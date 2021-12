Télétravail et Covid : des recommandations... et des contrôles en entreprise

TELETRAVAIL. Pour l'heure, l'exécutif n'a pas imposé le retour au télétravail plusieurs jours par semaine. En revanche, il l'incite très fortement... et des contrôles vont être mis en place en entreprise afin de vérifier s'il est appliqué partout.

Le gouvernement exclut, pour l'heure, des mesures contraignantes pour pousser les entreprises à mettre en place le télétravail. Il souhaite cependant l'inciter fortement. Ce mardi 7 décembre, la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion Elisabeth Borne a ainsi annoncé que 5 000 contrôles seraient effectués chaque mois pour vérifier la bonne application du télétravail dans les entreprises. "Toutes les entreprises qui peuvent le faire et qui ne l'ont pas encore fait doivent renforcer le télétravail. On a fixé une cible à deux à trois jours de télétravail. On va regarder la semaine prochaine si c'est bien mis en œuvre. On va faire des contrôles", a-t-elle déclaré. En octobre dernier, le nombre de contrôles par mois était de 3 000. Lors de leurs visites, "les inspecteurs contrôleront le respect des gestes barrière et la remobilisation des entreprises sur le télétravail", a détaillé Elisabeth Borne. "Il faut absolument qu'on repasse à la vitesse supérieure" en matière de télétravail, a-t-elle également alerté. Et d'ajouter : "C'est ce qu'on mesurera dans une semaine", en rappelant la "responsabilité de l'employeur" à l'égard de la santé de ses salariés.

Par ailleurs, Elisabeth Borne souhaitait ce 7 décembre, sur LCI, "que ce renforcement du télétravail puisse se mettre en œuvre dans le dialogue social au sein de chaque entreprise et qu'on n'ait pas besoin de revenir à des obligations" : "Ça permet de prendre en compte la situation de certains salariés qui ont mal vécu le télétravail au printemps, ça permet aussi de tenir compte du fait qu'on peut être en train de boucler un projet et qu'on a besoin de se retrouver davantage ensemble [...]", a-t-elle appuyé. Et d'ajouter : "Les organisations syndicales et patronales ne veulent pas d'obligation". Enfin, elle a salué, auprès du Figaro : "Beaucoup d'entreprises incitent d'ores et déjà leurs salariés à télétravailler davantage dans le cadre d'accords. C'est la bonne méthode". Si, pour l'heure, le télétravail n'a pas été rendu obligatoire par l'exécutif, il est vivement encouragé. Lundi 6 décembre, le Premier ministre Jean Castex a ainsi appelé au télétravail, "à raison de deux à trois jours" par semaine là où c'est possible, afin de faire face à la cinquième vague de l'épidémie de Covid-19 en France. Quid des entreprises qui n'appliqueront pas cette mesure ? Il n'y aura, d'abord, que "des mises en demeure" en cas de non-application de cette mesure.

La dernière version du protocole Covid en entreprise sur le télétravail, disponible sur le site du ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, recommande "l'organisation d'un échange dans le cadre du dialogue social de proximité sur la mise en place ou le renforcement des mesures sanitaires au sein de l'entreprise est d'autant plus essentielle (ex : étalement des horaires ; flux de circulation ; mise en place du télétravail etc.)". La justification du ministère est la suivante : "Le télétravail est un mode d'organisation de l'entreprise qui peut participer à la démarche de prévention du risque d'infection au SARS-CoV-2 et permettre de limiter les interactions sociales aux abords des lieux de travail et sur les trajets domicile travail." Enfin, ce protocole indique les modalités de la mise en place du télétravail dans l'entreprise : "L'accord national interprofessionnel (ANI) du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail constitue un cadre de référence utile pour sa mise en œuvre. A ce titre, les employeurs fixent dans le cadre du dialogue social de proximité, les modalités de recours à ce mode d'organisation du travail en veillant au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l'isolement des salariés en télétravail". Ce protocole a été mis en place le 26 novembre 2021.

De son côté, le gouvernement précise, sur son site, que, "dès lors que cela est possible, 2 à 3 jours de télétravail seront recommandés par semaine". Le gouvernement se réserve le droits de faire évoluer cette incitation vers une obligation : "Si cet objectif n'est pas atteint, des obligations pourront être envisagées dans le futur". Ce protocole a été mis à jour le 6 décembre 2021.

Sur son site, le gouvernement précise, à la date du 6 décembre 2021, que, dans la fonction publique, sont visés trois jours de télétravail.

Le télétravail peut-il devenir une obligation pour les entreprises ? Au cours des successifs confinements et autres mesures prises tout le long de l'épidémie de Covid-19, le gouvernement n'a jamais inscrit aucun texte sur le télétravail dans la loi. Il n'est donc jamais devenu obligatoire à proprement parler. Comme l'avait indiqué le Conseil d'Etat dans un avis daté du 19 octobre, le protocole anti-Covid n'a jamais eu force de loi. En outre, ni la loi, ni le Code du travail n'ont été modifiés en vue du reconfinement. L'"obligation" de télétravailler avait seulement été inscrite par l'exécutif dans des "protocoles sanitaires", qui sont "un ensemble de recommandations" sans valeur juridique. Ainsi, l'inspection du travail ne possède que peu de levier d'intervention si elle doit faire face à une entreprise ne souhaitant pas appliquer le télétravail - du moins, tant que l'obligation de télétravail n'est pas inscrite dans le Code du travail.

Aujourd'hui, outre le protocole en entreprise, c'est le Code du travail qui fixe la règle en matière de télétravail (articles L1222-9 à L1222-11 du Code du travail). Qu'il soit occasionnel ou régulier, ce dernier doit être décidé via un "accord collectif" ou "dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur, après avis du CSE". Faute d'accord de ce genre, le salarié et l'employeur peuvent formaliser un accord par tout moyen. L'employeur peut refuser d'accorder le télétravail à un salarié mais doit motiver sa réponse.

Un employeur peut donc aujourd'hui tout à fait refuser une demande de télétravail d'un salarié. Dans un document diffusé au moment du déconfinement, le ministère du Travail précisait néanmoins que ce refus devra être "motivé". "Depuis le 17 mars et jusqu'à nouvel ordre, le télétravail doit être systématiquement privilégié. L'employeur doit donc démontrer que la présence sur le lieu de travail est indispensable au fonctionnement de l'activité", indiquait alors la fiche. L'employeur doit en outre garantir depuis le déconfinement que "les conditions de reprise d'activité sont conformes aux consignes sanitaires" sur le lieu de travail. Avec le reconfinement et le discours désormais très clair du gouvernement en faveur d'un télétravail total, sa responsabilité en cas de refus pourrait être engagée.

S'il peut refuser le télétravail, l'employeur a aussi le pouvoir de l'imposer à ses salariés. C'est notamment possible, selon le Code du travail, en cas de "circonstances exceptionnelles". Un motif qui peut aisément être invoqué pour le coronavirus et le confinement. L'article L. 1222-11 du Code du travail mentionne d'ailleurs explicitement le "risque épidémique" parmi les motifs pouvant justifier le recours au télétravail. Et ce sans même l'accord du salarié.