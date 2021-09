Vaccin Moderna : un nouvel effet secondaire détecté ?

MODERNA. Selon le dernier rapport de l'ANSM, comme pour le vaccin Pfizer, des cas de syndrome de Parsonage-Turner ont été détectés.

[Mis à jour le 29 septembre 2021 à 15h19] Le dernier rapport de l'ANSM publié le 24 septembre dernier indique que 11 115 cas d'effets indésirables ont été détectés après une dose du vaccin Moderna. Parmi les cas, l'Agence nationale de sécurité du médicament évoque 2 cas de syndrome de Parsonage-Turner (douleur violente d'apparition brutale de l'épaule suivie d'une paralysie du bras). Ces 2 cas sont "en cours de rétablissement et le comité considère qu'il s'agit d'un signal potentiel commun aux vaccins à ARN."

Il y a quelques semaines, Reuters indiquait que le laboratoire pharmaceutique américain Moderna travaillait actuellement sur un vaccin qui combinerait la troisième dose contre le Covid-19 et le vaccin anti-grippal. "Nous pensons qu'il y a une très grande opportunité devant nous, si nous pouvons mettre sur le marché un rappel annuel pan-respiratoire hautement efficace", explique Stéphane Bancel, le directeur général du laboratoire américain. "La population va garder en mémoire l'épidémie et sera beaucoup plus disposée à une vaccination récurrente", poursuit Stéphane Bancel.

Ce qu'on sait sur le vaccin moderna