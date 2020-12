Vaccin Sanofi : pourquoi la mise sur le marché est retardée

Ce vendredi, Sanofi a annoncé un retard sur la livraison du vaccin contre le coronavirus developpé avec le laboratoire britannique GSK, qui ne devrait finalement prêt que pour fin 2021.

[Mis à jour le 11 décembre 2020 à 17h23] Énorme déception pour Sanofi et GSK. Ce vendredi, les deux laboratoires ont annoncé dans un communiqué commun que leur vaccin contre le Covid-19, ne sera finalement pas prêt pour le premier semestre 2021, comme ils le prédisaient. Les premiers essais cliniques n'ont en effet pas été "à la hauteur des espérances", notamment chez les personnes âgées, a indiqué le président de GSK, Roger Connor, cité dans le communiqué. Une réponse immunitaire insuffisante qui a donc poussé les deux laboratoires à retravailler la formule de leur antiviral. "Nous sommes naturellement déçus de devoir annoncer ce retard, mais (…) nous sommes confiants et fermement résolus à développer un vaccin sûr et efficace contre la Covid-19", a de son côté affirmé Thomas Triomphe, Vice-président exécutif et responsable de Sanofi.

Le pourcentage d'efficacité du vaccin de Sanofi Pasteur contre le Covid-19 n'était déjà pas connu avant cette annonce. Cependant, dans leur communiqué, Sanofi et GSK ont donné des précisions sur la réaction des patients testés à leur vaccin. Chez les adultes âgés de 18 à 49 ans vaccinés, les résultats des tests ont ainsi montré une réponse immunitaire comparable à celle des patients guéris d'une infection Covid-19. La faible réponse immunitaire observée chez les plus de 50 ans serait, elle, liée à une concentration d'antigènes insuffisante pour permettre à l'antiviral d'être efficace chez toutes les tranches d'âge.

Alors que Sanofi et GSK espéraient pouvoir livrer leur vaccin au premier semestre 2021, l'échéance de mise à disposition est désormais repoussée à la fin de l'année 2021, "si le plan de développement est terminé avec succès". Dans leur communiqué, les deux laboratoires précisent qu'une nouvelle phase d'étude devrait débuter en février 2021. Ensuite, "si les données sont positives, la phase III de cette étude débuterait au deuxième trimestre de 2021". Là encore, si les résultats de cette ultime phase d'essais sont concluants, des demandes d'approbation auprès des autorités réglementaires pourraient être déposées au deuxième semestre de 2021, "ce qui aura pour effet de reporter au quatrième trimestre de 2021 la mise à disposition potentielle du vaccin", peut-on lire dans le communiqué.

Le vaccin de Sanofi, développé en partenariat avec GSK, va être disponible dans tous les pays de l'Union européenne, l'UE ayant d'ores et déjà commandé 300 millions de doses. Ces dernières doivent être réparties équitablement en fonction de la population de chaque Etat-membre. Mais ce n'est pas tout : le Canada et les Etats-Unis ont commandé respectivement 72 et 100 millions de doses du vaccin de Sanofi.