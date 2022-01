Cas contact : que faire s'y l'on a côtoyé un malade du Covid ?

CAS CONTACT. Dans un contexte de forte flambée épidémique, due à l'action combinée des variants Delta et Omicron, de nouvelles règles d'isolement pour les cas contacts entrent en vigueur à partir de ce lundi 3 janvier 2022. Voici tout ce qu'il faut savoir sur les durées et modalités d'isolement des cas contacts.

Alors que la flambée épidémique de coronavirus en France se renforce, l'exécutif a annoncé, via le ministre de la Santé et des Solidarités Olivier Véran le 2 décembre, de nouvelles modalités d'isolement pour les personnes dites "cas contact" d'une personne positive au Covid-19. De nouvelles modalités qui consistent surtout en un allègement de la durée d'isolement du cas contact - allègement qui vise à restreindre le nombre d'arrêts maladies qui, en grand nombre, pourraient conduire, selon plusieurs épidémiologistes, à une "désorganisation de la société". Ci-dessous, vous pouvez retrouver les nouvelles règles d'isolement pour les personnes cas contact en fonction de leur schéma vaccinal.

Si vous avez été en contact avec une personne positive, l'exécutif a émis sur son site Internet de nouvelles consignes concernant la période d'isolement, en fonction de votre schéma vaccinal. Si vous possédez un schéma vaccinal complet (vaccination contre le Covid-19 et rappel vaccinal réalisé conformément aux exigences du pass sanitaire), vous n'êtes plus tenus de vous isoler. Cependant, il vous faut observer un strict respect des mesures barrières (notamment du port du masque en intérieur et en extérieur) et éviter tout contact avec des personnes à risque de forme grave du Covid. En outre, il vous faut télétravailler, dans la mesure du possible. Il vous faut également réaliser un test TAG ou RT-PCR dès que vous apprenez être cas contact, puis effectuer des autotests à J+2 et J+4 après le dernier contact avec la personne positive. En cas d'autotest positif, vous devez alors confirmer le résultat en effectuant un dépistage avec un TAG ou un RT-PCR - qui, s'il est positif, fait de vous un cas positif au Covid-19.

Si, en revanche, vous possédez un schéma vaccinal incomplet et que vous apprenez être cas contact d'une personne positive au coronavirus, il vous faudra respecter un isolement d'une durée de 7 jours (pleins) à compter de la date du dernier contact. Au terme de ces 7 jours, il vous faut réaliser un test antigénique ou RT-PCR et avoir un résultat négatif - en cas de résultat positif, vous devenez cas positif au Covid-19 et devez vous isoler.

En ce qui concerne les moins de 12 ans cas contact, c'est le protocole de l'éducation nationale qui s'applique. Trois tests sont à faire faire pour les élèves cas contact souhaitant retourner à l'école : un premier à J0 (le jour de l'annonce du cas contact) et des autotests à J+2 et J+4. C'est aux parents de l'élève de présenter une attestation sur l'honneur de réalisation de ces tests et de résultats négatifs. L'exécutif souligne que "les autotests dont la réalisation est prévue dans le schéma de dépistage des personnes cas contact (pour les personnes ayant un schéma vaccinal complet et les enfants de moins de 12 ans) seront pris en charge par l'assurance maladie et délivrés gratuitement en officine pharmaceutique après la réalisation du test à J0."

Pour les personnes cas contacts ne possédant pas un schéma vaccinal complet (avec rappel), il vous faut vous isoler :

7 jours à compter de la date du dernier contact avec le cas positif

10 jours supplémentaires si le résultat de votre dépistage - à effectuer au terme des 7 premiers jours d'isolement en tant que "cas contact" - est positif. Toutefois, au bout de 7 jours d'isolement en tant que cas positif au coronavirus, vous pouvez potentiellement sortir d'isolement, à deux conditions : que vous effectuiez un test antigénique ou RT-PCR dont le résultat est négatif et que vous n'ayez plus de signes cliniques d'infection depuis 48 heures. Dans le cas contraire, vous devez bel et bien vous isoler 10 jours.

L'Assurance maladie distingue trois types de "personne contact" dans le cadre de la lutte contre le coronavirus : personne contact à risque élevé, personne contact à risque modéré et personne contact à risque négligeable.

Sont considérées comme cas contact à risque élevé les personnes ne possédant pas de schéma vaccinal complet (vaccination il y a plus de 7 mois mais pas de rappel) et :

ayant eu un contact direct avec la personne positive (ou probablement positive) au Covid-19, en face-à-face, à moins de 2 mètres, quelle que soit la durée (exemple : conversation, repas, contact physique) ;

ayant donné ou reçu des actes d'hygiène ou de soins à la personne positive (ou probablement positive) au Covid-19 ;

ayant partagé un espace intérieur (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel, salle de restaurant…) pendant au moins 15 minutes consécutives ou cumulées sur 24 h avec la personne positive (ou probablement positive) ou étant resté en face-à-face avec elle durant plusieurs épisodes de toux ou d'éternuement.

Sont considérées comme cas contact à risque modéré les personnes possédant un schéma vaccinal complet (avec rappel de vaccination) et :

ayant eu un contact direct avec la personne positive (ou probablement positive) au Covid-19, en face-à-face, à moins de 2 mètres, quelle que soit la durée (exemple : conversation, repas, contact physique) ;

ayant donné ou reçu des actes d'hygiène ou de soins à la personne positive (ou probablement positive) au Covid-19 ;

ayant partagé un espace intérieur (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel, salle de restaurant…) pendant au moins 15 minutes consécutives ou cumulées sur 24 h avec la personne positive (ou probablement positive) ou étant resté en face-à-face avec elle durant plusieurs épisodes de toux ou d'éternuement.

Enfin, sont considérées comme cas contacts à risque négligeable les personnes ayant été infestées par le Covid-19 il y a moins de deux mois et les personnes appartenant à toutes les autres situations de contact non décrites ci-dessus. L'Assurance maladie précise encore que "ces définitions de personne contact ne s'appliquent pas ni pour les professionnels de santé hospitalier (une évaluation est faite par le médecin du travail et l'équipe opérationnelle d'hygiène) ni pour le milieu scolaire".

A quel moment un test doit-il être fait ? Cela varie. Si vous vivez avec une personne positive à la Covid-19, le test doit être fait dès que possible. En revanche, si vous avez fait la rencontre d'un individu malade, mais que vous ne vivez pas au même domicile que lui, il est nécessaire d'attendre sept jours après avoir été en contact avec lui pour se faire dépister. Cette période n'est pas anodine. Si le test de dépistage est effectué trop tôt, il est possible que vous soyez négatif alors que vous deviendrez positif par la suite. Autre cas qui peut se produire, l'arrivée de symptômes durant cette période de sept jours. Si vous voyez que des signes se manifestent pendant votre isolement, allez vous faire dépister immédiatement. Dans l'attente des résultats, il faut rester isolé.

Lorsqu’un salarié cas contact à risque ne peut pas télétravailler, il peut effectuer une demande d’attestation d’isolement sur le site de l’Assurance Maladie. Après vérification, l’Assurance Maladie délivrera une attestation d’isolement valant avis d’arrêt, via le compte Ameli ou par courrier.