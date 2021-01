Vaccin Covid : dates, lieux... Comment se passe la vaccination en France ?

VACCIN COVID. Le vaccin contre le Covid-19 fait l'objet de beaucoup d'espoir, mais également de bien des crispations en cette rentrée de janvier, à mesure que la campagne de vaccination a pris du retard en France.

Des Etats-Unis à la Chine en passant par l'Europe, l'humanité s'est lancée dans le plus grand défi du XXIe siècle : produire un vaccin en moins d'un an. Suivez cette aventure scientifique de la conception, à la fabrication, la livraison et la vaccination de la planète entière.

Pendant que la course au vaccin s'intensifie, l'Institut Pasteur de Lille développe un vaccin non pas sous forme d'injection, mais de spray nasal.

11:50 - Pourquoi la phase 2 est avancée Face aux critiques sur la lenteur du démarrage de la première phase de la vaccination en France, le gouvernement a choisi d'avancer la tenue de la deuxième phase, à savoir la vaccination pour les professionnels de santé de moins de 50 ans. Comme l'a fait savoir Olivier Véran, la phase 2 a ainsi commencé ce week-end, avec la vaccination du président du Conseil national de l’Ordre des médecins ou encore celles de professionnels de l’AP-HP, au lieu de fin février comme prévu initialement.

11:08 - Le vaccin débarque en Occitanie La vaccination continue de s'étendre en France. Après avoir concerné des premiers Ehpad en région parisienne notamment, des doses du vaccin Pfizer/BioNtech arrivent ce lundi en Occitanie. Seront concernés les 880 Ehpad de la région, résidents et personnels de plus de 50 ans. Comme l'indique la Dépêche du Midi, 57 établissements volontaires vont ouvrir le bal cette semaine, qui seront fournis par treize "supercongélateurs" à même de conserver les doses du vaccin.

10:34 - La vaccination en France, "un scandale d'Etat" Jean Rottner, président de la région Grand Est, était invité ce lundi matin sur France 2. Selon lui, le retard à l'allumage de la vaccination constaté en France relève du "scandale d'Etat". "On poursuit une politique qui a fait les preuves de son échec dans le passé : les masques, les tests, aujourd'hui la vaccination. Quelque part cela me détruit", a-t-il déploré, jugeant que se faire vacciner "devient plus compliqué que d'acheter une voiture" et déplorant "des jours de rétractations, des accords oraux, écrits". L'élu a par ailleurs demandé à Emmanuel Macron de "permettre aux collectivités locales, une fois le stock européen écoulé, qu'elles puissent être à l'origine de commandes de vaccins et qu'elles puissent les mettre à disposition de notre population". Jean Rottner s'est dit favorable au fait que les pharmaciens que tous les professionnels de santé puissent vacciner.

03/01/21 - 13:12 - "Ça doit changer vite et fort" s'agace Emmanuel Macron, face à la lenteur de la campagne de vaccination L'actu du 3 janvier - La France est à la traîne. Avec 352 personnes vaccinées au 31 décembre, d'après les chiffres des autorités sanitaires, la France est bien loin de ses voisins européens. En Allemagne, par exemple, plus de 78 000 doses ont d'ores et déjà été administrées. Une lenteur critiquée par Emmanuel Macron lui-même. D'après le Journal du dimanche de ce 3 janvier, le président de la République aurait en effet déclaré : "Ça doit changer vite et fort et ça va changer vite et fort." Selon ses dires rapportés par des proches de l'exécutif, il aurait aussi évoqué un "rythme de promenade en famille" qui n'est "pas à la hauteur ni du moment, ni des Français". À l'occasion de ses vœux du 31 décembre 2020, Emmanuel Macron avait déjà mis en garde contre une "lenteur injustifiée". Signe d'une légère accélération de la campagne, les premiers soignants de plus de 50 ans ont été vaccinés dans plusieurs établissements parisiens. Une centaine de centres sur l'ensemble du territoire seront concernés par cette extension de la vaccination dès ce lundi 4 janvier. Les critiques se multiplient dans l'Hexagone. Invité de la chaîne LCI ce samedi 2 janvier, Philippe Juvin, chef des urgences à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, et maire (Les Républicains) de La Garenne-Colombes a ainsi évoqué : "une déroute la plus totale". "Nous ne sommes absolument pas préparés" a-t-il regretté. Selon lui, l'achat massif de doses du sérum "dès lundi" est décisif, autant que la vaccination des membres du gouvernement. Pour l’épidémiologiste Martin Blachier, également invité de la chaîne LCI, la gestion de la campagne est scandaleuse. "C’est le plus grand fiasco qu’on n’aura jamais eu dans le monde de la santé", a-t-il lancé. Un échec tant logistique que sur le plan de la communication, qui pour lui a été "catastrophique". Et d'ajouter : "Ce sont eux qui ont créé cette défiance contre le vaccin, ils n’ont fait que l’amplifier".

01/01/21 - 13:54 - Les soignants de plus de 50 ans vaccinés à partir du lundi 4 janvier L'actu du 1er janvier - Pointé du doigt face à la lenteur de la campagne de vaccination dans l'Hexagone, Olivier Véran a décidé de bousculer le calendrier vaccinal et d'accélérer le pas. "La campagne vaccinale va bientôt prendre de l'ampleur" a-t-il lancé ce vendredi 31 décembre 2020 sur Twitter. Il a alors déclaré que les professionnels de santé de plus de 50 ans pourraient se faire vacciner à partir du lundi 4 janvier. Initialement, c'est à la fin du mois de janvier que ces soignants devaient être vaccinés. "Nous avons décidé, en parallèle, d'accélérer la protection des publics prioritaires. Dès lundi, les soignants de 50 ans et plus qui le souhaitent, pourront se faire vacciner dans les centres disposant déjà de vaccins" a-t-il ainsi indiqué. Le ministre de la Santé a également annoncé l'ouverture de centres de vaccination "avant le début février", où les personnes âgées de plus de 75 ans pourront se voir administrer les doses du sérum. Suivront les plus de 65 ans. "Le vaccin est une chance extraordinaire, il ne faut craindre ni de se faire vacciner, ni de ne pas y avoir accès" a enfin insisté Olivier Véran. Quelques instants après, Emmanuel Macron a lui aussi mis en avant, à l'occasion de ses vœux, l'espoir apporté par ce vaccin. Le président de la République a évoqué l'organisation de la campagne, assurant qu'il ne "laisserait personne jouer avec la sûreté et les bonnes conditions dans lesquelles la vaccination doit se faire". Et d'ajouter : "Je ne laisserai pas davantage, pour de mauvaises raisons, une lenteur injustifiée s'installer."

30/12/20 - 10:18 - Les campagnes de vaccinations démarrent dans les Alpes-Maritimes L'actu du 30 décembre - Dans une interview accordée à France Inter, le maire de Nice Christian Estrosi a assuré que la vaccination débutait ce mercredi dans sa ville, avec une semaine d'avance. "Dès aujourd'hui à Nice, nous lançons les campagnes de vaccination de manière anticipée", a-t-il déclaré. Sur Twitter, l'élu a donné quelques précisions. "C'est dès ce matin, à l’EPHAD du CHU de Nice, que nous allons lancer, de manière anticipée, la campagne de vaccination à Nice, après avoir reçu les premières doses de vaccin", a-t-il publié. Et de préciser que "la vaccination se poursuivra avec les Ehpad et les résidences médicalisées, puis la population". L'édile a ensuite partagé des photos de Pierre-Claude, 82 ans, qui est le premier à avoir été vacciné, à l’hôpital Cimiez. Cette annonce fait suite à sa demande formulée lundi. En effet, Christian Estrosi avait publiquement réclamé le lancement immédiat des campagnes de vaccination dans les Alpes-Maritimes, qui font face à un rebond épidémique depuis plusieurs jours et inquiète le gouvernement. Sur franceinfo, le maire d'Antibes Jean Leonetti, a indiqué que l'ensemble des Alpes-Maritimes était concerné par cette campagne de vaccination en avance. "On a 4 000 doses pour l'ensemble des Alpes-Maritimes" mais "il en faut au moins dix fois plus", a-t-il toutefois déploré. Invité du JT de 20h sur France 2 ce mardi 29 décembre, Olivier Véran s'est exprimé sur la lenteur de la vaccination en France, qui est reprochée par certains. "Nous avons fait en France un autre choix que je revendique qui est de nous appuyer sur les médecins, les professionnels de santé, de vacciner les personnes âgées en Ehpad et ne pas les faire se déplacer. Cela prend plus de temps au démarrage. Ce délai, je l'assume, il est même revendiqué", a-t-il souligné. Le ministre de la Santé a ajouté : "Je ne confonds pas vitesse et précipitation. (...) Ce qui compte, c'est que d'ici la fin du mois de janvier nous ayons rattrapé le décalage vis-à-vis de tout le monde." Aussi, Olivier Véran a annoncé que le vaccin serait disponible d'ici fin janvier pour les "professionnels de santé de 50 ans et plus". Par ailleurs, l'agence britannique du médicament (MHRA) a approuvé le vaccin développé par le laboratoire britannique AstraZeneca avec l'université d'Oxford, ce mercredi, indique l'AFP dont Le Figaro se fait l'écho. Ce feu vert "fait suite à des essais cliniques rigoureux et à une analyse approfondie des données par des experts de la MHRA, qui a conclu que le vaccin répondait à ses normes strictes de sécurité, de qualité et d'efficacité", a précisé un porte-parole du ministère de la Santé, à travers un communiqué.

29/12/20 - 15:44 - Le vaccin franco-britannique Sanofi-GSK ne sera pas disponible avant fin 2021 L'actu (2) du 29 décembre - Le vaccin franco-britannique développé par Sanofi et GSK ne sera pas disponible avant la fin de l'année 2021, comme annoncé le vendredi 11 décembre. "Quoiqu'il arrive, Sanofi et son partenaire britannique GSK n'auraient pas pu livrer leur vaccin en même temps que Pfizer et Moderna tout simplement parce que la technique de fabrication utilisée n'est pas la même", a expliqué le journaliste Simon Ricottie au JT de 20 heures sur France 2 ce lundi. Et d'ajouter : "Pas question d'ARN messager chez Sanofi, mais une approche plus classique d'un vaccin à base d'une seule protéine virale que l'on multiplie in-vitro avant de l'injecter dans le corps humain." Selon les deux laboratoires, leur vaccin n’était pas efficace sur les personnes âgées, qui sont les plus vulnérables face au Covid-19. Dans une interview à Brut, le président du conseil d’orientation de la stratégie vaccinale anti Covid-19 a détaillé tous les éléments à retenir sur l’efficacité et les effets secondaires de nouveau vaccin. D’après les premières constatations, une personne vaccinée a développé une réaction allergique dans les minutes après avoir reçu le sérum, ce qui fait dire au professeur d’immunologie, Alain Fischer, que les personnes souffrant d’allergie sévère doivent être prudentes. "Pour les autres, le risque est extrêmement faible", ajoute-t-il. Parmi les questions brûlantes, une interrogation se pose sur l’éventualité d’un retour à la vie normale grâce à ce vaccin. "Pas à court terme", estime le spécialiste, qui indique qu’il n’y a pas suffisamment de personnes vaccinées à l’heure actuelle. Enfin, alors que deux versions mutantes ont été détectées ces derniers jours, "il est très peu probable" que le vaccin soit obsolète sur ces nouvelles souches.

29/12/20 - 09:22 - Un Conseil de défense se réunit ce mardi L'actu du 29 décembre - Un Conseil de défense s'est réuni ce mardi en visioconférence, de 11 heures à 14 heures, pour évoquer la situation épidémique en France, deux jours après le lancement de la campagne de vaccination, qui se poursuit cette semaine. D'après les derniers chiffres arrêtés à 12 heures, 70 personnes ont été vaccinées contre le Covid-19. Ce lundi, dix premiers résidents ont été vaccinés dans un Ehpad à Joué-les-Tours (Indre-et-Loire) et des vaccinations ont été réalisées dans deux Ehpad de la métropole lilloise ainsi qu'à Lyon. Cette semaine, ce sont 23 établissements qui seront concernés par cette campagne de vaccination. De son côté, le Royaume-Uni prévoit 300 000 injections par semaine, tandis que l'Allemagne envisage 1,3 million de doses sur son territoire d'ici jeudi, précise BFMTV. Interrogé par nos confrères, Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions européennes et internationales, a souligné que "la stratégie de vaccination est purement nationale" et que cette différence d'échelle ne relève en rien d'un problème de logistique. D'après les informations de LCI, le nouveau fichier "SI Vaccin Covid" qui vient d'être créé, sera opérationnel dès le lundi 4 janvier 2021. Ce document a pour objectif de permettre "l'identification des personnes éligibles à la vaccination", "l'envoi de bons de vaccination", "l'enregistrement des informations relatives à la consultation préalable à la vaccination et l'organisation de la vaccination de ces personnes", comme l'indique le décret n°2020-1690. Plusieurs informations seront renseignées, telles que "les données d'identification de la personne invitée à se faire vacciner ou vaccinée", à savoir, les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, et "les données relatives à la réalisation de la vaccination", soit la date de l'injection, le vaccin donné, le soignant ayant réalisé le vaccin. Si quelques réactions allergiques ont été constatées chez certains patients au Royaume-Uni, les spécialistes se veulent rassurants. Interrogée par Le Parisien, l'experte en santé publique, Anne Sénéquier, a déclaré : "C'est huit cas sur plusieurs millions." Quant à Stéphane Paul, immunologiste au CHU de Saint-Etienne (Loire) et membre du Comité sur les vaccins Covid-19, il a tenu à préciser que "pour le reste, rien de nouveau par rapport aux effets classiques observés dans les essais cliniques, une fatigue passagère, une petite douleur au point d'injection, une fièvre modérée". Par ailleurs, en Allemagne, huit personnes ont reçu cinq doses de vaccin par erreur, rapporte l'AFP dont Le Figaro se fait l'écho. Il s'agit de sept femmes et d'un homme, âgés de 38 à 54 ans, travaillant dans une maison de retraite de Stralsund. "Je regrette profondément cet incident", a réagi l'administrateur du district.

28/12/20 - 09:46 - La vaccination déployée dans 23 établissements cette semaine L'actu du 28 décembre - Après Sevran et Dijon ce dimanche, la campagne vaccinale se poursuit dans 23 établissements supplémentaires cette semaine, en Île-de-France ainsi que près de Lyon, Lille et Tours. Invité sur LCI ce lundi 28 décembre, le Professeur Gilbert Deray, chef du service néphrologie à la Pitié-Salpêtrière, s'est exprimé sur le déploiement de cette vaccination. "L'arrivée de ce vaccin, le seul traitement efficace à ce jour, est un événement considérable. Sans la vaccination, l'année 2021 aurait été la même que l'année 2020 mais on allait au chaos. En continuant le confinement et le déconfinement, c'était un désastre économique et social dans toute l'Europe, donc c'est ce qui va nous permettre de sortir de la crise", a-t-il déclaré. Comme le souligne franceinfo, puisque les personnes âgées sont les premières concernées par ces vaccinations, ce sera à leurs proches ou à leur tuteur légal de donner leur consentement, lorsqu'ils ne seront pas en capacité de le faire. Dans huit pays membres de l'Union européenne, de légers retards de livraisons du vaccin sont à prévoir, notamment en Espagne, rapporte l'AFP dont Le Figaro se fait l'écho. Cela est lié à des problèmes de logistique au sein de l'usine Pfizer en Belgique, comme l'a annoncé ce lundi, le ministère espagnol de la Santé. "Pfizer Espagne indique qu'il a été informé cette nuit par son usine de Puurs (Belgique) du retard des envois à huit pays européens, dont l'Espagne, en raison d'un problème dans le processus de chargement et d'envoi", a expliqué le ministère à travers un communiqué. En Espagne, le produit devrait arriver ce mardi. Par ailleurs, le groupe pharmaceutique AstraZeneca a affirmé avoir trouvé la "formule gagnante", pour que son vaccin soit aussi efficace que ceux de Pfizer-BioNTech et Moderna, ce dimanche 27 décembre, date à laquelle la campagne de vaccination de ses concurrents a été lancée. Le produit mis au point avec l'université d'Oxford pourrait être approuvé dans les prochains jours au Royaume-Uni, pour envisager une première injection le lundi 4 janvier.

27/12/20 - 11:57 - Campagne de vaccination : c'est le Jour J L'actu du 27 décembre - La campagne de vaccination contre le Covid-19 a commencé ce dimanche. Une résidente de l'hôpital René-Muret de Sevran (Seine-Saint-Denis) et un professionnel de santé ont reçu une dose du vaccin Pfizer-BioNTech ce matin, a indiqué l'AFP. "Je suis émue", a confié la première patiente. "La première vaccination a eu lieu tout à l'heure. Elle s'est parfaitement bien déroulée. (...) La patiente se porte très bien", a déclaré le Dr Samir Tine, chef de service de médecine gériatrique de l'établissement, comme le montrent des images de BFMTV. Dans l'après-midi, la campagne de vaccination s'est poursuivie au CHU de Dijon (Côte-d'Or) avec Alain, âgé de 92 ans, Daniel, 80 ans, et le professeur en gériatrie Pierre Jouanny. Deux jours après Noël, ce sont une vingtaine de personnes âgées et de soignants qui vont se faire vacciner contre le coronavirus qui continue de circuler activement en France, a indiqué l'AFP. Les doses du vaccin développé par Pfizer et BioNTech vont être administrées dans deux structures : à l'hôpital René-Muret de Sevran, et au CHU de Dijon. Et pour cause, le département de la Seine-Saint-Denis et la région Bourgogne-Franche-Comté ont été particulièrement touchés par le virus. La Haute Autorité de santé (HAS) avait donné son feu vert au produit, le 21 décembre. Le vaccin a été livré samedi en France, au lendemain de la confirmation d'un cas de la nouvelle souche du Covid dans le pays. Presque tous les États membres de l'Union européenne vont lancer leur campagne de vaccination en même temps. En Allemagne, en Hongrie et en Slovaquie, le lancement a eu lieu hier, avant les autres pays de l'UE. Sur Twitter, le président de la République Emmanuel Macron s'est voulu rassurant : "Je l’ai dit, je le répète : le vaccin ne sera pas obligatoire. Ayons confiance en nos chercheurs et médecins. Nous sommes le pays des Lumières et de Pasteur, la raison et la science doivent nous guider", a-t-il publié. Et d'ajouter : "Le vaccin est intégralement pris en charge. Aucuns frais n’est à avancer. Soyons fiers de notre système de santé."

26/12/20 - 13:11 - Le vaccin est arrivé en France L'actu du 26 décembre - Les premières doses du vaccin, élaboré par le laboratoire américain Pfizer/BioNTech, ont été livrées en France. 19 500 doses du sérum, contenues dans 3 900 flacons ont été acheminées ce samedi 26 décembre, sous haute surveillance, dans un hangar de la pharmacie centrale des Hôpitaux de Paris, en banlieue parisienne. L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) rapporte qu'ils ont été transportés à bord d’un camion réfrigéré qui a fait le voyage depuis l’usine de Pfizer à Puurs, dans le nord-est de la Belgique. Le produit a ensuite été reconditionné avant d'être réexpédié vers les deux premiers lieux de vaccination de l'Hexagone : l’unité de soins de longue durée de l’hôpital René-Muret de Sevran et le centre gériatrique de Champmaillot au Centre Hospitalier de Dijon. Trois flacons ont été livrés en Seine-Saint-Denis, six autres en Bourgogne. La campagne de vaccination débute donc ce dimanche pour quelques dizaines de personnes âgées. D'autres régions doivent être livrées dans les prochaines heures.