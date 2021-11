Couvre-feu en France : un scénario envisageable fin 2021 début 2022 ?

COUVRE FEU. Alors qu'un nouveau Conseil de défense sanitaire se tient ce mercredi à l'Élysée, le gouvernement français pourrait-il opter pour de nouvelles mesures restrictives comme un couvre-feu, voire un confinement ? On fait le point.

[Mis à jour le 23 novembre 2021 à 23h34] Rappelez-vous, il y a un an. Un peu avant 21 heures, les Français se précipitaient dans les couloirs des supermarchés afin de trouver un repas satisfaisant pour le dîner. C'était le couvre-feu en France. La mesure sanitaire avait été prise alors que le vaccin n'existait pas encore pour endiguer l'épidémie de Covid-19. Un lointain souvenir ? Peut-être, mais pas si vite le couvre-feu pourrait faire son retour en France. Car ces dernières semaines, la cinquième vague a frappé l'ensemble l'Hexagone et ses pays voisins. Mardi 23 novembre, les derniers chiffres de Santé Publique France soulignent l'apparition de 30 000 nouveaux cas en seulement 24 heures. Le taux d'incidence, lui, se rapproche dangereusement de 200 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants.

Chez nos voisins européens, la cinquième vague a entraîné de nouvelles mesures restrictives. En Autriche, le gouvernement a par exemple mis en place le confinement des non-vaccinés, puis de la totalité de la population, et ce jusqu'au 13 décembre. En Islande et en Irlande, des nouveaux couvre-feux ont été imposés. S'ils se disent "légers", car ils concernent seulement les bars et restaurants, cela montre bien que la mesure restrictive n'a pas complètement été enterrée en Europe.

Qu'en est-il en France ? Pour l'instant, le gouvernement refuse toute nouvelle mesure restrictive qui pourrait à nouveau enfermer les Français. Le mot d'ordre : vacciner. Toutefois, les professionnels de la santé ne ferment pas la porte à des règles plus strictes. "La mesure n'est pas sur la table, assure-t-on du côté du ministère de la Santé. Mais dire qu'on écarte, par principe, le confinement serait faire preuve de légèreté, voire d'inconscience face à l'avenir de l'épidémie", a expliqué le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital parisien Tenon, Gilles Pialoux, dans les colonnes du Parisien.