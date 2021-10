"Vaccin Moderna : 62 cas de myocardite recensés, mais un vaccin prometteur chez les enfants ?"

MODERNA. Suspendu dans plusieurs pays, déconseillé pour le rappel, l'Agence nationale de sécurité du médicament a réalisé un nouveau rapport sur le vaccin Moderna alors que le laboratoire dévoile ses résultats sur la vaccination des enfants.

[Mis à jour le 25 octobre 2021 à 15h37] Le vaccin Moderna, considéré comme un jumeau très proche de Pfizer (technique à ARN messager) ne l'est plus vraiment depuis quelques semaines après des suspicions de myocardite, obligeant sa suspension dans plusieurs pays du Nord de l'Europe, mais également pour la dose de rappel en France. Dans son dernier rapport, l'ANSM qui ne remet pas en cause la balance bénéfice risque du vaccin, a réalisé une nouvelle revue des cas de myocardites survenus chez les personnes de moins de 30 ans. D'après l'agence, "un total de 62 cas ont été rapportés avec le vaccin Spikevax chez des personnes de moins de 30 ans depuis le début de la vaccination. Ces cas restent majoritairement rapportés chez les hommes après la deuxième dose et l'évolution est favorable pour la grande majorité des cas. A ce jour, et sur des données encore limitées pour certaines tranches d'âge, le taux de notification des cas de myocardite rapportés après un schéma complet avec le vaccin Spikevax apparait plus important chez les hommes de 18 à 29 ans, par rapport à celui observé chez les hommes du même âge ayant reçu un schéma complet avec Comirnaty. Des investigations complémentaires, à partir d'autres données au niveau national et européen et notamment de pharmacoépidémiologie, sont nécessaires afin de pouvoir confirmer et quantifier le surrisque suggéré par les données de pharmacovigilance."

Par ailleurs, ce lundi 25 octobre, le laboratoire Moderna a dévoilé des résultats positifs pour son vaccin contre le Covid-19 chez les enfants de 6 à 11 ans. Il devrait présenter ces données aux régulateurs dans le monde "à court terme" en vue d'une autorisation. Les essais cliniques menés sur plus de 4 700 enfants de cette tranche d'âge ont montré une réponse immunitaire "robuste" en termes de niveaux d'anticorps et un "profil de sécurité favorable", a déclaré Moderna dans un communiqué.

Précaution. Voilà en un mot comment on pourrait qualifier la décision de la Haute autorité de Santé de "déconseiller" le vaccin du laboratoire Moderna pour les doses de rappel. Dans son communiqué, l'organisme met en avant une étude scandinave (pas encore publiée) attestant de risques de péricardites et de myocardites qui pourrait être plus important, notamment chez les plus jeunes. "En toute hypothèse, celles-ci demeurent rares et spontanément résolutives dans la quasi-totalité des cas. Mais ce contexte, la circulation actuellement modérée du virus et le travail en cours à l'EMA pour définir la population cible (quelle limite d'âge) et surtout le dosage (dose entière ou demi-dose) conduisent la HAS à revenir plus strictement à une position de prudence et à recommander d'attendre l'avis de l'EMA pour poursuivre l'usage de Spikevax en rappel."

Pour l'heure, il s'agit surtout d'une recommandation. Le régulateur européen doit rendre sa décision sur l'administration d'une dose de rappel avec le vaccin de Moderna à la fin du mois d'octobre. "Celui-ci va déterminer la population cible de ces injections et la quantité de produit nécessaire", précise Dominique Le Guludec, la présidente de la Haute Autorité de santé, dans Le Journal du dimanche.

Ce qu'on sait sur le vaccin moderna