"10 km autour de chez moi : voici comment calculer la distance autorisée pour vos sorties"

10KM AUTOUR DE CHEZ SOI. Même en confinement, les déplacements restent autorisés sans limite de temps, mais avec une limite de distance. Les sorties doivent ainsi être cantonnées à un rayon de 10 km autour de votre domicile. Linternaute.com vous explique comment calculer la zone de déplacement autorisée.

[Mis à jour le 1er avril 2021 à 07h58] La règle des 10 kilomètres autour de votre domicile vous intrigue, vous avez peur d'être contrôlé ? Avant chaque sortie, il est possible de calculer facilement le périmètre autorisé autour de votre domicile. Pour rappel, dès ce samedi 3 avril au soir, l'ensemble de la France métropolitaine sera concernée par un nouveau confinement, certes allégé puisque les déplacements dans la limite des 10 kilomètres seront autorisés sans limite de temps, un gros changement par rapport aux premiers confinements du printemps 2020 et de l'automne 2020. Dans son discours du 31 mars, Emmanuel Macron l'a rappelé "L'attestation sera obligatoire en journée uniquement pour les déplacements au-delà de 10 kilomètres".

Comment calculer le périmètre des 10 km autour de votre domicile, dans lequel vous pouvez vous balader, faire du sport ou profiter de l'air frais, du moins en journée avant 19h ? C'est très simple, plusieurs outils sont disponibles sur le web pour vous aider à calculer le périmètre autorisé autour de chez vous. Citons parmi eux les sites internet Geoportail, Mappy, Google Maps ou l'outil d'Esri France ci dessous :

Cette règle des 10 km autour du domicile s'appliquera en journée, comme c'est déjà le cas dans les départements jusqu'ici concernés par les mesures renforcées. Avec ces restrictions, l'autorisation de se déplacer vaut pour les horaires qui se trouvent en dehors du couvre-feu, autrement-dit entre 6h et 19h. Vous pouvez dans ce créneau faire une simple balade, promener un animal de compagnie, faire vos courses, faire du sport à l'extérieur, ou profiter du soleil. Contrairement aux deux premiers confinements, il n'y a pas de durée à respecter pour ces activités, la seule restriction à prendre en compte est celle du rayon des 10 km. Cette zone doit être calculée à vol d'oiseau. Les seuls déplacements autorisés sans limite de distance doivent être professionnels, de santé ou liés à un motif familial impérieux, à une situation de handicap ou à une convocation judiciaire ou administrative. L'attestation de déplacement prévoit également des trajets de plus de 10 km pour les déménagements et les déplacements de transit vers les gares et les aéroports.

Un des outils les plus fiables et les plus pratiques pour calculer une distance ou un rayon autour de chez soi a été développé par Esri France, qui offre déjà de nombreux outils cartographiques autour de l'épidémie de coronavirus. Esri France est la branche française de l'Environmental Systems Research Institute, qui a développé le Système d'Information Géographique (SIG) utilisé par l'Etat, les collectivités territoriales, les administrations du secteur public, mais aussi des entreprises et des écoles. Son outil permet de visualiser des périmètres exacts sur une carte en entrant une adresse dans la barre de recherches. Il propose désormais une nouvelle carte basée sur le rayon de 10 km.

De nombreux autres outils sont disponibles sur la Toile pour calculer une distance autour de chez soi. Le site officiel du gouvernement, Géoportail, moyennant quelques manipulations permet d'effectuer ce calcul avec précision. Le site de Geoconcept.com propose aussi une carte paramétrée sur le rayon de 10 km. Elle permet de visualiser non seulement l'ensemble des rues accessibles à 10 km autour de son domicile, mais aussi le périmètre à vol d'oiseau, représenté par un cercle superposé.

Les sites Cascoronavirus.fr ou Bilancoronavirus proposent aussi une carte du confinement calculant la zone de 10 kilomètres. CovidRadius, développé par Maxime Girard, fait partie des sites plus connus. Simple d'utilisation sur un ordinateur, il a l'avantage de très bien s'adapter aux mobiles. Il suffit d'autoriser votre navigateur à vous localiser, puis de renseigner l'adresse de votre domicile pour savoir si votre position actuelle se trouve ou non dans le rayon de 10 km. D'autres sites comme Coordonnées-GPS.fr ou Carte-sortie-confinement.fr, permettent d'effectuer des calculs similaires.

L'application, web et mobile, n'a pas attendu longtemps pour proposer aux internautes de calculer le rayon de 10 km autour de votre domicile. Pour cela, rien de plus simple : direction le site de Mappy, vous entrez votre adresse et la distance du rayon souhaité pour que le périmètre forme avec les délimitations très précises.

L'application et site web Google Maps, contrairement à Mappy, ne dessine pas de cercle définissant le rayon de 10 km autour d'une adresse donnée. En revanche, si vous vous interrogez sur la distance entre une adresse A et une adresse B, à vol d'oiseau, l'outil du géant américain est la solution. Pour cela, entrer d'abord l'adresse de départ, puis clique droit sur le pictogramme de localisation (rouge), "mesurer la distance" :

Enfin cliquer sur l'adresse de destination. Une ligne droite apparaît alors et calcule pour vous la distance à vol d'oiseau entre les deux adresses.

Après des rayons d'un, de 20 et de 100 km, les règles du confinement autorisent désormais à s'aventurer pas plus loin que 10 km autour de chez soi, sans contrainte de temps et sans attestation. Il faut en revanche pouvoir justifier de son lieu de résidence. Dans cette zone des 10 km, que ce soit récréatif ou pour une course, un justificatif de domicile suffit. Au delà de ce périmètre, l'attestation de déplacement devient le seul justificatif possible. Dans un cas comme dans l'autre le non respect des mesures est passible de 135 euros d'amende.

Ce nouveau confinement s'organise en deux temps : la journée, entre 6h du matin et 19h et la période de couvre-feu, de 19h jusqu'à 6h le lendemain. Si les balades ou les activités physiques extérieures peuvent s'étendre sur plusieurs heures pendant la journée, toutes les sorties récréatives sont interdites passé 19 heures. La règles des 10 km autour de chez soi n'est donc plus valable et la sortie nécessaire pour promener un animal de compagnie doit se faire dans un rayon d'un kilomètre. Le couvre-feu restreint donc davantage les déplacements, conserve les mêmes règles et autorise les mêmes dérogations qu'avant la mise en place du confinement allégé.

La notion de "vol d'oiseau", dans notre dictionnaire, est assimilée à un parcours calculé, en distance ou en temps, "en ligne droite, sans déviation, tout droit". On parle aussi d'orthodromie. Ce concept implique que la distance ne doit pas être calculée selon les kilomètres routiers parcourus, mais par un rayon direct et en ligne droite autour du point de départ et ce quel que soit l'espace traversé (routes, mais aussi champs, forêts, montagnes etc.).

La possibilité de se déplacer, même dans une zone de 10 km autour du domicile, est bienvenue pour les citadins et citadines vivant dans les hypers-centres et souvent privés de balcons et d'espaces verts. A Paris notamment, les habitants craignaient de vivre cloîtrer dans les appartements. Mais l'avantage de la capitale est que, peu importe où vous habitez, la limite désormais fixée à 10 km est amplement suffisante pour s'aérer et profiter des nombreux poumons verts qu'offre la région parisienne. Quelques exemples :