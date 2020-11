"Justificatif de déplacement scolaire : comment remplir l'attestation ? Toutes les infos"

ATTESTATION DE DEPLACEMENT SCOLAIRE. C'est une nouveauté de ce reconfinement : une attestation permanente est en ligne pour justifier les déplacements pour emmener les enfants à l'école. Comment fonctionne-t-elle ? Se substitue-t-elle à l'attestation de déplacement dérogatoire ? Voici les explications.

[Mis à jour le 04 novembre 2020 à 16h06] Les attestations sont de retour. Mais contrairement au printemps, deux attestations permanentes ont été mise en ligne pour justifier de vos déplacements domicile-travail et pour amener les enfants à l'école. Deux documents qui s'ajoutent à l'attestation de déplacement dérogatoire "classique". Et depuis la rentrée de lundi, les parents doivent s'assurer d'être en règle quand ils emmènent leurs enfants à l'école.

A l'attestation de déplacement devenue obligatoire, les parents ou accompagnants peuvent désormais préférer un justificatif de déplacement scolaire, signé et tamponné par l'établissement de l'élève. Une large tolérance a été accordée en début de semaine, mais cela ne durera pas. Il est important de noter que le justificatif scolaire peut remplacer l'attestation dérogatoire. Ce sera finalement l'un ou l'autre document, comme précisé par le ministère de l'Education Nationale sur son site internet. Retrouvez toutes les précisions ci-dessous :

Non ! La confusion a régné le week-end dernier et lundi 2 novembre, jour de rentrée. Le ministère de l'Education Nationale a fini par trancher. Sur une page spéciale de son site Education.gouv.fr, il indique la marche à suivre. L'accompagnant doit se munir soit d'une attestation de déplacement dérogatoire soit du justificatif de déplacement scolaire. S'il opte pour l'attestation de déplacement dérogatoire, celle-ci doit être remplie par le parent ou le responsable de l'élève. La dernière case de l'attestation doit être cochée : "déplacement pour chercher les enfants à l'école et à l'occasion de leurs activités périscolaires". Doivent être ajoutées la date et l'heure du déplacement. Attention dans ce cas, l'attestation devra être remplie à chaque trajet.

Remplissez l'attestation de déplacement numérique pour smartphone

Téléchargez l'attestation de déplacement dérogatoire

Autre solution, bien plus pratique et moins chronophage, se munir du justificatif de déplacement scolaire. Ce document ne sera à remplir qu'une seule fois et pourra être utilisé durant toute la durée du confinement. Elle est à remplir par le responsable de l'enfant mais doit être cachetée par l'établissement scolaire. Vous pouvez trouver les deux documents ci-dessus.

Le justificatif de déplacement scolaire sera permanent, ce qui signifie qu'il peut être rempli et imprimé une seule fois et être conservé à chaque trajet de l'élève pour aller et revenir de son établissement, accompagné ou non de ses parents selon son âge. L'important est de le conserver sur soi pour tous les déplacements nécessités par l'école. Les contrôles pourraient s'intensifier dans les prochains jours. En cas d'oubli, la sanction devrait s'élever à 135 euros.

Le justificatif scolaire n'est en outre valable que s'il est tamponné par l'établissement scolaire concerné. Certains établissements ont fait parvenir aux parents des justificatifs déjà tamponnés en vue de la rentrée de ce lundi. D'autres écoles pourraient les envoyer plus tard ou les glisser dans les cahiers de liaison dans les prochains jours. Pour les autres parents, la tolérance est une fois encore de mise, le temps que le tampon soit apposé sur le document. Il sera sans doute nécessaire que certains élèves réclament ce précieux sésame à leur établissement.

Si vous n'avez pas reçu le justificatif de déplacement scolaire de l'établissement de votre enfant, sachez que celui-ci est téléchargeable depuis le jeudi 29 octobre sur le site du ministère de l'Intérieur. Vous y trouverez le texte suivant : En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Je soussigné(e), Nom et prénom des parents, ou responsable de l'enfant dûment identifié : certifie le caractère indispensable de mes déplacements, entre mon domicile et le lieu d'accueil de l'enfant :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Moyen de déplacement :

Nom adresse et cachet de l'établissement d'accueil de l'enfant :

Fait à :

Le :

Dans le cas d'un enfant à la crèche, vous pouvez demander une attestation à votre crèche mais il vous faudra sinon remplir l'attestation de déplacement dérogatoire "classique" et cocher la case "Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde d'enfants." Mais attention, dans ce cas, il faudra bien penser à la remplir à chaque fois, matin et soir. Même chose si vous laissez votre enfant chez une assistante maternelle, les "nounous". Munissez-vous de votre attestation de déplacement dérogatoire et cochez la même case "Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde d'enfants".

Votre ado, collégien ou lycéen, a l'habitude de se rendre seul en cours et vous ne savez pas quel document lui donner ? Dans ce cas, le ministère de l'Education nationale a précisé que la "seule présentation du cahier de correspondance suffit pour justifier du déplacement." Le déplacement devra toutefois correspondre à son emploi du temps. Tout autre déplacement hors du domicile (par exemple s'il a prévu de vous emmener les croissants le dimanche !) devra être justifié et accompagné de la classique attestation de déplacement dérogatoire.