sont aussi disponibles concernant les sorties de l'hôpital (ou "retours à domicile") qu'on peut assimiler à des guérisons :

Comprendre les chiffres

Figurent sur notre première carte du Covid-19 les dernières données hospitalières (hospitalisations, cas en réanimation, décès, sorties de l'hôpital) remontées généralement vers 19 heures chaque jour. Nous affichons aussi deux indicateurs clés de la progression du virus sur le territoire : le taux de positivité des tests et le taux d'incidence. Ces deux indicateurs, consolidés sur une semaine glissante, sont actualisés eux aussi chaque soir, mais avec des données remontant généralement à trois jours. Enfin, nous affichons également une évaluation du "R effectif", autrement dit le nombre de reproduction du virus et le taux de remplissage des lits de réanimation par région. Ces chiffres sont mis à jour de manière plus aléatoire. Voici une définition de chacun des indicateurs :