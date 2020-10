"CARTE COVID. Nouveaux départements en alerte maximale, les derniers chiffres"

CARTE CORONAVIRUS. Quels départements ou quelles métropoles pourraient basculer en zone d'alerte maximale sur la carte de France du Covid-19 ? Le gouvernement devrait annoncer de mauvaises nouvelles ce jeudi...

[Mis à jour le 21 octobre 2020 à 17h14] La carte de France du Covid-19 devrait continuer à rougir dans les prochaines heures. Selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, qui s'est exprimé à la sortie du Conseil des ministres ce mercredi 21 octobre, Jean Castex annoncera ce jeudi 22 octobre le passage de nouvelles zones - villes ou départements - en "alerte maximale", lors de la conférence de presse hebdomadaire que tient désormais le gouvernement sur la crise sanitaire. L'instauration de nouveaux couvre-feux dans de nouvelles villes ne fait plus lui non plus guère de doutes.

Si on ignore quels territoires sont concernés spécifiquement, la situation sanitaire s'est fortement dégradée dans de nombreuses villes, franchissant ou se rapprochant des seuils d'alerte maximale. Le cas de Clermont-Ferrand est particulièrement criant. La capitale auvergnate est depuis déjà quelques jours au niveau des métropoles passées en alerte maximale et où un couvre-feu a été imposé. Selon le dernier bilan du Covid dévoilé ce mardi soir, le dernier taux d'incidence dans la ville, mesuré le 17 octobre 2020, était de 333,2 cas pour 100 000 habitants, en hausse de 6,5 points en 24 heures. Un indice supérieur à Marseille, Montpellier ou encore Rouen où le couvre-feu est portant déjà en vigueur. Chez les 65 ans et plus, l'incidence est même de 377,4 cas pour 100 000 habitants à Clermont. Nîmes, Avignon, Castres, Strasbourg, Tours, Dijon, Orléans... Bien d'autres villes sont sous la menace d'un classement en rouge écarlate dès jeudi.

Saint-Etienne, la Loire et le Rhône, principal foyers du Covid en France

Dans le détail des évolutions récentes, la carte de France du Covid-19, mise à jour mardi 20 octobre, place toujours la Loire comme le département le plus touché de France. Selon le dernier bilan dans le département, le nombre de personnes hospitalisées est de 418 patients, avec 56 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 58 malades sont en réanimation, avec 8 nouvelles entrées dans la journée. 330 personnes sont mortes du coronavirus, soit 10 de plus en 24 heures. Le taux de positivité des tests mesuré à la date du 17 octobre 2020 était de 23,2% alors que le taux d'incidence était de 664,9 cas pour 100 000 habitants. A Saint-Etienne, le taux d'incidence atteignait même les 798,5 cas pour 100 000 habitants, soit 16,5 points de plus par rapport à la mesure de la veille.

Le Rhône voisin est aussi très fortement impacté avec 788 patients en cours de soins, soit 178 nouveaux admis dans les dernières 24 heures, 135 malades en réanimation, avec 16 nouvelles entrées et 826 décès, soit 6 de plus. Le taux de positivité des tests dans le département a été évalué à 19,7%, le taux d'incidence à 565,7 cas pour 100 000 habitants (596,0 cas pour 100 000 habitants à Lyon même). Le taux d'occupation des lits de réanimation au 19 octobre 2020, à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, était de 55,6%. La situation préoccupe les autorités publiques du la région : selon Lyon Capitale, un couvre-feu dès 19h est envisagé dans la ville de Lyon.

Le Nord et Lille parmi les zones les plus touchées

Le Nord et Lille affichent aussi des chiffres très élevés ce mardi soir. La capitale nordiste enregistre un taux d'incidence de 683,3 cas pour 100 000 habitants, soit 3,7 points de plus en 24 heures. A l'échelle du département, il est de 494,7 cas pour 100 000 habitants. A Lille et dans l'ensemble de la zone, 801 patients sont à l'hôpital actuellement, dont 161 nouveaux en 24 heures, 141 malades nécessitent une prise en charge réanimation, dont 21 nouveaux dans la journée. Dans le département du Nord, 820 personnes ont succombé au virus depuis le début de l'épidémie, 17 morts de plus ont été recensées en 24 heures.

Parmi les informations notables ce mardi soir, Santé publique France a placé trois nouveaux départements en "vulnérabilité élevée". Il s'agit de la Creuse (23) en région Aquitaine, ainsi que de la Nièvre (58) et de la Haute Saône (70) en Bourgogne Franche Comté. Consultez tous les chiffres par département et les données d'incidences dans les 22 grandes métropoles actualisées ci-dessous :

Depuis la mi-septembre nous mettons à jour au quotidien plusieurs cartes de synthèse du Covid-19 en France, regroupant quelques-uns des principaux indicateurs, département par département. Cette carte du Covid comprend les derniers chiffres disponibles pour les hospitalisations, les cas en réanimation, les décès, les guérisons, mais aussi les indicateurs clés que sont le taux de positivité des tests, le taux d'incidence, le R effectif ou le taux d'occupation des lits de réanimation.

Attention, l'exécutif et les autorités sanitaires utilisent deux colorations pour ces cartes de France du coronavirus : une coloration rouge, selon les zones d'alerte établies par le gouvernement ("rouge" pour zone d'alerte ou de circulation active, "super-rouge" pour zone d'alerte renforcée, ou "écarlate" pour zone d'alerte maximale) et une coloration bleue selon les différents degrés de "vulnérabilité" de chaque département, définis au quotidien par Santé publique France ("vulnérabilité limitée", "modérée" ou "élevée"). Pour tout comprendre aux couleurs et aux chiffres présentés, lisez les précisions ci-dessous.

Cette carte du Covid-19 en France résulte du classement établi par le gouvernement pour les départements jugés en "circulation active" du virus. Il est dépendant de trois critères : le taux d'incidence général, le taux d'incidence chez les personnes âgées et la part de patients Covid en réanimation. Ce classement va au delà de la stricte observation du coronavirus à laquelle se cantonne la carte de vulnérabilité plus bas. Il donne des moyens d'actions à l'Etat sur les territoires. Dans les départements classés rouges, des "pouvoirs renforcés" sont en effet attribués aux préfets pour prendre des mesures de restrictions.

Précision : à l'intérieur des zones de circulation active du coronavirus, le gouvernement distingue deux niveaux d'alerte particuliers :

Les zones "d'alerte renforcée" (super-rouge) : ces zones ont été ajoutées pour la première fois le 23 septembre, au sein même des zones rouges. Il s'agit des zones "où le virus circule très fortement, y compris chez les personnes fragiles, avec déjà de premiers impacts sur les systèmes de santé". Le gouvernement a coloré ces départements en "super-rouge", mais ce sont avant tout les agglomérations qui sont concernées par cette nouvelle catégorie : les territoires de Bordeaux, Lyon, Nice, Lille, Toulouse, Saint-Etienne, Rennes, Rouen, Grenoble et Montpellier.

(super-rouge) : ces zones ont été ajoutées pour la première fois le 23 septembre, au sein même des zones rouges. Il s'agit des zones "où le virus circule très fortement, y compris chez les personnes fragiles, avec déjà de premiers impacts sur les systèmes de santé". Le gouvernement a coloré ces départements en "super-rouge", mais ce sont avant tout les agglomérations qui sont concernées par cette nouvelle catégorie : les territoires de Bordeaux, Lyon, Nice, Lille, Toulouse, Saint-Etienne, Rennes, Rouen, Grenoble et Montpellier. Les zones "d'alerte maximale" (écarlate) : il s'agit des métropoles où "la situation épidémique peut être qualifiée d'extrêmement tendue, avec des conséquences déjà lourdes sur le système sanitaire". Théoriquement, les bars et restaurants doivent être fermés dans ces zones pour deux semaines, mais un assouplissement a été accordé à la restauration. Depuis le 17 octobre, la totalité de ces métropoles doit respecter un couvre-feu entre 21h et 6h.

Cette carte de France du coronavirus résulte d'un classement élaboré et mis à jour quotidiennement par Santé publique France avec les Agences régionales de Santé "à partir de l'ensemble des indicateurs produits et des signalements reçus, incluant les investigations de clusters". Cette "analyse contextualisée quotidienne des risques" traduit "à la fois la circulation virale et l'impact sur la santé de la population du département". Les départements sont classés selon trois niveaux de vulnérabilité : "limitée" là où les risques sont les moins élevés, "modérée" et enfin "élevée" pour les départements les plus touchés. Ce classement ne doit pas être confondu avec le classement en "zone rouge" présenté plus haut, même si les deux sont indirectement liés.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des 22 métropoles françaises correspondant aux plus grandes villes et à leur agglomération. Ces chiffres sont exprimés sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'ils sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment.

Comprendre les chiffres

En plus des colorations établies par le gouvernement et Santé publique France, figurent sur notre carte du Covid-19 les dernières données hospitalières (hospitalisations, cas en réanimation, décès, sorties de l'hôpital) remontées généralement vers 19 heures chaque jour. Nous affichons aussi deux indicateurs clés de la progression du virus sur le territoire : le taux de positivité des tests et le taux d'incidence. Ces deux indicateurs, consolidés sur une semaine glissante, sont actualisés eux aussi chaque soir, mais avec des données remontant généralement à trois jours. Enfin, nous affichons également une évaluation du "R effectif", autrement dit le nombre de reproduction du virus et le taux de remplissage des lits de réanimation par région. Ces chiffres sont mis à jour de manière plus aléatoire. Voici une définition de chacun des indicateurs :

Hospitalisations : nombre d'hospitalisations en cours à la date indiquée (chiffre entre parenthèses : nouvelles admissions en 24 heures).

nombre d'hospitalisations en cours à la date indiquée (chiffre entre parenthèses : nouvelles admissions en 24 heures). Patients en réanimation : nombre de patients en réanimation à la date indiquée (chiffre entre parenthèses : nouvelles admissions en 24 heures).

nombre de patients en réanimation à la date indiquée (chiffre entre parenthèses : nouvelles admissions en 24 heures). Total des décès : nombre total de décès du Covid-19 dans le département depuis le début de l'épidémie (chiffre entre parenthèses : nouveaux décès en 24 heures).

nombre total de décès du Covid-19 dans le département depuis le début de l'épidémie (chiffre entre parenthèses : nouveaux décès en 24 heures). Sorties de l'hôpital : nombre total de sorties dans le département depuis le début de l'épidémie (chiffre entre parenthèses : nouvelles sorties en 24 heures).

nombre total de sorties dans le département depuis le début de l'épidémie (chiffre entre parenthèses : nouvelles sorties en 24 heures). Taux de positivité des test : part des nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR sur le nombre total de tests effectués dans le département sur une semaine glissante, en pourcent (chiffre entre parenthèses : évolution de l'indicateur en points par rapport à la précédente mesure). Le seuil d'alerte a été fixé à 10 %.

part des nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR sur le nombre total de tests effectués dans le département sur une semaine glissante, en pourcent (chiffre entre parenthèses : évolution de l'indicateur en points par rapport à la précédente mesure). Le seuil d'alerte a été fixé à 10 %. Taux d'incidence : nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR survenus sur une semaine glissante. Ce chiffre est rapporté au nombre d'habitants, soit un nombre de cas pour 100 000 habitants (chiffre entre parenthèses : évolution de l'indicateur en points par rapport à la précédente mesure). Le seuil d'alerte a été fixé à 50 pour 100 000 habitants.

nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR survenus sur une semaine glissante. Ce chiffre est rapporté au nombre d'habitants, soit un nombre de cas pour 100 000 habitants (chiffre entre parenthèses : évolution de l'indicateur en points par rapport à la précédente mesure). Le seuil d'alerte a été fixé à 50 pour 100 000 habitants. R effectif (régional) : nombre de reproduction du virus dans la région, autrement dit nombre moyen de personnes contaminées par un malade. Si ce chiffre est supérieur à 1, cela signifie qu'une personne atteinte de Covid-19 contamine plus d'une autre personne en moyenne actuellement et donc que la maladie progresse. Ce chiffre n'est mis à jour que de manière aléatoire.

nombre de reproduction du virus dans la région, autrement dit nombre moyen de personnes contaminées par un malade. Si ce chiffre est supérieur à 1, cela signifie qu'une personne atteinte de Covid-19 contamine plus d'une autre personne en moyenne actuellement et donc que la maladie progresse. Ce chiffre n'est mis à jour que de manière aléatoire. Taux d'occupation des lits de réanimation (régional) : part des lits de réanimation occupés par des patients atteints de Covid-19 dans la région, en pourcent. Ce chiffre n'est mis à jour que de manière aléatoire.

Nous avons tenté de produire en haut de cette page une synthèse cartographique des principaux indicateurs du coronavirus en France. Ces indicateurs peuvent encore être affinés et bien d'autres données sur le virus sont disponibles sur le portail Géodes, de Santé publique France. Sont mises à disposition notamment des cartes départementales et régionales sur le nombre de tests positifs par département, le taux de positivité des tests ou sur le taux d'incidence déjà évoqués ci-dessus. Voici une liste des principales cartes disponibles :

Les cartes liées aux tests, à l'incidence ou encore au taux de reproduction du virus (ci-dessus) sont de premiers indicateurs de la circulation du coronavirus au niveau territorial. Les cartes portant sur les actes de SOS Médecins ou les passages aux urgences sont des indicateurs pertinents dans un deuxième temps, quand la progression de l'épidémie commence à se traduire par le recours à des services médicaux. En bout de course, c'est l'évolution du nombre d'hospitalisations ou de cas en réanimation qui confirmera ou non que le coronavirus circule (ou rebondit) effectivement sur un territoire donné. Voici les principales cartes de données hospitalières disponibles sur le portail Géodes :

Géodes permet enfin d'observer les données de mortalité liées au coronavirus en France, par département comme par région. D'autres cartes sont aussi disponibles concernant les sorties de l'hôpital (ou "retours à domicile") qu'on peut assimiler à des guérisons :