Vaccin AstraZeneca : quels sont les effets secondaires ?

Le vaccin AstraZeneca est désormais administré par les médecins et pharmaciens en France provoquant l'accélération de la campagne vaccinale. Mais quels sont les effets secondaires ? Est-il efficace sur les variants ? Voici les réponses.

[Mis à jour le 10 mars 2021 à 16h10] Depuis le lancement de la campagne de vaccination, le vaccin AstraZeneca est chahuté alors que son efficacité est reconnu par différentes études. Interrogé par le JDD ce dimanche 7 mars, Olivier Nataf, président d'AstraZeneca France, a pris la défense de son sérum en évoquant son efficacité indiscutable sur les formes graves. "Notre vaccin a été déclaré à tort initialement moins efficace pour les plus de 65 ans. Or, les études dans la vraie vie, en Ecosse ou en Angleterre, confirment qu'il est efficace pour toutes les catégories d'âge, au moins autant que les vaccins à ARN messager. Son efficacité atteint même 100% vis-à-vis des formes graves. Il sera de surcroît modulable face à des variants, qui diminueraient son efficacité comme le mutant sud-africain" a-t-il certifié.

Pourtant, malgré les discours et les données assez rassurantes, un nouvel incident a été évoqué il y a quelques jours en Autriche avec un lot d'AstraZeneca mis au rébus après la mort d'une infirmière même si " aucun lien de cause à effet " n'a été établi à ce stade. Cette dernière est morte des suites de "graves troubles de la coagulation", a indiqué l'Office fédéral pour la sécurité des soins de santé (BASG) dans un communiqué publié dimanche soir. Une de ses collègues, vaccinée avec le même lot, a également été malade et a "développé une embolie pulmonaire" mais est actuellement "en voie de guérison". D'après les dernières informations, elle souffrait cependant d'antécédents médicaux. Toutefois, si encore une fois aucun lien n'a été prouvé, "par mesure de sécurité ", il a été décidé de " ne pas distribuer les stocks restants du lot ".

Le vaccin AstraZeneca a provoqué quelques effets secondaires lors de son déploiement, provoquant la crainte voire le scepticisme d'une partie de la population. Interrogé à ce sujet, Olivier Nataf, président d'AstraZeneca France, explique au JDD que les effets secondaires sont normaux et relativement peu nombreux. "Les premiers jours de la vaccination, seuls 149 cas sur 10 000 personnes vaccinées ont été signalés, soit une proportion infime. Les effets secondaires, qui peuvent être prévenus en prenant du paracétamol, se révèlent plus importants chez les jeunes et les soignants. C'est compréhensible : les sujets jeunes réagissent de façon plus marquée, comme ceux qui ont déjà été exposés au virus, ce qui est plus fréquent chez les soignants.

Concrètement, la grande majorité des effets surviennent dans les 24 heures après l'injection et, dans 93 % des cas, correspondent à des syndromes pseudo-grippaux qui s'estompent entre 24 et 48 heures selon la dernière enquête de pharmacovigilance de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) publiée le 5 mars.

Qui peut recevoir le vaccin d'AstraZeneca ?

La Haute autorité de Santé préconisait dans un premier temps de vacciner avec le produit AstraZeneca "les professionnels de santé et du médico social, et les personnes âgées entre 50 et 65 ans, en commençant pas ceux qui présentent des comorbidités". La stratégie vaccinale reste de donner la priorité aux publics les plus vulnérables face au Covid-19. À partir du 25 février, le vaccin AstraZeneca était disponible pour les personnes entre 50 et 64 ans, atteintes de comorbidités, le tout administré en médecine de ville. Désormais, ultime évolution, le vaccin est disponible à toutes les personnes atteintes de comorbidités, y compris donc aux plus de 65 ans.

Les résultats étaient en attente, c'est désormais officiel, le vaccin AstraZeneca est finalement accessible aux plus de 65 ans et même au-delà de la catégorie. Dans son avis du 1 er mars 2021, la Haute Autorité de santé a conclut que "la place dans la stratégie vaccinale du vaccin AstraZeneca peut être élargie dès maintenant aux personnes âgées de plus de 65 ans". Gabriel Attal l'a confirmé ce 3 mars, indiquant également que les médecins généralistes peuvent bien donner la dose de vaccin. "Le vaccin AstraZeneca est accessible à toutes les personnes de plus de 50 ans atteintes de comorbidités. Il est accessible partout chez les médecins généralistes et chez les pharmaciens. Les études ont montré qu'il était efficace contre les formes graves de la maladie" a-t-il expliqué.

Le vaccin sera distribué dans les pharmacies et pourra être injecté par les pharmaciens. Il reviendra également aux médecins généralistes d'injecter les doses. Chaque médecin pourra ainsi aller prendre 10 dose dès le 22 février, puis 20 ou 330 doses à partir du 1er mars.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le projet de vaccin mené par AstraZeneca n'a pas atteint l'efficacité de ses principaux concurrents, Pfizer et Moderna, qui revendique au moins 90% d'efficacité. Le laboratoire britannique et suédois a fait savoir que son vaccin anti-Covid était efficace à 70%, mais il convient néanmoins de préciser qu'il s'agit d'une moyenne. En effet, deux schémas vaccinaux ont été employés par AstraZeneca. Le premier, qui sera probablement retenu, atteint bien 90% d'efficacité. Le deuxième ne parvient à atteindre que 62%. Le groupe pharmaceutique a malgré tout tenu à faire savoir que malgré cette efficacité moyenne moindre, son vaccin bénéficiait d'un avantage non-négligeable : son transport et sa conservation sont plus aisés que celui de Pfizer, qui nécessite d'être stocker à des températures extrêmement faibles. Celui d'AstraZeneca exige seulement des températures d'un réfrigérateur classique.