Télétravail : retour partiel en entreprise le 9 juin, les dernières infos

TELETRAVAIL. Ce mercredi soir, un nouveau texte a été communiqué par la ministre du Travail aux partenaires sociaux, en vue d'une prochaine discussion le 31 mai. Fin du télétravail à 100% ? Retour en entreprise ? On fait le point.

À partir du 9 juin, la France entamera la troisième étape de son déconfinement. Parmi les mesures attendues, les employés actuellement en télétravail pourraient voir leurs conditions de travail évoluer. Elisabeth Borne, ministre du Travail, a indiqué dans les colonnes du Parisien que cette étape marquera "la fin du télétravail à 100%", pour ceux qui y étaient contraints depuis maintenant plusieurs mois. Un nouveau protocole sanitaire sera discuté ce lundi 31 mai entre la ministre du Travail et les partenaires sociaux. Un premier texte leur a été adressé en ce sens, ce mercredi 26 mai.

Après un premier assouplissement de la "règle" du télétravail en janvier, permettant aux travailleurs soumis à cette contrainte de se rendre sur leur lieu de travail une journée par semaine, il est désormais question d'un allègement plus important du télétravail. Selon Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, "ce n'est que par la négociation que cela se fera."

Invité de Franceinfo ce jeudi, Laurent Berger s'est exprimé ainsi : "Ce que je crains, c'est que le 9 juin ce soit unilatéral. Les entreprises décident, 'vous revenez, vous faites deux jours de télétravail ou trois jours'. Cela va se passer comme ça et on n'écoute pas les salariés. Cela serait dramatique parce qu'ils viennent de traverser une épreuve. Le télétravail était une épreuve diversement appréciée". Il a ajouté qu'un véritable "dialogue social" doit avoir lieu entre les salariés et les employeurs, ajoutant qu'il n'y "a aucun intérêt dans la période où on va reprendre le travail de façon un peu plus normale à créer de la conflictualité sur des sujets comme ça. Cela doit se faire en bonne intelligence". Selon Laurent Berger, "les travailleurs ont juste une envie, reprendre une activité normale."

Le protocole mis en place pour accompagner les entreprises dans la lutte contre le coronavirus est publié sur le site du ministère du Travail depuis plusieurs mois. Ce dernier a été actualisé au moment du déconfinement en mai 2020, puis le 16 octobre avec la mise en œuvre du couvre-feu dans certaines zones et enfin le 29 octobre, à la veille du reconfinement d'automne. Il l'a de nouveau été le 6 janvier 2021 via une version actualisée. Pour l'heure, il stipule depuis que "le télétravail est un mode d'organisation de l'entreprise qui participe activement à la démarche de prévention du risque d'infection au SARS-CoV-2 et permet de limiter les interactions sociales aux abords des lieux de travail et sur les trajets domicile travail". "Dans les circonstances exceptionnelles actuelles, liées à la menace de l'épidémie, il doit être la règle pour l'ensemble des activités qui le permettent. Dans ce cadre, le temps de travail effectué en télétravail est porté à 100% pour les salariés qui peuvent effectuer l'ensemble de leurs tâches à distance", peut-on lire dans le document.

"Dans les autres cas, l'organisation du travail doit permettre de réduire les déplacements domicile-travail et d'aménager le temps de présence en entreprise pour l'exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail, pour réduire les interactions sociales", est-il écrit. En cas de télétravail, les employeurs doivent fixer les "règles applicables dans le cadre du dialogue social de proximité, en veillant au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l'isolement des salariés en télétravail". Dans le cas contraire, ils doivent organiser "systématiquement un lissage des horaires de départ et d'arrivée du salarié afin de limiter l'affluence aux heures de pointe".

En mars, Emmanuel Macron déclarait que "le télétravail sera[it] systématisé" et appelait "tous les employeurs et les télétravailleurs à y avoir recours à chaque fois qu'ils le peuvent". "Le telétravail, sans doute la mesure la plus efficace, sera systématisé", avait-il également assuré. Elisabeth Borne parlait alors du télétravail comme d'un "levier important dans la lutte contre le Covid", déplorant qu'il soit trop peu mis en place. À cette période, 35 % des actifs qui pourraient télétravailler ne le font pas, estimait son ministère. Elisabeth Borne, toujours, était passé au stade supérieur mardi au micro d'Europe 1, alors que jusqu'à présent, l'exécutif menait une campagne d'incitation au télétravail. "On n'est pas dans l'incitation, je veux être très claire, c'est une obligation. Il y a une obligation de l'employeur de protéger la santé de ses salariés. La traduction concrète de cette obligation, c'est ce qui inscrit dans le protocole sanitaire en entreprise, il faut faire du télétravail dès que c'est possible", tout en préservant "un jour de soupape" en présentiel par semaine, expliquait alors la ministre, annonçant que les contrôles vont être renforcés en vue d'éventuelles sanctions. Reste que le télétravail, rappelle BFMTV, ne pouvait pas devenir officiellement obligatoire, le gouvernement n'ayant pas les moyens légaux pour cela.

Le télétravail est-il vraiment une obligation pour les entreprises désormais ? Le terme a été plusieurs fois répété par la ministre du Travail, mais formellement, ce n'est pas le cas dans les textes. Comme l'a indiqué le Conseil d'Etat dans un avis daté du 19 octobre, le protocole anti-Covid n'a pas force de loi. Or ni la loi, ni le Code du travail n'ont été modifiés en vue du reconfinement. L'incitation est cependant très appuyée et les cas imposant le télétravail ou à l'inverse le travail "sur site" ont été précisés. Elisabeth Borne avait évoqué en octobre dernier trois cas de figure pris en compte. Dans le premier, l'employé qui est en mesure de travailler à distance devra opter pour le télétravail "5 jours sur 5". Pour "ceux qui ne peuvent pas effectuer toutes leurs tâches à distance", il sera possible de se rendre sur le lieu de travail occasionnellement. La ministre du Travail avait cité les cas d'"un bureau d'études, d'un ingénieur, d'un technicien ou d'un architecte qui a besoin d'équipements spécifiques pour travailler". Ces activités "sur site" doivent être regroupées "pour limiter les déplacements". Dans le troisième cas de figure enfin, la présence sur le lieu de travail est indispensable. Il s'agit des "métiers qui ne peuvent pas être réalisés à distance", comme les commerçants (restant ouverts), les salariés du BTP, les agriculteurs ou "tous les intervenants à domicile".

Aujourd'hui, outre le protocole en entreprise, c'est le Code du travail qui fixe la règle en matière de télétravail (articles L1222-9 à L1222-11 du Code du travail). Qu'il soit occasionnel ou régulier, ce dernier doit être décidé via un "accord collectif" ou "dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur, après avis du CSE". Faute d'accord de ce genre, le salarié et l'employeur peuvent formaliser un accord par tout moyen. L'employeur peut refuser d'accorder le télétravail à un salarié mais doit motiver sa réponse.

Un employeur peut donc aujourd'hui tout à fait refuser une demande de télétravail d'un salarié. Dans un document diffusé au moment du déconfinement, le ministère du Travail précisait néanmoins que ce refus devra être "motivé". "Depuis le 17 mars et jusqu'à nouvel ordre, le télétravail doit être systématiquement privilégié. L'employeur doit donc démontrer que la présence sur le lieu de travail est indispensable au fonctionnement de l'activité", indiquait alors la fiche. L'employeur doit en outre garantir depuis le déconfinement que "les conditions de reprise d'activité sont conformes aux consignes sanitaires" sur le lieu de travail. Avec le reconfinement et le discours désormais très clair du gouvernement en faveur d'un télétravail total, sa responsabilité en cas de refus pourrait être engagée.

S'il peut refuser le télétravail, l'employeur a aussi le pouvoir de l'imposer à ses salariés. C'est notamment possible, selon le Code du travail, en cas de "circonstances exceptionnelles". Un motif qui peut aisément être invoqué pour le coronavirus et le confinement. L'article L. 1222-11 du Code du travail mentionne d'ailleurs explicitement le "risque épidémique" parmi les motifs pouvant justifier le recours au télétravail. Et ce sans même l'accord du salarié.