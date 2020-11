Vaccin Moderna : efficacité contre le Covid, effets indésirables... Ce qu'on sait déjà

Moderna promet un vaccin contre le Covid-19 qui se conservera à -20°C et d'une efficacité considérablement élevée. Mais la prudence reste de mise.

La communauté scientifique et les autorités sanitaires le martèlent depuis des mois : pas de sortie de crise sans vaccin. Pour en finir avec le coronavirus, le monde va devoir patienter jusqu'à ce qu'une immunité collective soit atteinte et cela passe par une vaccination massive dans les prochains mois. L'enjeu est donc considérable pour les laboratoires pharmaceutiques, engagés dans une course contre la montre pour sauver des vies et mettre sur le marché leur sérum tant attendu. Ce lundi 16 novembre, Moderna a fait un grand pas en avant en communiquant sur les résultats de son étude intermédiaire, menée dans le cadre des essais de phase 3, sur plus de 30 000 personnes. Cette phase a pour but d'évaluer l'efficience mais aussi les effets indésirables et la sécurité du produit. Voici ce que l'on sait de ce vaccin appelé "ARNm-1273" qui pourrait être homologué d'ici la fin de l'année par les autorités sanitaires américaines.