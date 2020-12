Vaccin Sanofi : un calendrier connu, un milliard de dose promises

Le Français Sanofi, dans l'ombre des Américains Pfizer et Moderna, avance lui aussi sur son vaccin contre le Covid-19. Une commercialisation à la fin du premier semestre de 2021 est prévue.

[Mis à jour le 2 décembre 2020 à 16h20] Si Pfizer, Moderna, ou encore AstraZeneca polarisent l'actualité sur le vaccin contre le Covid-19, Sanofi avance également. Contrairement à ses concurrents américains, le laboratoire français ne pourra pas commercialiser ses doses avant la fin de l'année 2020, et pour cause : Sanofi n'a pas atteint la phase 3 des essais cliniques à grande échelle et surtout, travaille en réalité sur deux vaccins.

Le premier, qui repose sur l'action de la protéine recombinante, est développé en collaboration avec le Britannique GSK, alors que le second vaccin, mis en oeuvre avec l'Allemand Translate Bio, utilise la technologie de l'ARN Messager, à l'image de Pfizer et Moderna. Mais c'est bien le premier vaccin qui attire l'attention pour l'instant, car plus avancé.

La phase 3 devrait débuter avant la fin 2020 et Sanofi s'y est engagé, il sera commercialisé avant l'été prochain et plus exactement "vers la fin du premier semestre 2021, sachant que la date exacte pour la fourniture de plusieurs millions de doses dépendra du dosage de cet élément-clé qu'est la protéine", a fait savoir Thomas Triomphe, vice-président exécutif de Sanofi Pasteur, à Challenges. "Notre ambition est de produire jusqu'à 1 milliard de doses d'ici à la fin de l'année 2021", annonce-t-il. Si Sanofi a pris un léger retard sur certain de ses concurrents, le laboratoire pharmaceutique ambitionne de créer un vaccin qui "se conservera très facilement entre 2 et 8° C", mais qui soit aussi "disponible partout sur la planète", selon Thomas Triomphe, qui estime la course au vaccin "n'est pas une course entre laboratoires".

A l'heure actuelle, le pourcentage d'efficacité du vaccin de Sanofi Pasteur contre le Covid-19 n'est pas connu. Contrairement à Pfizer ou Moderna, le laboratoire français n'en est pas encore à la phase 3 des essais cliniques, correspondant aux tests à grande échelle sur l'Homme. Sanofi a prévu de publier les résultats de la phase 2 courant décembre 2020, avant d'enchaîner sur la 3 dans la foulée. "Une fois qu'on aura les résultats de la phase 2 qui sont attendus en décembre, sans même attendre les résultats de la phase 3, qui seront disponibles en avril-mai de l'année prochaine, on lancera la production", faisait savoir en novembre sur Franceinfo Olivier Bogillot, le président de Sanofi France.

Une chose est sûre : le vaccin de Sanofi Pasteur ne sera pas disponible en 2020. Le laboratoire français ambitionne de débuter la phase 3 de ses essais cliniques avant la fin de l'année, ce qui rend impossible une commercialisation d'ici-là. En revanche, Sanofi, par la voix de deux de ses représentants, s'est montré confiant sur une mise sur le marché courant 2021, avant l'été. En novembre, le président de Sanofi France Olivier Bogillot s'est engagé à produire un vaccin "pour le milieu de l'année prochaine", alors qu'en décembre, Thomas Triomphe, vice-président exécutif de Sanofi Pasteur, a parlé de la "fin du premier semestre 2021".

Sanofi ambitionne de commercialiser son vaccin avant l'été 2021. La France a pré-commandé pas moins de 45 millions de doses du sérum développé en partenariat avec le Britannique GSK. Les premières vaccinations en France pourraient donc intervenir en juin 2021.

Le vaccin de Sanofi, développé en partenariat avec GSK, va être disponible dans tous les pays de l'Union européenne, l'UE ayant d'ores et déjà commandé 300 millions de doses. Ces dernières doivent être réparties équitablement en fonction de la population de chaque Etat-membre. Mais ce n'est pas tout : le Canada et les Etats-Unis ont commandé respectivement 72 et 100 millions de doses du vaccin de Sanofi.