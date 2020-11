Black Friday tablette : Samsung, Apple... Déjà des bonnes affaires, les promotions 2020

Malgré la situation sanitaire actuelle et des changements de calendrier, le Black Friday est maintenu en 2020. Samsung, Surface, Huawei, iPad, Lenovo... Les marques proposent déjà des bonnes affaires ! Suivez le guide.

[Mis à jour le 24 novembre 2020 à 10h04] Faire des bonnes affaires pour oublier l'inquiétude de cette période ? Comme tous les ans et malgré le contexte sanitaire actuel lié à la pandémie de coronavirus, le Black Friday sera bien de retour, même reporté le 4 décembre 2020. Samsung, Surface, Huawei, iPad, Lenovo... De nombreuses marques devraient être bradées chez des commerçants ou les sites en ligne, comme CDiscount, Amazon, Darty ou encore La Fnac. Quelles offres sont d'ores et déjà disponibles sur les pages bons plans ou dans les offres de Noël des marchands. Pour ne pas passer à côté des meilleures promotions et pouvoir vous offrir la tablette numérique de vos rêves, suivez notre guide !

Les premières offres sur les tablettes commencent à être proposés depuis la mi-novembre. Actuellement plusieurs offres permettent d'acheter notamment un iPad d'Apple ancienne ou nouvelle génération à moindre prix. Voici ce que nous avons pu dénicher à date :

Tablette IPAD New 10.2 128Go Gris sidéral Amazon 489,00 € 449,00 € Voir

Laredoute 449,00 € Voir

Boulanger 489,00 € 449,00 € Voir

Cdiscount 489,99 € Voir

Nouvel iPad Pro 11" 128 Go Gris sidéral Wi-Fi Darty 899,00 € 809,99 € Voir

Fnac 815,00 € Voir

Amazon 899,00 € 845,68 € Voir

Comment choisir la meilleure tablette tactile ? La question est difficile compte tenu du nombre de marques et de références proposées sur le marché. Pour vous aider à y voir plus clair, voici notre sélection des meilleures ardoises numériques, un choix basé sur les avis de consommateurs et du rapport qualité/prix établi sur les différents sites marchands :

Tablette IPAD Pro 12.9 128Go Gris Sidéral Fnac 1118,98 € 1006,98 € Voir

Amazon 1119,00 € 1007,00 € Voir

Darty 1119,00 € 1007,99 € Voir

Laredoute 1007,00 € Voir

Boulanger 1119,00 € 1007,00 € Voir

Tablette Android TAB M8 TB-8505F Laredoute 129,99 € Voir

Boulanger 129,99 € Voir

Amazon 158,82 € Voir

Tablette tactile Samsung S6 LITE 64 BLEU WF Fnac 399,58 € 309,89 € Voir

Amazon 349,00 € Voir

Laredoute 349,00 € Voir

Boulanger 399,00 € 349,00 € Voir

Cdiscount 440,88 € 353,19 € Voir

Darty 399,99 € Voir

Acheter une tablette tactile neuve peut représenter un budget important, selon évidemment la marque choisie. Cependant, les modèles plus anciens ou certaines marques proposent une sélection de modèles à prix réduits, qui devraient encore être cassés avec le Black Friday. En voici quelques uns :

Tablette tactile Samsung Galaxy Tab A 2019 T510 10,1" 32 Go WiFi Noir Fnac 219,49 € 170,70 € Voir

Darty 199,99 € Voir

Amazon 217,73 € Voir

Tablette Android Mediapad T5 10'' 32Go Darty 199,00 € 159,99 € Voir

Cdiscount 181,99 € Voir

Amazon 229,00 € 194,99 € Voir

Fnac 198,40 € Voir

Laredoute 199,99 € Voir

Tablette Android T3 10 wifi 9.6 16Go Cdiscount 137,99 € Voir

Fnac 139,00 € Voir

Amazon 179,00 € 149,90 € Voir

Darty 149,99 € Voir

Laredoute 149,99 € Voir

Boulanger 149,99 € Voir

C'est l'une des marques les plus prisées pour ses tablettes tactiles : Samsung propose une large gamme pour tous les portefeuilles et toutes les utilisations. Nouveaux ou anciens modèles, le Black Friday sera là aussi synonyme de prix cassés. En voici quelques modèles :

Tablette Tactile Sm-t 870 Nzkaeuh Fnac 719,49 € 556,02 € Voir

Amazon 702,99 € Voir

Laredoute 716,00 € Voir

Darty 719,99 € Voir

Boulanger 719,00 € Voir

Cdiscount 734,99 € Voir

Tablette Android Galaxy Tab A 10' 32Go Argent Cdiscount 245,54 € 181,59 € Voir

Fnac 199,32 € Voir

Laredoute 197,77 € Voir

Darty 219,99 € Voir

Tablette Android Galaxy Tab S5e Wifi 4G 64Go Noir Fnac 509,49 € 413,89 € Voir

Amazon 479,00 € 429,00 € Voir

Cdiscount 489,96 € Voir

Laredoute 505,90 € Voir

Darty 509,99 € Voir

Boulanger 509,00 € Voir

C'est une autre marque évidemment phare du marché de la tablette numérique : Apple et ses iPads. Depuis plusieurs années, la marque à la pomme s'est imposé comme l'un des leaders du marché et propose de nombreux modèles, dont les prix peuvent varier en fonction du modèle et de son ancienneté. Voici notre sélection des meilleures iPads :

iPad Apple IPAD 10,2 32GO OR WI-FI CELLULAR Fnac 528,98 € 456,00 € Voir

Darty 529,99 € Voir

Tablette IPAD Pro 12.9 128Go Gris Sidéral Fnac 1118,98 € 1006,98 € Voir

Amazon 1119,00 € 1007,00 € Voir

Darty 1119,00 € 1007,99 € Voir

Laredoute 1007,00 € Voir

Boulanger 1119,00 € 1007,00 € Voir

Apple iPad mini Wi-Fi 64GB - Or Fnac 458,98 € 392,99 € Voir

Amazon 459,00 € 429,99 € Voir

Darty 459,00 € 429,99 € Voir

Laredoute 429,99 € Voir

Boulanger 459,00 € 429,99 € Voir

Cdiscount 475,18 € 438,99 € Voir

Le géant chinois s'est lui aussi hissé parmi les marques référence de la tablette tactile. Aussi, pour Huawei, les modèles sont nombreux et les prix varient d'une ardoise numérique à l'autre. Voici un comparatif des meilleures modèles sur différents sites :

Tablette Android Mediapad T5 10'' 32Go Darty 199,00 € 159,99 € Voir

Cdiscount 181,99 € Voir

Amazon 229,00 € 194,99 € Voir

Fnac 198,40 € Voir

Laredoute 199,99 € Voir

HUAWEI T5 10/KIRIN 659/4/64 ANDROID 8 Fnac 190,30 € Voir

Amazon 229,00 € 215,00 € Voir

Darty 232,77 € Voir

Cdiscount 248,09 € Voir

Laredoute 266,99 € Voir

Tablette tactile Huawei MatePad T10s 10,1" Wifi 64 Go Gris Cdiscount 198,91 € Voir

Amazon 229,99 € 201,63 € Voir

Fnac 233,80 € Voir

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

C'est un autre usage prisé sur les tablettes tactiles : le dessin. Mais dessiner sur une ardoise numérique requiert un modèle adapté. Plusieurs marques en proposent, voici notre sélection :

Tablette graphique Wacom CINTIQ 16 Amazon 599,90 € 549,99 € Voir

Darty 549,99 € Voir

Boulanger 549,99 € Voir

Cdiscount 556,09 € Voir

Fnac 599,69 € 588,84 € Voir

Tablette Wacom Intuos Noir avec Stylet Medium Bluetooth Fnac 199,87 € 149,87 € Voir

Darty 199,00 € 149,99 € Voir

Boulanger 199,90 € 149,90 € Voir

Cdiscount 200,99 € Voir