Prime Day Amazon : les meilleures offres ce mardi 13 octobre 2020

PRIME DAY 2020. La chasse aux promos bat son plein sur Amazon ce mardi 13 octobre, jour du Prime Day. Cette opération commerciale, réservée aux abonnés Amazon Prime, promet des prix cassés. Gare aux ruptures de stock !

Depuis ce mardi matin, c'est l'avalanche de "deals", nom des promos chez Amazon qui a lancé son Prime Day, opération de grandes promotions réservées aux abonnés Amazon Prime. Pendant deux jours, les réductions et les prix barrés vont se multiplier, vous avez très exactement jusqu'à ce mercredi 14 octobre à minuit pour en profiter. Lors de ce Prime Day 2020 repoussé pour cause de Covid (il a habituellement lieu en juillet), vous ne trouverez probablement pas d'offres pour l'iPhone 12 sur Amazon, le nouveau né d'Apple étant présenté ce soir même lors d'une keynote. Mais il existe des tonnes de réductions intéressantes sur les téléphones de Samsung, Huawei, ou même les iPhone 11 et XR et bien d'autres.

Il n'y a d'ailleurs pas que les smartphones, les réductions du Prime Day portent sur des dizaines de milliers d'articles allant de l'électronique aux vêtements en passant par l'épicerie. Les articles les plus demandés, tels les smartphones, mais aussi des PC, des tablettes ou des jeux vidéo, les téléviseurs intelligents, les écouteurs, l'électroménager, les jeux et jouets pour enfants et... les accessoires pour bébés, sont d'ores et déjà fortement démarqués, parfois pour quelques heures seulement (les ventes flash qui font monter l'adrénaline). Retrouvez ci-dessous notre sélection complète par catégories.

Trois bons plans Prime Day

Le Prime Day propose plus de réductions que le consommateur moyen ne peut en passer au peigne fin pendant la pause déjeuner. Pas facile de s'y retrouver parmi le torrent de promos et prix cassés affichés sur Amazon. La rédaction vous vient en aide en vous proposant sa propre sélection. Smartphones, PC et Mac, tablettes, jeux... La sélection couvre tous vos besoins et promet d'être actualisée tout au long de ce Prime Day d'Amazon.

Attention : le Prime Day est réservé aux abonnés à Amazon prime, l'offre premium du site. Et cela a un coût. Il est possible de bénéficier du Prime Day grâce à l'essai gratuit de la formule. Mais après la période d'essai de 30 jours, Amazon Prime coûte 49 euros par an. Il ne faut donc pas oublier de se désabonner une fois l'opération terminée.

A savoir : en plus du Prime Day, Amazon Prime permet d'avoir la livraison en un jour ouvré gratuitement, l'accès à la plateforme de streaming Prime Video, le stockage illimité de photos sur Prime Photos ou encore l'emprunt gratuit d'un livre par mois sur Kindle. Il est aussi possible de souscrire un abonnement pour 5,99 euros par mois.

Profiter de l'essai gratuit Amazon Prime

Si vous n'êtes pas un ou une habitué(e) des grandes opérations commerciales, le Prime Day ne vous dit certainement pas grand chose. Petit frère du Black Friday, le Prime Day est une période de promos lors de laquelle la plateforme Amazon propose des milliers de réductions sur une large gamme de produits. Lancé en 2015, l'"Amazon Primeday", était à l'origine pensé comme un jour de soldes censé concurrencer le fameux Black Friday. Et force est de constater que l'idée s'est révélée être très porteuse et lucrative pour le géant américain. En 2016, plus de 500 000 articles étaient en promotion sur le site ; en 2017 Amazon avait mis en ligne 800 000 articles en promo et encore davantage en 2018 avec plus d'1 million d'articles à prix réduits.

Durant une journée à l'origine et étant réservé à un petit nombre de pays, le Prime Day s'est donc petit à petit élargi. Dans la durée d'abord puisque la dernière édition, en 2019, a duré 48 heures au total. Le Prime Day gagne aussi du terrain au niveau géographique puisque ce sont désormais près d'une vingtaine de pays qui participent à l'événement.

Amazon affiche des chiffres colossaux à chaque édition de son opération de rabais tous azimuts. L'année dernière, le Prime Day a abouti à la vente de plus de 175 millions de produits dans le monde, contre 100 millions l'année précédente. Plus de 3,5 millions de produits avaient été vendus en France lors des deux jours de rabais. Amazon indiquait l'année dernière que le Prime Day a alors surpassé le Black Friday au niveau mondial.

Les dates du Prime Day ont été dévoilées dans la nuit du 27 au 28 septembre dernier sur la homepage du site du géant du commerce en ligne : Amazon a confirmé que son Prime Day aurait bien lieu ces 13 et 14 octobre 2020. Cette année, le Prime Day devance donc le Black Friday de quelques semaines seulement. La mi-octobre est une première pour l'opération, Covid oblige. Le Prime Day avait été programmé lundi 15 juillet et mardi 16 juillet l'année dernière. Amazon semble vouloir s'installer sur le créneau de la mi-juillet puisqu'en 2018, le Prime Day avait eu lieu à la même période.