Vaccin AstraZeneca : pourquoi est-il remis en question ?

Que ce soit pour ses effets secondaires ou sa prétendue inefficacité contre les variants du Covid-19, le vaccin du laboratoire AstraZeneca suscite doute et interrogation.

[Mis à jour le 15 février à 16h37] Le vaccin AstraZeneca, autorisé depuis quelques semaines en France, pose déjà question. Son autorisation, déjà, s'était faite dans des conditions de confiance peu optimales, la Haute autorité de santé ayant jugé qu'il ne fallait pas l'administrer aux plus de 65 ans, considérant que l'on "manque des données" conservant son efficacité sur les personnes les plus âgées et donc les plus à risque. Les quelque 300 000 doses réceptionnées pour l'heure par la France sont donc réservées en priorité aux soignants de moins de 65 ans, ce qui aurait pu être une façon de vacciner en priorité et sereinement cette catégorie de la population très exposée au Covid-19, sauf que deux éléments sont venus troubler encore un peu plus la situation.

Premièrement, un épais doute subsiste quant à l'efficacité du vaccin AstraZeneca sur les variants du virus, et en particulier sur la souche découverte en Afrique du Sud, qui inquiète vivement les autorités sanitaires en raison de sa dangerosité décuplée et de sa propagation déjà très avancée dans le département de la Moselle. "Nous ne possédons pas encore toutes les données relatives à l'efficacité d'AstraZeneca (sur le variant, ndlr), uniquement des données incomplètes venant d'Afrique du Sud", confiait ce dimanche Alain Fischer au JDD.

"Ce n'est pas un vaccin au rabais"

Le coordinateur de la campagne vaccinale orchestrée par le gouvernement, jugeant qu'il convient de "protéger vite et fort" les soignants du département mosellan, a recommandé pour ces derniers une vaccination uniquement avec les vaccins Moderna ou Pfizer. Il s'agit, selon le professeur Fischer, d'une "mesure de prudence". Ce lundi sur BFMTV, le même Alain Fischer a malgré tout rappelé que l'efficacité du vaccin anglo-suédois était malgré tout spectaculaire sur le Covid-19 en général et qu'il convenait de lui accorder toute sa confiance. "Ce n'est pas un vaccin au rabais, c'est un bon vaccin", a-t-il défendu.

Doit-on vacciner des personnes avec comorbidités avec un vaccin AstraZeneca ?



Le vaccin AstraZeneca est aussi remis en cause depuis l'apparition de témoignages d'importants effets secondaires qui se seraient multipliés. Certains soignants ont ainsi décrit des maux de tête, de la fièvre, de la fatigue, qui a mené à des arrêts de travail. L'Agence nationale de sécurité du médicament a publié un communiqué détaillant la situation, faisant état de "149 déclarations de pharmacovigilance (...) mentionnant des syndromes grippaux souvent de forte intensité" ayant été enregistrées.

Le gendarme du médicament a précisé que le premier lot du vaccin AstraZeneca a été strictement contrôlé. Par ailleurs, il faut noter que ce produit est utilisé dans 21 autres pays européens, et "qu'à ce jour, il n'y a pas de déclarations équivalentes" chez nos voisins, précise le communiqué. "Néanmoins, ces déclarations de pharmacovigilance constituent un signal potentiel et font l'objet d'une surveillance particulière", ajoute l'ANSM, évoquant le "risque potentiel de perturbation du fonctionnement des services de soin". En effet, dans certains hôpitaux de l'ouest de la France, la vaccination a été momentanément interrompue, pour mettre en place une nouvelle organisation, face aux arrêts de travail des soignants. L'ANSM recommande donc aux hôpitaux de continuer la campagne de vaccination, mais de "façon échelonnée", notamment quand elle concerne le personnel d'un même service.

La vaccination avec AstraZeneca a débuté samedi 6 février en France. Environ 10 000 soignants ont été vaccinés entre le 6 et le 10 février. 273 600 doses ont été reçues samedi dernier par la France et une deuxième livraison de 304 800 doses était attendue cette semaine. La livraison initialement prévue à 120 millions de doses a été divisée par trois, soit 40 millions de doses pour l'ensemble de l'Union européenne au premier trimestre 2021. La nouvelle sonne comme une douche froide pour les vingt-sept, dont la France.

Qui peut recevoir le vaccin d'AstraZeneca ?

La Haute autorité de Santé préconise de vacciner avec le produit AstraZeneca "les professionnels de santé et du médico social, et les personnes âgées entre 50 et 65 ans, en commençant pas ceux qui présentent des comorbidités". La stratégie vaccinale reste de donner la priorité aux publics les plus vulnérables face au Covid-19. À partir du 25 février, le vaccin AstraZeneca sera disponible pour les personnes entre 50 et 64 ans, atteintes de comorbidités.

En revanche, le vaccin pose tout de même une question cruciale, est-il efficace sur les seniors ? La Haute autorité a décidé de ne pas le recommander aux personnes âgées de plus de 65 ans. Selon Alain Fischer, il est "peut-être plus prudent de n'utiliser que les vaccins ARN" pour le moment. Pour rappel, même si l'Agence européenne a validé le traitement, l'autorité avait précisé qu'il n'y avait "pas encore assez de résultats chez les participants" de plus de 65 ans pour calculer l'efficacité du vaccin sur ce groupe. Mercredi, l'OMS a toutefois indiqué qu'elle recommandait l'utilisation du produit même pour les plus de 65 ans.

Le vaccin sera distribué dans les pharmacies. Et il reviendra aux médecins d'injecter les doses. Chaque médecin pourra ainsi aller prendre 10 dose dès le 22 février, puis 20 ou 330 doses à partir du 1er mars.

Le projet de vaccin mené par AstraZeneca n'a pas atteint l'efficacité de ses principaux concurrents, Pfizer et Moderna, qui revendique au moins 90% d'efficacité. Le laboratoire britannique et suédois a fait savoir que son vaccin anti-Covid était efficace à 70%, mais il convient néanmoins de préciser qu'il s'agit d'une moyenne. En effet, deux schémas vaccinaux ont été employés par AstraZeneca. Le premier, qui sera probablement retenu, atteint bien 90% d'efficacité. Le deuxième ne parvient à atteindre que 62%. Le groupe pharmaceutique a malgré tout tenu à faire savoir que malgré cette efficacité moyenne moindre, son vaccin bénéficiait d'un avantage non-négligeable : son transport et sa conservation sont plus aisés que celui de Pfizer, qui nécessite d'être stocker à des températures extrêmement faibles. Celui d'AstraZeneca exige seulement des températures d'un réfrigérateur classique.