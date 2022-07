Durée d'incubation, durée d'isolement Covid : tout savoir sur les règles à suivre

Avec la circulation des nouveaux variants du Covid-19, quelle est la période d'incubation du virus ? Combien de temps dois-je m'isoler si je suis positif ? Eléments de réponse.

Les cas de Covid-19 sont en hausse ces dernières semaines. Les chiffres de Santé publique France l'attestent : si, en moyenne sur sept jours, 17 500 contaminations quotidiennes au coronavirus étaient enregistrées fin mai, elles sont à présent d'un peu plus de 130 000. Une hausse spectaculaire qui faire réapparaître au sein de la population toute une salve de questions sur le virus que l'on pensait définitivement derrière nous, notamment sur la durée d'incubation et celle d'isolement préconisée par les spécialistes. Avec l'apparition de nouveaux variants, certaines données ont-elles changé ? Les règles ont-elles évolué sur ces sujets là ? Eclairage.

Quelle est la période d'incubation du Covid ?

C'était la grande question au début de l'épidémie de Covid-19 : quel est le temps d'incubation du Covid ? Autrement dit, quel délai entre la contamination et l'apparition des symptômes ? L'apparition du variant Omicron a réduit cette durée. Selon les données des épidémiologistes, il faut compter environ trois jours entre la contamination et l'apparition des symptômes liés au variant Omicron et ses sous-variants BA.4 et BA.5.

Combien de temps dois-je rester à l'isolement si je suis contaminé par le Covid ?

Depuis l'apparition du Covid-19, compte-tenu de sa contagiosité, il est très fortement recommandé de s'isoler si un dépistage s'avère être positif. Cependant, les durées varient selon les profils des personnes contaminées, comme l'explique l'Assurance maladie. Des durées qui débutent à compter de la date du début des symptômes ou de la date du prélèvement du test positif :

Enfant de moins de 12 ans : 7 jours

Personne avec un schéma vaccinal complet (3 doses ou 2 doses et 1 infection) : 7 jours

Personne non-vaccinée ou avec schéma vaccinal incomplet : 10 jours

Si, durant la période d'isolement, le travail ne peut être poursuivi à distance ou si les symptômes sont trop lourds pour pouvoir télétravailler, il est possible de se faire délivrer un arrêt de travail par l'assurance maladie, directement en ligne. Les modalités sont à découvrir dans notre article dédié ci-dessous.

Pour être certain pouvoir sortir de sa période d'isolement sans prendre le risque de contaminer quiconque de son entourage, l'Assurance maladie demande d'effectuer un test PCR ou antigénique afin de vérifier s'il est négatif au bout de 5 jours pour les personnes totalement vaccinées, contre 7 jours pour celles non ou partiellement vaccinées. Par ailleurs, l'absence de signes cliniques d'infection peut suffire pour sortir de l'isolement.