Prime Day Amazon : le top en direct des meilleurs bons plans

PRIME DAY. Le Prime Day d'Amazon a débuté ce mardi 13 octobre et dure jusqu'à mercredi 23h59. Il va donc falloir faire vite pour profiter des nombreuses promos sur des produits phares. Pour vous y aider, voici notre sélection complète.

Le Prime Day d'Amazon a débuté ce mardi 13 octobre à minuit. Reporté peu après la rentrée suite à la crise sanitaire du coronavirus, cette grande journée de promotions réservée aux abonnés du service Amazon Prime permet de profiter de nombreux rabais sur des produits de tout type. C'est le cas de la High-tech avec des smartphones mais aussi des PC, des tablettes ou des jeux vidéo mais pas seulement. L'électroménager, les jeux et jouets pour enfants ou encore les services et appareils connectés Amazon font aussi partie des produits proposés à prix cassés.

Trois bons plans Prime Day

Pas facile de s'y retrouver parmi le torrent de promos et prix cassés affichés sur le site d'Amazon pour ce Prime Day 2020 ? La rédaction vous vient en aide en vous proposant sa propre sélection. Smartphones, PC et Mac, tablettes, jeux... La sélection couvre tous vos besoins et promet d'être actualisée tout au long de ce Prime Day d'Amazon.

Profiter de l'essai gratuit Amazon Prime

Depuis minuit et pendant 48 heures, les ventes flashs vont s'accumuler pour les abonnés Amazon Prime exclusivement. Car le Prime Day est, comme son nom l'indique, réservé aux abonnés du programme de fidélité du cybermarchand. Fort heureusement Amazon propose et même incite à l'occasion du Prime Day de profiter de l'essai gratuit de 30 jours d'Amazon Prime.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Attention, pour bénéficier des offres du Prime Day, il est nécessaire d'être membre d'Amazon Prime, l'offre premium du site. Et cela a un coût. Il est possible de bénéficier du Prime Day grâce à l'essai gratuit de la formule (s'inscrire ici). Mais après la période d'essai de 30 jours, Amazon Prime coûte 49 euros par an. Il ne faut donc pas oublier de se désabonner une fois l'opération terminée. A savoir : en plus du Prime Day, Amazon Prime permet d'avoir la livraison en un jour ouvré gratuitement, l'accès à la plateforme de streaming Prime Video, le stockage illimité de photos sur Prime Photos ou encore l'emprunt gratuit d'un livre par mois sur Kindle. Il est aussi possible de souscrire un abonnement pour 5,99 euros par mois.