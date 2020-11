Justificatif de déplacement scolaire : il faudra deux attestations pour l'école, où les trouver ?

Ce sera l'une des préoccupations des parents ce lundi 2 novembre, pour la rentrée des vacances de la Toussaint : alors que la France est confinée, ils devront se procurer, en plus de l'attestation de déplacement, un "justificatif de déplacement scolaire" qui, fort heureusement, est permanent...

Il y aura une marge de tolérance ce lundi matin. Mais en vue de la rentrée de ce 2 novembre 2020, les parents des écoliers, collégiens et lycéens, qui retournent en classe malgré le confinement, doivent se procurer un justificatif de déplacement scolaire pour permettre à leur progéniture de mettre le nez dehors. Qu'on ne s'y trompe pas, ce justificatif doit être avant tout associé à l'enfant scolarisé. Comme le HuffPost l'a appris du ministère de l'Education, c'est une sorte de "carte d'identité de l'élève", que ce dernier devra conserver sur lui à chaque déplacement scolaire. "C'est vraiment pour l'élève, nommément", indiquent les services de Jean-Michel Blanquer.

Le justificatif de déplacement scolaire sera en outre permanant ce qui signifie qu'il devra être rempli et imprimé une seule fois et être conservé à chaque trajet de l'élève pour aller et revenir de son établissement, accompagné ou non de ses parents selon son âge. Il devra enfin être tamponné par l'établissement scolaire concerné. Certains établissements ont fait parvenir aux parents des justificatifs déjà tamponnés en vue de la rentrée de ce lundi. Pour les autres, la tolérance est une fois encore de mise, le temps que le tampon soit apposé sur le document. Il sera sans doute nécessaire que les élèves réclament ce précieux sésame à leur établissement.

Où télécharger le justificatif de déplacement scolaire ?

Le justificatif de déplacement scolaire, téléchargeable depuis jeudi soir sur le site du ministère de l'Intérieur, affiche le texte suivant : En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Je soussigné(e), Nom et prénom des parents, ou responsable de l'enfant dûment identifié : certifie le caractère indispensable de mes déplacements, entre mon domicile et le lieu d'accueil de l'enfant :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Moyen de déplacement :

Nom adresse et cachet l'établissement d'accueil de l'enfant :

Fait à :

Le :

Faute d'attestation pour justifier son déplacement vers un établissement scolaire (ou tout autre déplacement d'ailleurs), la sanction devrait s'élever (sous réserve de confirmation du gouvernement d'ici le démarrage du confinement) à 135 euros.

L'attestation de déplacement est obligatoire elle aussi

Attention : comme l'indique le HuffingtonPost dans le même article, le justificatif de déplacement scolaire n'exonère pas les parents ou les ados de remplir chaque jour, en plus, une attestation de déplacement dérogatoire, et ce au moment d'emmener comme au moment d'aller (chercher leurs enfants) à l'école, au collège ou au lycée. L'attestation "de base" précise en effet parmi les motifs autorisés un "déplacement pour chercher les enfants à l'école et à l'occasion de leurs activités périscolaires". Un motif présenté tout en bas du document que les parents concernés devront donc cocher deux fois par jour...

