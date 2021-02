"Vaccin anti Covid : quels effets secondaires ? Bientôt de nouveaux vaccins ?"

VACCIN COVID. Alors que l'on en sait de plus en plus sur les effets secondaires, deux nouveaux vaccins pourraient entrer dans la course rapidement, après Pfizer, Moderna et bientôt AstraZeneca.

[Mis à jour le 1er février 2021 à 15h27] Pour l'heure, deux vaccins sont utilisés en France dans le cadre de la campagne de vaccination contre le Covid-19 : Pfizer/BioNtech et Moderna. Les deux laboratoires américains pourraient prochainement être rejoints par le britannico-suédois AstraZeneca, qui a reçu le feu vert des autorités sanitaires européennes, avant celui, probable, de leurs homologues françaises. Mais ce n'est pas tout. On avance également du côté de deux autres laboratoires, qui n'en sont certes pas à la demande d'autorisation en vue d'une commercialisation, mais qui ont communiqué les résultats de leurs essais cliniques.

Johnson&Johnson, autre laboratoire américain, a fait savoir que son vaccin anti-Covid présentait une efficacité de 57 à 72 % selon les régions du monde pour prévenir la maladie et de 85% pour prévenir les formes graves. Des chiffres loin de ceux de ses compatriotes, qui revendiquent plus de 90% d'efficacité, mais Johnson&Johnson a aussi ses propres avantages par rapport à Pfizer et Moderna, alors qu'il doit livrer environ 200 millions de doses à l'Union européenne avant la fin de l'année.

Contrairement à ces derniers, le vaccin n'a pas besoin d'être conservé à des températures négatives et une seule dose suffit pour être immunisé. Le deuxième laboratoire à avoir communiqué les résultats de ses essais cliniques s'appelle Novavax et est encore une fois américain. Cette fois, on atteint une efficacité moyenne de 89,3%, selon la biotech, mais comme Johnson&Johnson, on observe des disparités en fonction des pays avec par exemple une efficacité bien moindre en Afrique du Sud, ce qui tend à prouver que le variant identifié sur place serait plus résistant à ces vaccins.

Aux Etats-Unis comme en Europe et en France, la distribution des premiers vaccins anti-Covid se poursuit. Cette vague de vaccination ne se fait et ne se fera pas sans désagréments, avaient averti dès fin 2020 des médecins américains, qui ont encouragé les responsables de la santé publique ainsi les laboratoires à avertir la population sur les très probables effets secondaires des vaccins. A l'occasion d’une réunion avec les conseillers des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies américains (CDC), le docteure Sandra Fryhofer s'est interrogée sur la possibilité que de nombreuses personnes renoncent à se faire administrer la deuxième dose du vaccin, découragés par ces effets secondaires justement.

Des volontaires aux essais de Pfizer et Moderna ont témoigné en faisant état de fièvre élevée, des courbatures, des maux de tête et de grande fatigue ressentis après avoir été vacciné. Mais il s'agit de phénomène on ne peut plus normal, à en croire Bruno Pitard, chercheur du CNRS au Centre de cancérologie et d’immunologie Nantes-Angers, interrogé par Ouest France. "Un vaccin n’est jamais indolore, ce n’est pas un Doliprane. C’est totalement normal qu’il y ait des effets secondaires. (...) On injecte le vaccin dans le muscle pour le système immunitaire donc ce sont des effets secondaires communs, il n’y a rien d’étonnant", estime-t-il.

Par ailleurs, l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a rendu son premier rapport de surveillance de la campagne de vaccination, qui porte sur les 388 730 personnes ayant été vaccinées entre le 27 décembre 2020, date du premier vaccin en France, et le 15 janvier 2021, date de fin de ce premier rapport. Selon les conclusions de ce rapport, 135 personnes ont été victimes d'effets secondaires après la première injection du vaccin Pfizer, le rapport n'ayant pas relevé de cas parmi les personnes ayant été vaccinées avec le sérum de Moderna. La majorité de ces 135 cas sont sans gravité, on compte seulement 22 patient ayant souffert d'effets secondaires plus graves, parmi lesquels la tachycardie est revenue à quatre reprises. Ces événements invitent les sujets à fragilité cardiaque à se montrer vigilant avant de se faire vacciner. Parmi ces 22 cas, on note également trois anaphylaxies, dont deux ayant nécessité une prise en charge médicale. Pour résumer, les effets secondaires du vaccin anti-Covid sont pour l'instant peu nombreux et peu graves, mais il convient de garder à l'esprit que les études en la matière sont pour l'heure assez limitées, du fait du lancement très récent de la vaccination.

Quels sont les différents vaccins contre le Covid-19 ?

La course au vaccin contre le Covid aura été l'enjeu sanitaire mais aussi économique de ces derniers mois, les grands laboratoires pharmaceutiques en ayant fait une priorité. C'est l'américain Pfizer allié à l'allemand BioNTech qui a raflé la mise en fin d'année 2020 en étant le premier à apporter une réponse positive à la batterie de tests menés. Le 9 novembre, son candidat vaccin Comirnaty montrait une efficacité de 90% à la suite d'une analyse intermédiaire de l'essai clinique de phase 3, dernier stade avant l'homologation. Quelques jours plus tard un autre labo Américain, Moderna, démontrait avoir obtenu des résultats similaires.

Comparaison entre les différents vaccins anti-Covid Laboratoire - nom du vaccin Efficacité Fonctionnement Disponibilité Doses commandées par l'UE Pfizer / BioNTech 95% Vaccin de type ARN Disponible en UE 300 millions Moderna 94,5% Vaccin de type ARN Disponible en UE 160 millions AstraZeneca 70% Vaccin à vecteur viral Disponible hors UE 400 millions Gamaleya - Sputnik V 95% Vaccin à vecteur viral Disponible hors UE 0 Sinovac 50% Vaccin inactivé Disponible hors UE 0 Cansino biologics Evaluation en cours Vaccin à vecteur viral Disponible hors UE 0 Janssen / Johnson & Johnson Evaluation en cours Vaccin à vecteur viral Printemps 2021 400 millions Sinopharm Evaluation en cours Vaccin inactivé Disponible hors UE 0 Novavax Evaluation en cours Vaccin protéïque Printemps 2021 0 Bharat Evaluation en cours Vaccin inactivé Printemps 2021 0 Curevac Evaluation en cours Vaccin de type ARN Non communiqué 405 millions

Si les vaccins des différents laboratoires ont le même objectif, à savoir immuniser contre le Covid-19, tous n'emploient pas la même technique pour ce faire. Il existe des fonctionnements diverses :

Pfizer et Moderna utilisent tous les deux la technique de l'ARN Messager. Cette dernière vise à donner au corps les informations génétiques nécessaires pour déclencher une protection contre le virus. L'ARN messager du vaccin s'insère et prend le contrôle de cette machinerie pour faire fabriquer un antigène spécifique du coronavirus : la " spicule" du coronavirus, sa pointe si reconnaissable qui se trouve à sa surface et lui permet de s'attacher aux cellules humaines pour les pénétrer. Cette pointe, inoffensive en elle-même, sera ensuite détectée par le système immunitaire qui va produire des anticorps, et ces anticorps vont rester. Cette méthode jamais utilisée pour l'homme pourrait provoquer quelques complications notamment sur la conservation du vaccin qui se ferait à de très basses températures.

AstraZeneca, Sputnik et Johnson&Johnson utilisent la technique du vecteur viral. Contrairement au procédé originel, celui-ci, relativement récent à l'échelle de l'histoire de la vaccination, n'injecte pas l'agent infectieux d’une pathologie, en l'occurrence le Covid-19, sous forme vivante ou inactive. A la place, on injecte à l'Homme un "vecteur inoffensif contenant un ou plusieurs gènes de l’agent infectieux codant les antigènes capables d’être reconnus par le système immunitaire", comme l'indique le site de la fédération pour la recherche sur le cerveau. Il existe deux types de vecteurs viraux. Il y a ceux qui sont dits intégratifs, lorsque l’ADN du vecteur viral s’intègre dans l’ADN de l’hôte et les non intégratifs, lorsque le gène thérapeutique demeure dans la cellule sans s’intégrer au génome de l’hôte (Source : Inserm). Plusieurs vaccins bien connus utilisent cette technique, à l'image du sérums contre l'hépatite B.

Sanofi, le vaccin français, utilise la technique à base de protéine recombinante. Il s'agit d'une protéine produite par une cellule dont le génome a été transformé par recombinaison génétique.

La France compte investir 1,5 milliard d'euros en 2021 pour les différentes campagnes de vaccination. Pour l'heure, seuls deux vaccins sont autorisés dans l'Hexagone : Pfizer et Moderna, dont le gouvernement a passé commande pour, à terme, respectivement 50 et 24 millions de doses, via une commande globale de l'Union européenne pour les Etats membres. Six autres vaccins ont fait l'objet de commandes, réparties entre les laboratoires suivants : AstraZeneca (44 millions de doses commandées), Sanofi-GSK (45 millions), Johnson&Johnson (35 millions) et CureVac (34 millions).

Depuis que la vaccination a débuté dans plusieurs pays, la pharmacovigilance est naturellement de mise. Chaque information émanant des personnes vaccinées sont analysées et traitées afin d'en savoir plus, chaque jour, sur ce fameux vaccin. Aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, où le vaccin de Pfizer/BioNtech est administré depuis la mi-décembre, plusieurs personnes vaccinées - en l'occurrence des soignants - ont développé de graves réactions allergiques suite à l'injection, l'une d'entre elle ayant par exemple été victime d'un choc anaphylactique seulement dix minutes après la prise du vaccin. Si toutes ces personnes ont récupéré depuis, cela pose tout de même question. A tel point que les autorités sanitaires américaines et britanniques ont réagi en prenant des mesures.

Aux Etats-Unis, il est désormais conseillé que la vaccination ne soit pratiquée uniquement dans des établissements disposant d'équipements spéciaux, notamment d'oxygène et d'épinéphrine, alors qu'au Royaume-Uni, les personnes ayant déjà été victimes de fortes allergies sont même priées de ne pas se faire vacciner pour l'instant. En France, on reste plus mesuré, à l'image du communiqué de la Fédération française d'allergologie. "Les antécédents d'allergie ou d'anaphylaxie ne constituent en aucun cas une contre-indication systématique à cette vaccination", peut-on lire. Quoi qu'il en soit, ces cas d'allergie post-vaccination sont suivis de très près et des études sont en cours pour en déterminer la cause. L'Agence américaine des médicaments (FDA) s'est dite "au courant d'informations sur une réaction anaphylactique chez une personne ayant reçu le vaccin contre le Covid-19. L'agence va continuer à travailler avec les CDC (Centres de prévention des maladies) et Pfizer pour mieux comprendre ce qu'il s'est passé", twittait la FDA lors de la découverte du premier cas.

On tient cette idée de la députée UDI Valérie Six : et si, d'ici quelques mois, un "passeport" était nécessaire pour se rendre dans les lieux de cultures (musées, cinémas, théâtres...) et dans les restaurants, actuellement tous fermés ? Ce fameux passeport prouverait que son détenteur est vacciné contre le Covid-19 et qu'il ne présente ainsi aucun risque. "Notre groupe considère qu'une telle mesure serait de nature à inciter les Français à se faire vacciner et à faire prendre conscience que la vaccination permet de se protéger soi-même, mais également autrui", a expliqué la parlementaire, estimant que "l'enjeu est de faire comprendre que se faire vacciner est un acte citoyen, que cela nous permettra collectivement de retrouver une vie sociale, une vie culturelle". Chacun sera juge de cette idée, qui existe déjà en Israël, mais Emmanuel Macron a promis devant les Français qu'il ne souhaitait pas rendre le vaccin obligatoire et cette mesure viendrait contrevenir quelque peu à ce principe pour toute personne désireuse de retrouver une "vie normale".