Cas contact Covid ou positif Covid : les règles à suivre en matière de test et d'isolement

ISOLEMENT COVID. Deux ans et demi après l'apparition du Covid-19 en France, le virus continue de circuler, à plus petite échelle. Que faire si l'on est cas contact ou positif au coronavirus ?

Les chiffres du nombre de cas positifs au Covid-19 repartent (très) légèrement à la hausse en cette période de rentrée scolaire. Suffisant toutefois pour alerter Santé publique France qui, dans son dernier point épidémiologique du 16 septembre, a appelé, une nouvelle fois, au "respect des mesures combinées" pour limiter la propagation du virus. Et notamment à l'isolement en cas de symptômes ou de test positif. Cependant, les spécialistes ne sont pas tous d'accord sur le sujet, certain voulant maintenir la contrainte d'un isolement quand d'autres militent pour ne plus imposer une telle règle. "Ce serait quand même prématuré de ne plus s'isoler avec toutes les incertitudes qui demeurent" a estimé dans Le Parisien Mahmoud Zureik, professeur d'épidémiologie et de santé publique à l'université de Versailles Saint-Quentin, quand Mircea T. Sofonea, enseignant-chercheur à l'université de Montpellier, a rétorqué qu'"il est important que cela vienne de soi-même et ne soit pas subi de la part du gouvernement. Si l'on se sait positif et que l'on a conscience des conséquences que cela peut avoir sur des personnes vulnérables, il devrait y avoir cette éthique de limiter au maximum ses contacts, sans forcément s'isoler si ce n'est pas possible en pratique." Malgré ces avis divergents, les règles n'ont toujours pas changé en France. Que l'on soit cas contact ou positif soi-même, voici ce qu'il est recommandé de suivre concernant les tests et l'isolement.

Il est recommandé de se faire tester contre le Covid-19 dans plusieurs circonstances, que ce soit si vous êtes cas contact ou vous-même avec des symptômes évoquant une contamination au coronavirus :

Si je suis cas contact, c'est-à-dire que j'ai été en contact avec une personne ayant contracté le Covid-19, il est recommandé de faire un test (PCR, antigénique ou autotest) deux jours après avoir été prévenu.

Si je sens apparaître les principaux symptômes liés au Coid-19, à savoir fièvre, toux ou oppression de la poitrine, mal de tête et courbatures, perte d'odorat et/ou de goût.

Combien de temps dois-je rester à l'isolement si je suis contaminé par le Covid ?

Depuis l'apparition du Covid-19, compte tenu de sa contagiosité, il est très fortement recommandé de s'isoler si un dépistage s'avère être positif. Cependant, les durées varient selon les profils des personnes contaminées, comme l'explique l'Assurance maladie. Des durées qui débutent à compter de la date du début des symptômes ou de la date du prélèvement du test positif :

Enfant de moins de 12 ans : 7 jours

Personne avec un schéma vaccinal complet (3 doses ou 2 doses et 1 infection) : 7 jours

Personne non-vaccinée ou avec schéma vaccinal incomplet : 10 jours

Si, durant la période d'isolement, le travail ne peut pas être poursuivi à distance ou si les symptômes sont trop lourds pour pouvoir télétravailler, il est possible de se faire délivrer un arrêt de travail par l'assurance maladie, directement en ligne. Les modalités sont à découvrir dans notre article dédié ci-dessous.

Pour être certain de pouvoir sortir de sa période d'isolement sans prendre le risque de contaminer quiconque de son entourage, l'Assurance maladie demande d'effectuer un test PCR ou antigénique. Il faut vérifier qu'il soit négatif au bout de cinq jours pour les personnes totalement vaccinées, contre sept jours pour celles non ou partiellement vaccinées. Par ailleurs, l'absence de signes cliniques d'infection peut suffire pour sortir de l'isolement.

Quelle est la période d'incubation du Covid ?

C'était la grande question au début de l'épidémie de Covid-19 : quel est le temps d'incubation du Covid ? Autrement dit, quel délai entre la contamination et l'apparition des symptômes ? Si la phase contagieuse d'un patient positif au Covid-19 était initialement de 8 jours en moyenne, et commençait deux jours avant le début des symptômes, l'apparition du variant Omicron a réduit cette durée. Avec le variant Omicron, "la réplication est plus rapide, comme le confirmait déjà en janvier 2022 aux Echos le Pr Alain Fisher, le "Monsieur vaccin" à la tête du Conseil de la stratégie vaccinale pour la France : "Tout se raccourcit, y compris la phase symptomaique - ou asymptomatique mais contagieuse". Selon les données recoupées de la majorité des épidémiologistes, il faut compter environ trois jours entre la contamination et l'apparition des symptômes liés au variant Omicron.