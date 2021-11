Black Friday PC Gamer : un Asus avec GeForce RTX 3070 à prix cassé !

BLACK FRIDAY PC GAMING. A l'approche du Black Friday 2021, quelques belles promos sont déjà à saisir sur des PC gamer. C'est le cas d'un Asus avec l'excellente carte graphique GeForce RTX 3070 !

Black Friday 2021 : recevez nos alertes bons plans ! Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

[Mis à jour le 18 novembre 2021 à 09h10] Plus que quelques jours avant le début officiel du Black Friday 2021 ! En attendant le fameux vendredi noir le 26 novembre prochain, les opérations de promo ont en fait déjà débuté. A la veille de l'ouverture de la Black Week ce vendredi sur de nombreux sites marchands, on trouve ainsi d'ores et déjà des prix barrés sur les PC et PC Gamer, très prisés pendant le Black Friday. Les PC Gamer sont souvent onéreux à l'achat et le Black Friday est ainsi une belle occasion de profiter de prix réduits.

Ce jeudi, on trouve ainsi un PC portable Asus équipé de l'excellente carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070, d'une mémoire RAM de 16 Go et d'un processeur AMD Ryzen R7-5800H, le tout à moins de 1500 euros sur le site Rue du Commerce. Il profite également d'un écran de 17,3 pouces Full HD bénéficiant d'un taux de rafraîchissement de 144Hz. Au niveau du stockage, il s'appuie sur 512 Go disponibles en SSD. Cet Asus TUF Gaming A17 est en plus livré avec le jeu Gardiens de la Galaxie offert pour toute commande durant cette opération.

Et ce n'est pas tout ! Si vous cherchez un PC Gamer fixe ou portable, de nombreuses promotions devraient apparaître ces prochains jours sur les différents sites de vente en ligne. Amazon, Fnac, CDiscount devraient notamment proposer des stocks. Si l'achat d'un ordinateur n'est pas une priorité et que vous avez seulement besoin d'un accessoire comme une souris, une chaise ou encore un clavier gamer, de nombreuses promotions sont déjà en ligne et à retrouver ci-dessous

Asus A17-TUF766QR-HX039 - Gris Rue du Commerce 1499,99 € Voir

Fnac 1694,99 € Voir

Rakuten 1710,99 € Voir

Si vous voulez acquérir un PC gamer avec une marque de référence, ASUS est probablement fait pour vous. Depuis plusieurs années maintenant, la marque propose de gros rabais sur ses PC gaming durant le Black Friday. En fixe ou en portable, avec une carte graphique imposante ou plus classique, le choix est toujours très large.

ASUS TUF Gaming Dash F15 TUF516PR-HN104T - Core i7 I7-11370H 3.3 GHz 16 Go RAM 512 Go SSD Noir Cdiscount 1899,99 € 1514,99 € Voir

Rakuten 1620,26 € Voir

ASUS TUF Gaming F15 TUF506LH-HN270 - Core i5 I5-10300H 2.5 GHz 16 Go RAM 512 Go SSD Noir Fnac 924,99 € Voir

Rakuten 935,75 € Voir

ASUS R702BA BX002T - A9 A9-9425 3.1 GHz 8 Go RAM 512 Go SSD Gris Cdiscount 550,49 € Voir

Rakuten 550,49 € Voir

Fnac 636,99 € Voir

Avoir un setup gaming sur son bureau est souvent recherché et privilégié par les gamers. Mais avoir un ordinateur portable de gaming est souvent une bonne solution si vous n'êtes pas souvent chez vous ou que vous aimez tout simplement jouer tranquillement dans votre lit. L'inconvénient en revanche est souvent lié à la carte graphique et au processeur beaucoup plus faibles qui ne permettent pas de jouer à tous les jeux.

HP Pavilion Gaming 17-cd2091nf Intel Core i5-17.3' Cdiscount 1412,56 € 949,39 € Voir

Rakuten 1020,95 € Voir

Fnac 1038,09 € Voir

Amazon 1116,99 € Voir

Razer Blade 15 Amazon 2999,99 € 2699,99 € Voir

Cdiscount 3938,46 € 2699,99 € Voir

Rakuten 2831,22 € Voir

Rue du Commerce 2891,38 € Voir

Fnac 2952,25 € Voir

Materiel.net 2999,95 € Voir

LDLC.com 2999,95 € Voir

La Redoute 2999,99 € Voir

Boulanger 2999,99 € Voir

KUU Laitnin G3 - 15.6" AMD Ryzen 5 4600H - 3 Ghz - Ram 8 Go - SSD 512 Go 694,99 € VOIR L'OFFRE sur Rakuten

PC Portable Gamer - LENOVO Legion 5 15ACH6H - 15,6FHD 120Hz - RYZEN 5 5600H - RAM 8Go - 512Go SSD - RTX 3060 6Go - Win10 - AZERTY Cdiscount 1199,00 € 1099,99 € Voir

Rakuten 1176,91 € Voir

Fnac 1202,75 € Voir

Dans l'univers du gaming, les PC MSI sont souvent évoqués et utilisés par les gamers. Le Black Friday est souvent l'occasion de s'offrir un appareil de qualité avec cette marque. Si les réductions sont moins importantes que pour un ordinateur Asus ou encore HP, l'édition 2021 du Black Friday devrait afficher quelques réductions de plusieurs centaines d'euros.

MSI 9S7158112090 Ordinateur portable Cdiscount 1799,00 € 1691,99 € Voir

Rakuten 1784,81 € Voir

Fnac 1849,90 € Voir

Amazon 1989,99 € Voir

L'incontournable. Si l'ordinateur portable gaming a la côte depuis plusieurs années maintenant, le PC gamer fixe est très avantageux et offre un véritable confort et surtout une qualité supérieure. La carte graphique, le processeur, le stockage... Tous les composants offrent un rendement supérieur qu'un pc portable gamer.

Megaport PC Gamer Vector AMD Ryzen 5 3500 6x3.60 GHz • GeForce GTX 1650 • 16Go 3000 RAM • 500Go M.2 SSD • Windows 10 Rue du Commerce 1049,00 € 939,00 € Voir

Cdiscount 1099,00 € 999,00 € Voir

Megaport PC Gamer Platin ? AMD Ryzen 5 3600 6x 3,60GHz ? GeForce GTX1660 Super ? 16Go ? 240Go SSD ? 2To HDD ? Windows 10 ? 34-FR Amazon 1399,00 € 1189,00 € Voir

Rue du Commerce 1449,00 € 1199,00 € Voir

Cdiscount 1399,00 € 1219,00 € Voir

Le Black Friday permet souvent d'acquérir des appareils qu'on ne peut pas s'offrir en temps normal. En plus du portable, du fixe, il existe également des promotions sur les PC gamer complet. Entendez par complet, l'écran, l'unité centrale mais aussi les accessoires qui vont avec. Les réductions sont souvent intéressantes.

Vous avez déjà un équipement complet mais vous voulez profiter de l'opération Black Friday pour acquérir un écran plus performant ? Les écrans de PC gamer sont régulièrement en promotion durant cette opération commerciale avec des rabais importants.

Samsung S22A330NHU 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Noir Rakuten 128,51 € Voir

Amazon 137,38 € Voir

Cdiscount 154,92 € Voir

Dell SE2722HX Écran de PC 27" Full HD LCD à rétroéclairage LED IPS 75 Hz 8 ms AMD FreeSync Noir 169,99 € 129,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Accessoire indispensable, la souris de gamer est souvent l'une des stars du Black Friday grâce à ses très grosses promotions. Grâce à son format lui offrant un plus grand confort qu'une souris classique, mais également ses couleurs, de nombreuses personnes possèdent une souris gamer même s'ils n'ont pas un setup complet.

Souris G903 Hero EWR2 Fnac 139,69 € 97,90 € Voir

Rakuten 99,98 € Voir

Cdiscount 148,19 € 101,47 € Voir

La Redoute 99,99 € Voir

Boulanger 105,73 € 99,99 € Voir

Amazon 149,00 € 109,99 € Voir

Rue du Commerce 118,99 € Voir

Materiel.net 139,96 € Voir

LDLC.com 139,96 € Voir

hp hp omen vector mouse Fnac 59,97 € 19,97 € Voir

Amazon 59,99 € 21,30 € Voir

Rakuten 37,34 € Voir

La Redoute 73,67 € Voir

Comme pour les souris, avoir une chaise de gamer n'est pas réservée aux joueurs. Souvent confortable, la chaise gaming a très souvent sa place à la maison pour pouvoir travailler et donc jouer.

Fauteuil Gamer SKP_F21 Rakuten 199,99 € Voir

La Redoute 199,99 € Voir

Boulanger 199,39 € Voir

Logitech G G635 Fnac 149,69 € 99,90 € Voir

Rakuten 103,62 € Voir

Amazon 149,00 € 114,10 € Voir

Rue du Commerce 121,99 € Voir

Materiel.net 149,95 € Voir

LDLC.com 149,95 € Voir

Cdiscount 183,00 € Voir

Casque gamer RIG800LX Xbox One V2 Fnac 127,99 € Voir

Amazon 128,42 € Voir

Rakuten 128,08 € Voir

La Redoute 128,09 € Voir

Boulanger 179,99 € 128,09 € Voir

Clavier encodeur HP Omen Marron Fnac 159,87 € 69,87 € Voir

Rakuten 96,99 € Voir

Amazon 139,99 € 97,10 € Voir

Clavier Gaming filaire HP Pavilion 550 Noir Amazon 29,99 € Voir

Fnac 79,87 € 29,87 € Voir

Rakuten 51,86 € Voir

La Redoute 69,99 € Voir

Pour le Black Friday 2021, les accessoires de gaming comme les casques, souris, mais également claviers, auront une part importante dans l'opération. De plus en de personnes décident d'acquérir un clavier gamer alors qu'ils ne possèdent pas d'ordinateur portable ou fixe de type gaming. Le confort, les petites lumières, attirent souvent le grand public et le Black Friday 2021 devrait offrir quelques promotions.