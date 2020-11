Vaccin Moderna : "sur le point d'être annoncé" ? L'optimisme est de mise

Après Pfizer, Moderna pourrait bien être le deuxième laboratoire à annoncer la fiabilité de son vaccin contre le Covid. Le célèbre immunologiste américain Anthony Fauci a confié son optimisme.

Le fruit du travail des scientifiques qui planchent depuis des mois sur l'élaboration d'un vaccin contre le Covid-19 est en train d'éclater au grand jour. Après la grande annonce de Pfizer le mardi 10 novembre, qui a fait savoir que son vaccin était fiable à 90%, d'autres laboratoires devraient suivre et parmi eux, Moderna apparaît comme l'un des plus prometteurs. L'entreprise, également américaine, mais dont les travaux sont dirigés par un Français, devrait même logiquement être la deuxième, après Pfizer et son partenaire BioNtech, à communiquer sur les résultats de la phase 3 des essais cliniques, c'est-à-dire les tests sur être humain à grande échelle.

Moderna a fait savoir que 30 000 personnes s'étaient portées volontaires pour évaluer l'efficacité de son vaccin anti-Covid et comme Pfizer, la firme de Cambridge (Massachusetts) utilise la technique de l'ARN Messager, dont le principe est de communiquer à l'organisme les informations génétiques nécessaires pour déclencher une protection contre le virus. Même si les résultats sont encore attendus, "le vaccin ARNm-1273 induit une réponse immunitaire forte et rapide au SARS-CoV-2", a d'ores et déjà promis Moderna.

Un optimise partagé par l'immunologiste américain Anthony Fauci, devenu célèbre dans le monde entier après que Donald Trump l'a critiqué publiquement pour ses positions sur le Covid-19, malgré un statut très respecté dans la profession. Sans citer directement Moderna, le docteur Fauci a déclaré ce jeudi 12 novembre qu'un autre vaccin était "littéralement sur le point d'être annoncé". Mais le fait qu'il s'agisse bien de la société de biotechnologie américaine ne fait pas beaucoup de doute, considérant sa demande d'autorisation en urgence auprès de l'Agence des médicaments (FDA) prévue fin novembre. "Les secours arrivent, mais ils ne sont pas encore là", a tout de même tempéré Anthony Fauci. Moderna a récemment estimé être capable de produire 20 millions de doses de son vaccin en 2020 et entre 500 millions et 1 milliard en 2021.