"Couvre feu : à 18h partout en France, et d'autres restrictions ?"

COUVRE FEU. Ce jeudi, Jean Castex prend la parole, notamment pour faire le point sur les restrictions liées au Covid-19. Si le couvre-feu avancé à 18 heures pourrait se généraliser, d'autres mesures sont également évoquées.

[Mis à jour le 14 janvier 2021 à 11h35] C'est une nouvelle fois très attendu que Jean Castex se présentera, ce jeudi à 18 heures, devant la presse... et devant les Français, toujours nombreux devant le poste. Et pour cause, il sera notamment question d'un point sur les restrictions visant à endiguer la circulation du Covid-19, dont les chiffres, toujours hauts, se mêlent à l'inquiétude provoquée par l'apparition récente en France des différents variants.

Même si selon le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy, la situation ne présente pas d'extrême urgence, notamment en comparaison avec le Royaume-Uni, il semble acté que le gouvernement ait opté pour un renforcement des mesures déjà en place, à savoir le couvre-feu national de 20h à 6h et avancé à 18h dans vingt-cinq départements.

Couvre-feu la semaine, confinement le week-end ?

Le Conseil de défense qui s'est tenu ce mercredi en présence des différents ministres concernés de près par la crise sanitaire a tranché entre plusieurs scénarios. Le premier d'entre eux, le plus probable, reste la généralisation du couvre-feu version 18h-6h. Stanislas Guérini défendait d'ailleurs ce mercredi soir cette option sur le plateau de BFMTV. "Le couvre-feu a un intérêt : il permet de s'attaquer au 'virus social' et de contrer l''effet apéro'. Il est certain que quand on impacte l'effet social, on impacte la progression du virus", expliquait le délégué général de La République en Marche.

Cette piste exclut, comme cela semble se profiler si l'on en croit les déclarations des membres du gouvernement, la mise en place d'un confinement global - en tout cas pour l'instant. En revanche, le maintien et le renforcement du couvre-feu n'empêcherait pas le gouvernement d'instaurer un reconfinement partiel, le week-end. Selon les informations du Figaro, le schéma "couvre-feu la semaine, confinement le week-end" est "sur la table".

Le couvre-feu commence déjà à 18h dans 25 départements, il est possible que très prochainement, peut-être dès ce week-end, le couvre-feu soit avancé dans tous les autres départements du pays. C'est en tout cas le scénario pour l'heure privilégié par le gouvernement selon les informations de BFMTV, qui s'appuie sur des sources solides et concordantes. Selon le média, deux autres options sont sur la table : un reconfinement par région ou bien instauré partiellement, par exemple le week-end ; un statu quo, en laissant la liberté aux préfectures de durcir le couvre-feu dans leur département si elles l'estiment nécessaire. Ces deux alternatives sont considérées comme moins probables.

Pour l'heure, l'exécutif espère que les mesures de couvre-feu, instaurées au moins jusqu'au 20 janvier, parviendront à contenir la circulation du virus pour plusieurs semaines. Il est quasi certain désormais que le couvre-feu soit prolongé, dans cette forme ou dans une autre. Un Conseil de défense sanitaire est organisé ce mercredi 13 janvier pour évaluer tous les dispositifs et leurs effets potentiels sur l'évolution de l'épidémie. Une conférence de presse doit permettre à Jean Castex d'annoncer au pays les décisions prises pour le pays ce jeudi 14 janvier.

Avancer le couvre-feu à 18h est-il efficace ? L'avancement du couvre-feu à 18 heures a désormais été décrété dans 25 départements, afin de freiner la propagation du coronavirus, rapporte franceinfo. Toutefois, l'efficacité de cette mesure fait débat. Comme le rappelle le média, ce couvre-feu avancé, qui bride le chiffre d'affaires des commerçants et oblige les habitants à réadapter leur quotidien, est loin de faire l'unanimité. Les avis des experts divergent. Si certains épidémiologistes, tes que Yves Buisson sur RMC, ont salué "une solution qui a fait ses preuves", Catherine Hill rétorque dans les colonnes du Parisien : "Un couvre-feu avancé à 18 heures ne changera pas grand-chose. Cela va embêter les gens et ne va pas beaucoup réduire le nombre de personnes qui se croisent et qui se contaminent." Interrogé samedi sur RTL, Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a abondé : "On ne peut pas nous prouver scientifiquement qu'entre 18 heures et 20 heures, il y a une amélioration dans le cadre de l'épidémie sanitaire." A l'heure actuelle, les preuves scientifiques font défaut à ce sujet.

25 départements sont dajà concernés par le couvre-feu débutant à 18h et terminant à 6h. Le Cher, l'Allier, la Côte-d'Or, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence et les Bouches-du-Rhône, ont rejoint les 15 départements ayant initié l'extension. Il s'agissait des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Ardennes, du Doubs, du Jura, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe et Moselle, de la Meuse, de la Haute-Saône, des Vosges, du Territoire de Belfort, de la Moselle, de la Nièvre et de la Saône-et-Loire. Deux autres départements ont également choisi d'appliquer ce couvre-feu renforcé depuis le mardi 12 décembre : le Var et la Drôme. À noter également que la Guyane a indiqué vendredi l'avancée du couvre-feu à 19 heures dès samedi pour cinq communes. Sont concernées : Cayenne, Rémire-Montjoly, Matoury, Macouria et Kourou. Pour ces départements, le couvre-feu débute donc deux heures plus tôt que dans reste de la France. Tous les déplacements sont interdits dans ces horaires, sauf motif impérieux.

Pourquoi ces départements sont-ils concernés par ce couvre-feu renforcé ? Le ministère de la Santé a factuellement fixé deux critères pour élaborer la liste des départements concernés par la mesure : un taux d'incidence supérieur à 200 et/ou un taux d'incidence des personnes âgées supérieur à 200. Jérôme Salomon a donné d'autres éléments d'explication dans le Journal du dimanche, le 3 janvier. "Ce sont des zones où il fait plus froid et où le virus circule donc plus", a indiqué le directeur général de la Santé. Il s'agit également de zones frontalières, plus rurales, avec des populations plus vulnérables.

Les informations pratiques sur le couvre-feu

Pour rappel, si la libre circulation est redevenue la règle depuis le 15 décembre en France, avec la fin du confinement stricto-sensu, cela est uniquement valable en journée. Pour la seconde fois, le pays est en effet soumis à la règle du couvre-feu afin de contrôler au mieux l'épidémie du coronavirus tout en permettant aux Français de se déplacer pour les fêtes de fin d'année. En vigueur de 20h à 6h du matin actuellement, le couvre-feu devrait courir jusqu'à la fin janvier, même si la date du 7 janvier est encore annoncée pour faire le point sur la situation. Quelles sont les règles et les exceptions permettant de ce nouveau couvre-feu ? Nos réponses.

Depuis le 15 décembre et jusqu'au 20 janvier, le couvre-feu est en vigueur de 20 heures à 6 heures du matin. Les déplacements sont interdits, sauf exceptions, pendant ce créneau horaire. Le reste du temps, les sorties et déplacements sont autorisés, le confinement n'est plus en vigueur. Dans 23 territoires, le couvre-feu a été durci et débute à 18 heures.

Voici les sorties autorisées pendant les heures du couvre-feu (et qui doivent être justifiées via l'attestation) :

Aller et retour vers et depuis son lieu de travail s'il s'agit d'un travail de nuit ou imposant un retour à domicile après 20 heures (ou un déplacement professionnel ne pouvant être reporté)

Motifs familiaux impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, notamment aux personnes en situation de handicap ou pour la garde d'enfants

Motifs médicaux : aller à l'hôpital, rendez-vous pour des examens et soins ne pouvant être assurés à distance et achat de médicaments

Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative (maraudes des associations de lutte contre la pauvreté ou distributions d'aides alimentaires à domicile, par exemple)

Aide aux personnes en situation de handicap et leur accompagnant

Promenade d'un animal domestique autour de son domicile.

Malgré la fin du confinement, une attestation de déplacement est toujours en vigueur lors du couvre-feu. Ce document est nécessaire pour toute sortie prévue dans les motifs dérogatoires, entre 20 heures et 6 heures.

Les règles sont les mêmes que pour le confinement : une amende de 135 euros peut être infligée en cas de non-respect des mesures instaurées. "Et si jamais il devait y avoir réitération, c'est-à-dire si, au bout de trois fois, [...] une peine de 6 mois d'emprisonnement est possible ainsi que 3750 euros d'amende", avait précisé le ministre de l'Intérieur lors du premier couvre-feu.

Le couvre-feu a été initialement fixé pour durer jusqu'au 20 janvier, date à laquelle les restrictions devaient prendre fin. Mais cette échéance semble à ce stade très incertaine. Les indicateurs épidémiques étant sur un plateau, voire en hausse pour certains depuis début décembre, il est très probable que le gouvernement décide de prolonger la mesure. Des annonces pourraient être faites mi-janvier.