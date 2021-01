"Couvre feu à 18h : partout en France dès samedi, les détails"

DISCOURS CASTEX. C'est désormais officiel : le couvre-feu sera instauré dès samedi 16 janvier, à 18 heures, pour une durée de quinze jours. Comme indiqué par le Premier ministre Jean Castex, cette mesure pourrait être remplacée "sans délai" par un 3e confinement en cas de "dégradation épidémique forte".

[Mis à jour le 14 janvier 2021 à 22h01] C'est désormais officiel : la France entière passe sous couvre-feu à 18 heures à compter de samedi pour une durée de quinze jours au moins. Ce jeudi, le Premier ministre Jean Castex a présenté, aux côtés de six membres du gouvernement, une série de mesures prises par l'exécutif afin d'enrayer la propagation du virus, désormais aggravée par l'arrivée en France des variants britannique et sud-africain. Parmi les principales mesures, le protocole sanitaire dans les écoles sera renforcé, notamment lors des repas pris à la cantine, et la campagne de vaccination sera accélérée, pour inclure plus rapidement les personnes susceptibles de développer des formes graves de la maladie quel que soit leur âge. "Il apparaît que cette mesure a une efficacité sanitaire, a fait savoir le Premier ministre au sujet du couvre-feu. Dans les 15 premiers départements où le couvre-feu a été mis en œuvre à 18 heures dès le 2 janvier dernier, la hausse du nombre de nouveaux cas y est deux voire trois fois plus faible que dans les autres départements métropolitains. Dans son dernier avis, le Conseil scientifique a, du reste, confirmé l'utilité du couvre-feu dans la lutte contre la pandémie."

Les fêtes de fin d'année n'ont (finalement) pas été le théâtre d'une "flambée épidémique", a déclaré le Premier ministre Jean Castex. Selon lui, si la situation est "maîtrisée par rapport à ce qu'on observe chez nos voisins", elle n'en reste pas moins "fragile", en raison de l'arrivée en France du variant britannique, plus contagieux. Ce couvre-feu doit permettre de freiner avec plus de vigueur l'épidémie, qui se maintient à un niveau élevé et qui inquiète d'autant plus avec l'arrivée du variant anglais sur le sol français. Olivier Véran, le ministre de la Santé, est d'ailleurs revenu sur ce point lors de la conférence de presse. À l'heure actuelle, la circulation du virus concerne tous les départements de France, alors qu'une reprise épidémique était surtout observée depuis fin décembre dans certains départements de l'est et du sud-est de la France.

Si le couvre-feu est avancé de deux heures, il reste régi par les mêmes règles : les Français devront présenter une attestation de déplacement pour quitter leur domicile à partir de 18 heures. "Il ne sera pas possible de sortir pour des motifs personnels, a ajouté Jean Castex, qui rappelle que "tous les lieux commerces ou services recevant du public seront fermés à 18 heures". Pas de confinement pour l'heure en revanche, même le week-end, bien que cette mesure pourrait être prise "sans délai" en cas de forte aggravation de l'épidémie. "À l'heure où je vous parle, la situation sanitaire n'exige pas que nous mettions en place un nouveau confinement", a jugé le Premier ministre. L'annonce du couvre-feu généralisé à 18 heures était pressenti après les interventions de personnalités de la majorité présidentielle ou du gouvernement ces dernières heures, notamment par Olivier Véran, en déplacement dans un hôpital de Metz. "Est-ce que ça marche ou pas, on verra. Ce que je sais, c'est que dans tous les départements qui ont adapté cette mesure, avec dix jours de recul, on a une augmentation du taux d'incidence de 16%, quand les autres ont une augmentation de 43%. Dans la région Grand Est, il y a vraiment une différence avec les départements voisins", avait plaidé le ministre de la Santé.

Si tous les départements métropolitains seront concernés par le couvre-feu à partir de 18h dès le samedi 16 janvier, 25 départements étaient déjà concernés par ce couvre-feu débutant à 18h et terminant à 6h. Le Cher, l'Allier, la Côte-d'Or, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence et les Bouches-du-Rhône, avaient rejoint les 15 départements ayant initié l'extension. Il s'agissait des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Ardennes, du Doubs, du Jura, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe et Moselle, de la Meuse, de la Haute-Saône, des Vosges, du Territoire de Belfort, de la Moselle, de la Nièvre et de la Saône-et-Loire. Deux autres départements ont également choisi d'appliquer ce couvre-feu renforcé depuis le mardi 12 janvier : le Var et la Drôme. À noter également que la Guyane a indiqué vendredi l'avancée du couvre-feu à 19 heures dès samedi pour cinq communes. Sont concernées : Cayenne, Rémire-Montjoly, Matoury, Macouria et Kourou. Pour ces départements, le couvre-feu débutait donc deux heures plus tôt que dans le reste de la France. Tous les déplacements sont interdits dans ces horaires, sauf motif impérieux.

Pourquoi ces départements étaient-ils concernés par ce couvre-feu renforcé ? Le ministère de la Santé a factuellement fixé deux critères pour élaborer la liste des départements concernés par la mesure : un taux d'incidence supérieur à 200 et/ou un taux d'incidence des personnes âgées supérieur à 200. Jérôme Salomon a donné d'autres éléments d'explication dans le Journal du dimanche, le 3 janvier. "Ce sont des zones où il fait plus froid et où le virus circule donc plus", a indiqué le directeur général de la Santé. Il s'agit également de zones frontalières, plus rurales, avec des populations plus vulnérables.

Les informations pratiques sur le couvre-feu

Pour rappel, si la libre circulation est redevenue la règle depuis le 15 décembre en France, avec la fin du confinement stricto-sensu, cela est uniquement valable en journée. Pour la seconde fois, le pays est en effet soumis à la règle du couvre-feu afin de contrôler au mieux l'épidémie du coronavirus tout en permettant aux Français de se déplacer pour les fêtes de fin d'année. En vigueur de 20h à 6h du matin jusque-là, le couvre-feu devait courir jusqu'à la fin janvier. Il en sera de même mais à partir de 18h dès le samedi 16 janvier. Quelles sont les règles et les exceptions permettant de ce nouveau couvre-feu ? Nos réponses.

Depuis le 15 décembre et jusqu'au 20 janvier au moins, le couvre-feu est en vigueur de 20 heures à 6 heures du matin. Les déplacements sont interdits, sauf exceptions, pendant ce créneau horaire. Le reste du temps, les sorties et déplacements sont autorisés, le confinement n'est plus en vigueur. Dans 25 territoires, le couvre-feu a été durci et débute à 18 heures. Dès le samedi 16 janvier, le couvre-feu sera en vigueur de 18h à 6h du matin chaque jour dans tous les départements.

Voici les sorties autorisées pendant les heures du couvre-feu (et qui doivent être justifiées via l'attestation) :

Aller et retour vers et depuis son lieu de travail s'il s'agit d'un travail de nuit ou imposant un retour à domicile après 20 heures (ou un déplacement professionnel ne pouvant être reporté)

Motifs familiaux impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, notamment aux personnes en situation de handicap ou pour la garde d'enfants

Motifs médicaux : aller à l'hôpital, rendez-vous pour des examens et soins ne pouvant être assurés à distance et achat de médicaments

Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative (maraudes des associations de lutte contre la pauvreté ou distributions d'aides alimentaires à domicile, par exemple)

Aide aux personnes en situation de handicap et leur accompagnant

Promenade d'un animal domestique autour de son domicile.

Malgré la fin du confinement, une attestation de déplacement est toujours en vigueur lors du couvre-feu. Ce document est nécessaire pour toute sortie prévue dans les motifs dérogatoires.

Les règles sont les mêmes que pour le confinement : une amende de 135 euros peut être infligée en cas de non-respect des mesures instaurées. "Et si jamais il devait y avoir réitération, c'est-à-dire si, au bout de trois fois, [...] une peine de 6 mois d'emprisonnement est possible ainsi que 3750 euros d'amende", avait précisé le ministre de l'Intérieur lors du premier couvre-feu.

Le couvre-feu a été initialement fixé pour durer jusqu'au 20 janvier, date à laquelle les restrictions devaient prendre fin. Mais cette échéance a été revue le 14 janvier par le gouvernement qui a annoncé un nouveau couvre-feu en vigueur dès 18h pour "15 jours". Soit jusqu'à fin janvier au moins.