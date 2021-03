"Attestation couvre-feu, confinement : les bons documents à télécharger"

ATTESTATION. Plus que quelques heures avant le début du confinement dans les 16 départements concernés. L'attestation de déplacement dérogatoire va à nouveau devoir être utilisée, tant pour le confinement que pour le couvre-feu en vigueur dans les autres départements.

[Mis à jour le 19 mars 2021 à 15h19] Que ce soit pour le confinement ou pour le couvre-feu, l'attestation de déplacement dérogatoire concerne bien tous les Français. Mais tous ne seront pas logés à la même enseigne dès ce vendredi soir. Ce n'est plus qu'une question d'heure avant le début du confinement dans les 16 départements concernés et il marque aussi le retour de l'attestation de déplacement dérogatoire. Le précieux sésame, transformé ces dernières semaines avec l'instauration du couvre-feu à 18 heures, va encore évoluer. D'un côté, l'attestation de déplacement permettra de sortir de son domicile après 19 heures dans les zones non confinées (l'horaire du début du couvre-feu étant reculé d'une heure, de 18 heures à 19 heures), de l'autre, elle sera aussi utile pour justifier de ses déplacements dans les zones confinées.

Selon BFM TV, une nouvelle version doit être publiée ce vendredi 19 mars, à quelques heures du début du confinement dans les 16 départements concernés, fixés à minuit ce vendredi soir. Comme pour le confinement partiel mis en place les week-ends à Dunkerque, dans le Pas-de-Calais ou à Nice, le document sera une simple variante de celui utilisé pour justifier de ses déplacements dans le reste des départements et servira notamment à justifier d'une sortie dans le périmètre mis en place : au maximum, 10 kilomètres autour de son domicile. A 13h50, on trouvait encore ce vendredi la double version pour couvre-feu ou confinement le week-end. Retrouvez ci-dessous les différents formats pour l'attestation spécial confinement comme pour celle du couvre-feu toujours en vigueur.

Aucune information officielle n'a pour l'heure été communiquée mais le lien ne devrait pas changer. L'attestation de déplacement dérogatoire pour le confinement sera sans nul doute à nouveau disponible sur le site du ministère de l'Intérieur. Il permet déjà actuellement de générer son formulaire en ligne pour le couvre-feu mais aussi en descendant plus bas dans la page une sous-partie "motifs supplémentaires applicables uniquement de 6h à 18h dans les territoires soumis à un confinement le week-end". C'est ici que les personnes concernées par le confinement le week-end devaient cocher au moins une des différentes options à chacune de leur sortie. Il pourrait en être de même dès ce vendredi 19 mars au soir pour les départements concernés par le confinement. Les différents motifs de sorties autorisées devraient également y être précisés.

© Capture du Ministère de l'Intérieur

Si vous n'êtes pas dans les 16 départements concernés par le retour du confinement ce samedi 20 mars, sachez que le couvre-feu reste lui bien en vigueur, chaque jour, week-end compris. L'horaire du début du couvre-feu a été fixé à 19 heures à partir du samedi 20 mars, Jean Castex ayant évoqué lors de sa conférence de presse du 18 mars le prochain passage à l'heure d'été pour justifier de cette modification. L'attestation de déplacement dérogatoire pour le couvre-feu est disponible en ligne sur le site du ministère de l'Intérieur ou en PDF et version Word. Vous pouvez les retrouver directement ci-dessous.

Vous préférez imprimer votre attestation pour vous déplacer pendant le couvre-feu ou en avez besoin pour un proche qui ne dispose pas d'un smartphone ? Pas de problème, une version imprimée est évidemment acceptée à condition d'avoir rempli les champs d'identité, de vous munir d'une pièce d'identité (valable dans tous les cas) et de cocher la case correspondante à votre sortie.

L'attestation de déplacement dérogatoire pour la période du couvre-feu peut être présentée sur format papier en la téléchargeant, la remplissant puis l'imprimer. L'attestation a d'ailleurs à nouveau été publiée sous format Word.

Comment sauvegarder l'attestation de sortie pour le couvre-feu sur smartphone ?

Une fonctionnalité est disponible pour remplir son attestation de déplacement pendant le couvre-feu directement sur son smartphone. Il est aussi possible d'enregistrer ses données personnelles sur son téléphone portable, telles que le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, ainsi que l'adresse complète avec la ville et le code postal pour éviter de les entrer à chaque fois. Afin de sauvegarder l'intégralité de ces informations, il suffit juste d'appuyer sur la case en bas de la page "Mon téléphone se souvient de moi". Elles apparaitront ainsi automatiquement lors de la prochaine connexion. Les données personnelles sont uniquement enregistrées sur votre smartphone.

Attention, ce raccourci ne vous abstient pas néanmoins de saisir les autres informations relatives à votre sortie : le jour, l'heure de sortie de votre domicile et évidemment le motif de la sortie avec l'une des cases à cocher. Si vous souhaitez ensuite supprimer les données enregistrées (par exemple pour générer une attestation pour une autre personne du foyer), c'est également possible. Il suffit alors de cliquer sur le bouton "Effacer le formulaire et son contenu sauvegardé sur mon téléphone".

© Capture d'écran du formulaire en ligne de l'attestation de déplacement dérogatoire au 5/11/2020

Pour rappel, l'attestation de déplacement dérogatoire pendant le couvre-feu peut être présentée directement sur votre smartphone en remplissant les champs demandés sur la version numérique puis en récupérant un QR CODE à présenter en cas de contrôle. Les champs permettent de justifier de votre identité, de votre domicile, de choisir le motif de votre sortie en cochant la bonne case puis de signer. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité. Vous pouvez retrouver l'attestation numérique en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Attention : sur la page dédiée à la version numérique de l'attestation, il est possible qu'il vous soit demandé d'appuyer sur un bouton "Mettre à jour" en bas, dans une case bleu clair, afin de passer de la version du couvre-feu d'octobre à celle du couvre-feu.

© Ministère de l'Intérieur

C'est bien une nouvelle version de l'attestation dérogatoire, spécialement modifiée pour le couvre-feu, qui a été mise en ligne sur le site du ministère de l'Intérieur fin décembre 2020. Il n'a pas évolué depuis. On n'y retrouve plus les champs à indiquer pour effectuer des achats de première nécessité, pour récupérer un repas commandé à emporter ou pour des sorties dans des lieux culturels ou des édifices de culte religieux. Tous ces déplacements sont proscrits à partir de 18h et jusqu'à 6h du matin chaque soir, et de 19h à 6h du matin à partir du 20 mars 2021 dans les départements non concernés par le confinement. Voici sinon les motifs valables présents sur cette nouvelle version de l'attestation de déplacement dérogatoire pour le couvre-feu :

Déplacements du domicile à votre lieu de travail et inversement si vos horaires le nécessitent (sur présentation d'un justificatif de l'employeur) ou sur un lieu de formation et d'enseignement. Les déplacements professionnels ne pouvant être différés entrent aussi dans ce cadre.

Déplacements pour nécessité médicale ou de santé. L'attestation indique " pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé ", par exemple en pharmacie de garde ouverte la nuit.

Déplacements pour des motifs familiaux impérieux mais aussi pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires. La garde d'enfants est également concernée par ce point.

Déplacements des personnes en situation de handicap (et de leur accompagnant).

Déplacements dans le cadre d'une convocation judiciaire ou administrative, pour des missions d'intérêt général sur demande des autorités.

Déplacements pour des voyages en train ou avion (longues distance) sur présentation du billet, ce dernier faisant foi. Les déplacements en voiture sont proscrits à l'exception des cas d'urgence présents dans cette liste.

Sortie de courte durée et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Des amendes sont à nouveau prévues pour les personnes contrôlées en dehors de leur domicile sans attestation ou motif valable pendant le couvre-feu, comme lors du confinement. Le montant de l'amende est de 135 euros en cas de première infraction et peut vite grimper : 200 euros en cas de récidive dans une période de 15 jours, montant qui peut être majoré à 450 euros en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention. Enfin, la troisième infraction sur une durée de 30 jours entraîne une amende de 3750 euros et une peine de 6 mois d'emprisonnement peut être requise.

Le gouvernement a déjà annoncé le renforcement du dispositif policier avec des contrôles renforcés pour vérifier le respect de ces conditions sanitaires. Vous pouvez aussi payer une amende même si vous êtes en possession d'une attestation ! Il n'est pas autorisé d'effacer la date et l'heure sur votre attestation de déplacement pour les remplacer par d'autres. Il est aussi interdit d'écrire avec un crayon, ce qui implique que les attestations doivent être remplies à l'aide d'un stylo. La signature n'est pas en option sur la version papier. Une écriture lisible est aussi implicitement demandée.