Masque Covid pour enfant : où en trouver ? Les meilleurs modèles, la sélection

Avec l'extension du port du masque obligatoire à l'école dès l'âge de 6 ans à partir du 2 novembre, les parents vont devoir équiper leurs enfants de masques Covid adaptés, jetables ou en tissu lavables et réutilisables. Vous cherchez des masques en tissu ou jetables pour équiper votre enfant ou ado ? Voici quelques conseils pour choisir le bon modèle ainsi qu'une sélection de produits.

Les écoles restent ouvertes pendant le confinement débuté le 30 octobre et les enfants de plus de 6 ans devront porter un masque à l'école (voir Covid et école ; les règles). Le port du masque, devenu un objet de la vie quotidienne, était déjà obligatoire pour les collégiens et lycéens depuis la publication d'un protocole sanitaire adapté après le premier confinement. Désormais, les élèves des écoles primaires devront également en être équipés et c'est aux parents de les fournir. "Conformément à l'avis que nous a transmis [mercredi] le Haut Conseil de Santé publique, le port du masque à l'école sera étendu aux enfants du primaire dès l'âge de 6 ans", a confirmé le Premier ministre Jean Castex le 29 octobre. Cette extension du port du masque entrera en vigueur dès la rentrée scolaire du 2 novembre, à l'issue des vacances de la Toussaint. Encore faut-il trouver un masque adapté à la taille du visage des enfants. Il est possible d'en dénicher sur le web. En voici une petite sélection.