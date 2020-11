"CARTE COVID. Nos cartes de France du coronavirus, jeudi 5 novembre 2020"

CARTE CORONAVIRUS. Avec un nouveau record de cas au niveau national ce jeudi 5 novembre 2020, le coronavirus continue son inquiétante progression en France. Sur nos cartes du Covid, pas une région, pas un département n'échappe à cette deuxième vague déjà qualifiée de "violente" par le ministre de la Santé Olivier Véran...

Le coronavirus en France continue sa fulgurante progression dans l'Hexagone, entamée depuis la rentrée. Ce jeudi 5 novembre, ce sont plus de 58 000 nouveaux cas qui ont été recensés à l'échelle nationale, un nouveau record. On compte aussi 363 décès en 24 heures et la situation dans les hôpitaux devient à son tour critique, avec plus de 4000 personnes en réanimation. "La deuxième vague est là et elle est violente", a résumé le ministre de la Santé Olivier Véran lors d'une conférence de presse très alarmiste ce jeudi soir.

Nos cartes de France du Covid montrent à quel point cette crise sanitaire impacte chaque territoire sans distinction. Elle impacte tout particulièrement la région Auvergne-Rhône-Alpes, où à la date du 5 novembre 2020, le nombre de personnes hospitalisées est de 6159 patients, avec 683 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 746 malades sont en réanimation, avec 95 nouvelles entrées dans la journée. 3131 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie de Covid-19 dans la région, avec 92 décès de plus en 24 heures. Le taux d'occupation des lits de réanimation est de 133,5%, ce qui justifie le transfert de patients dans d'autres régions, comme l'a annoncé Olivier Véran lui-même. En Auvergne-Rhône-Alpes, déjà 43 évacuations sanitaires ont eu lieu. 200 nouveaux transferts sont par ailleurs prévus. Bourgogne-Franche-Comté, PACA, Hauts-de-France, Ile-de-France... Bien d'autres régions sont dans une situation délicate elles aussi. Tous les départements de métropole sont désormais classés en "vulnérabilité élevée" par Santé publique France, depuis le passage de la Manche, de l'Orne et de l'Indre en bleu foncé (voir ci-dessous) il y a quelques jours. Consultez les dernières données du coronavirus actualisées dans nos cartes de suivi, par département et par ville.

Depuis la mi-septembre nous mettons à jour au quotidien plusieurs cartes de synthèse du Covid-19 en France, regroupant quelques-uns des principaux indicateurs, département par département, mais aussi ville par ville. Ces cartes du Covid comprennent les derniers chiffres disponibles pour les hospitalisations, les cas en réanimation, les décès, les guérisons, mais aussi les indicateurs clés que sont le taux de positivité des tests, le taux d'incidence, le R effectif ou le taux d'occupation des lits de réanimation.

L'exécutif a présenté en septembre une carte de France basée sur des zones d'alerte "renforcée", ou "maximale" (rouges), remplacée à la mi-octobre par une carte des départements soumis au couvre-feu, quand l'état d'urgence sanitaire a finalement été déclaré sur l'ensemble du pays. Cette classification n'a plus lieu d'être depuis l'entrée en vigueur du confinement le 29 octobre. Nous affichons donc dès lors ci-dessous une seule carte départementale, basée sur les différents degrés de "vulnérabilité" de chaque département ("vulnérabilité limitée", "modérée" ou "élevée"). Pour tout comprendre aux couleurs et aux chiffres présentés, lisez les précisions ci-dessous.

ATTENTION : depuis le 3 novembre, les données d'incidence communiquées par Data.gouv et exploitées dans nos cartes sont incomplètes pour les départements. Les taux d'incidence départementaux affichés ci-dessous ont donc été mis à "0" en attendant de pouvoir retrouver des données fiables et exhaustives. Les taux d'incidence régionaux et communaux sont en revanche exacts.

Cette carte de France du coronavirus résulte d'un classement élaboré et mis à jour quotidiennement par Santé publique France avec les Agences régionales de Santé "à partir de l'ensemble des indicateurs produits et des signalements reçus, incluant les investigations de clusters". Cette "analyse contextualisée quotidienne des risques" traduit "à la fois la circulation virale et l'impact sur la santé de la population du département". Les départements sont classés selon trois niveaux de vulnérabilité : "limitée" là où les risques sont les moins élevés, "modérée" et enfin "élevée" pour les départements les plus touchés. Ce classement ne doit pas être confondu avec l'ancienne carte d'alerte et de couvre-feu établie en septembre et octobre par le gouvernement.

Si la carte ne s'affiche pas, cliquez ici

ou cherchez un département

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Ces chiffres sont exprimés sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'ils sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Cliquez sur un département pour trouver une commune.

Paris, Aix-Marseille, Lyon, Toulouse, Lille, Nice, Montpellier... La carte présentée ci-dessous livre des données plus détaillées sur le taux d'incidence exact ainsi que le taux d'incidence des plus de 65 ans dans les 22 métropoles françaises, correspondant aux plus grandes villes et à leurs agglomérations. Ces chiffres sont également exprimés sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'ils sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment.

Si la carte ne s'affiche pas, cliquez ici

ou cherchez une ville

Comprendre les chiffres

En plus des colorations établies par le gouvernement et Santé publique France, figurent sur notre carte du Covid-19 les dernières données hospitalières (hospitalisations, cas en réanimation, décès, sorties de l'hôpital) remontées généralement vers 19 heures chaque jour. Nous affichons aussi deux indicateurs clés de la progression du virus sur le territoire : le taux de positivité des tests et le taux d'incidence. Ces deux indicateurs, consolidés sur une semaine glissante, sont actualisés eux aussi chaque soir, mais avec des données remontant généralement à trois jours. Enfin, nous affichons également une évaluation du "R effectif", autrement dit le nombre de reproduction du virus et le taux de remplissage des lits de réanimation par région. Ces chiffres sont mis à jour de manière plus aléatoire. Voici une définition de chacun des indicateurs :

Hospitalisations : nombre d'hospitalisations en cours à la date indiquée (chiffre entre parenthèses : nouvelles admissions en 24 heures).

nombre d'hospitalisations en cours à la date indiquée (chiffre entre parenthèses : nouvelles admissions en 24 heures). Patients en réanimation : nombre de patients en services de réanimation (SR), soins intensifs (SI) et unités de surveillance continue (USC) à la date indiquée (chiffre entre parenthèses : nouvelles admissions en 24 heures).

nombre de patients en services de réanimation (SR), soins intensifs (SI) et unités de surveillance continue (USC) à la date indiquée (chiffre entre parenthèses : nouvelles admissions en 24 heures). Total des décès : nombre total de décès du Covid-19 dans le département depuis le début de l'épidémie (chiffre entre parenthèses : nouveaux décès en 24 heures).

nombre total de décès du Covid-19 dans le département depuis le début de l'épidémie (chiffre entre parenthèses : nouveaux décès en 24 heures). Sorties de l'hôpital : nombre total de sorties dans le département depuis le début de l'épidémie (chiffre entre parenthèses : nouvelles sorties en 24 heures).

nombre total de sorties dans le département depuis le début de l'épidémie (chiffre entre parenthèses : nouvelles sorties en 24 heures). Taux de positivité des test : part des nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR sur le nombre total de tests effectués dans le département sur une semaine glissante, en pourcent (chiffre entre parenthèses : évolution de l'indicateur en points par rapport à la précédente mesure). Le seuil d'alerte a été fixé à 10 %.

part des nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR sur le nombre total de tests effectués dans le département sur une semaine glissante, en pourcent (chiffre entre parenthèses : évolution de l'indicateur en points par rapport à la précédente mesure). Le seuil d'alerte a été fixé à 10 %. Taux d'incidence : nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR survenus sur une semaine glissante. Ce chiffre est rapporté au nombre d'habitants, soit un nombre de cas pour 100 000 habitants (chiffre entre parenthèses : évolution de l'indicateur en points par rapport à la précédente mesure). Le seuil d'alerte a été fixé à 50 pour 100 000 habitants.

nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR survenus sur une semaine glissante. Ce chiffre est rapporté au nombre d'habitants, soit un nombre de cas pour 100 000 habitants (chiffre entre parenthèses : évolution de l'indicateur en points par rapport à la précédente mesure). Le seuil d'alerte a été fixé à 50 pour 100 000 habitants. R effectif (régional) : nombre de reproduction du virus dans la région, autrement dit nombre moyen de personnes contaminées par un malade. Si ce chiffre est supérieur à 1, cela signifie qu'une personne atteinte de Covid-19 contamine plus d'une autre personne en moyenne actuellement et donc que la maladie progresse. Ce chiffre n'est mis à jour que de manière aléatoire.

nombre de reproduction du virus dans la région, autrement dit nombre moyen de personnes contaminées par un malade. Si ce chiffre est supérieur à 1, cela signifie qu'une personne atteinte de Covid-19 contamine plus d'une autre personne en moyenne actuellement et donc que la maladie progresse. Ce chiffre n'est mis à jour que de manière aléatoire. Taux d'occupation des lits de réanimation (régional) : part des lits de réanimation occupés par des patients atteints de Covid-19 dans la région, en pourcent. Ce chiffre n'est mis à jour que de manière aléatoire.

Nous avons tenté de produire en haut de cette page une synthèse cartographique des principaux indicateurs du coronavirus en France. Ces indicateurs peuvent encore être affinés et bien d'autres données sur le virus sont disponibles sur le portail Géodes, de Santé publique France. Sont mises à disposition notamment des cartes départementales, régionales et parfois même communales sur le nombre de tests positifs, le taux de positivité des tests ou sur le taux d'incidence déjà évoqués ci-dessus. Chacune de ces cartes peut être affinée par tranche d'âge ou par sexe. Voici une liste des principales cartes disponibles :

Les cartes liées aux tests, à l'incidence ou encore au taux de reproduction du virus (ci-dessus) sont de premiers indicateurs de la circulation du coronavirus au niveau territorial. Les cartes portant sur les actes de SOS Médecins ou les passages aux urgences sont des indicateurs pertinents dans un deuxième temps, quand la progression de l'épidémie commence à se traduire par le recours à des services médicaux. En bout de course, c'est l'évolution du nombre d'hospitalisations ou de cas en réanimation qui confirmera ou non que le coronavirus circule (ou rebondit) effectivement sur un territoire donné. Voici les principales cartes de données hospitalières disponibles sur le portail Géodes :

Géodes permet enfin d'observer les données de mortalité liées au coronavirus en France, par département comme par région. D'autres cartes sont aussi disponibles concernant les sorties de l'hôpital (ou "retours à domicile") qu'on peut assimiler à des guérisons :