Black Friday vélo électrique : Xiaomi, Velair, notre sélection des meilleures promos

BLACK FRIDAY VELO ELECTRIQUE - Le Black Friday 2021 a débuté sur de nombreux sites marchands. Retrouvez notre sélection de modèles de vélos électriques et des meilleures offres du jour à la Fnac, chez Amazon, Cdiscount ou ailleurs.

[Mis à jour le 22 novembre 2021 à 13h17] Pliable ou non, le vélo électrique possède de nombreux avantages qui en font un moyen de locomotion de plus en plus apprécié des citadins : une mobilité douce, pas d'embouteillages, des batteries de plus en plus performantes, un transport et un rangement facile...

Si certains modèles peuvent en refroidir plus d'un quant à leur prix, ce Black Friday 2021 qui aura lieu officiellement le 26 novembre mais qui a débuté sur plusieurs sites de e-commerce devrait vous permettre d'acquérir un modèle électrique adapté à vos envies à un prix réduit. En effet, Amazon, la Fnac ou Cdiscount mettent d'ores et déjà en avant des modèles en promotion. A la Fnac, vous pouvez ainsi profiter d'une offre intéressante sur le vélo électrique Velair Urban 250W, en promos au prix de 999,99 euros au lieu de 1359,99 euros jusqu'au 30 novembre prochain. Le vélo à assistance électrique Xiaomi Mi Smart Pliable 250W passe quant à lui à 499, 99 euros au lieu de 999,99 euros. Retrouvez ci-dessous les meilleures offres du web dans notre sélection des meilleurs vélos électriques.

Entièrement pliable en moins de 10 secondes, le vélo électrique Velair Urban 250W de la marque Velair dispose d'une batterie au lithium 100% amovible et rechargeable sur secteur. Ce vélo de 25 kilos dispose d'un moteur de 250W et d'une autonomie de 40 kilomètres, parfaite pour vos trajets quotidiens ou pour vos balades du week-end. Le vélo électrique Wave possède 5 modes d'assistance électrique, que vous pourrez facilement régler sur le petit écran LCD installé sur le guidon. Le temps de charge est de 2 à 4 heures. A l'occasion du Black Friday 2021, la Fnac propose jusqu'au 30 novembre prochain le vélo électrique pliable Velair Urban 250 W au prix de 999,99 euros au lieu de 1359,99 euros. Il est disponible en blanc, bleu, gris, noir et vert.

Disposant d'une autonomie de 45 km grâce à sa batterie Samsung 18650 power Li-ion battery cell et ne pesant que 14,5 kilos, le vélo à assistance électrique Xiaomi Mi Smart Pliable fait partie des produits les plus appréciés du marché. La batterie étant située dans le tube du cadre, elle est facilement accessible pour être rechargée hors ou via le dock. Sur le guidon, l'écran vous permet d'obtenir des informations en temps réel sur la conduite et de choisir parmi les 4 modes d'assistance au pédalage disponibles. Le temps de charge est estimé à moins de 4 heures. A l'occasion de ce Black Friday 2021, la Fnac propose le vélo électrique Xiaomi Mi Smart Pliable 250 W à -50%, au prix de 499,99 euros au lieu de 999,99 euros. Cette offre Fnac est valable du 19 au 30 novembre à 10h.

Idéal pour se déplacer facilement et rapidement en ville, le vélo électrique Velobecane Easy 26 pouces dispose de 7 vitesses, de freins à disque et d'une autonomie de 40km. Equipé de garde-boue et d'un porte bagage, il allie praticité et confort. Le vélo électrique Easy est français : la conception est faite à Paris et l'assemblage à Tourcoing. Lors de ce Black Friday 2021, le vélo à assistance électrique Velobecane Easy est disponible en promo au prix de 599 euros au lieu de 1199,99 euros sur le site de Cdiscount.

Léger et pratique à transporter, le vélo électrique pliant Hitway en aluminium aérospatial dispose d'un moteur puissant de 250W. Son écran d'affichage LCD haute résolution vous indique le niveau de la batterie, la vitesse de conduite, le kilométrage ainsi que vos données d'entraînement. Il se plie facilement en seulement trois étapes. Vous êtes conquis par ce modèle ? Sachez qu'il est actuellement disponible en vente flash avant le Black Friday 2021 au prix de 599,99 euros au lieu de 649,99 euros grâce à un coupon de 50 euros à cocher.

Vélo électrique pliant HITWAY en aluminium aérospatial 599,99 euros VOIR L'OFFRE sur Amazon

Parfait pour les petits budgets car proposé à moins de 150 euros hors promos, le vélo électrique VIVI 26 pouces a le gabarit parfait pour les femmes souhaitant se déplacer rapidement en ville. Disposant d'une batterie de 36 V assurant jusqu'à 55 kilomètres d'autonomie, ce vélo est équipé d'un dérailleur Shimano recense 7 vitesses.

Vélo électrique VIVI 26 pouces pour femme 149,99 euros VOIR L'OFFRE sur Amazon

Doté d'un moteur arrière Das-Kit de 55 Nm et d'une batterie de 768 Wh, le vélo électrique trekking NCM Bikes Milano Plus vous facilitera la vie dans bon nombre de trajets du quotidien. Il affiche une grande autonomie de 150 km et vous permettra de rouler jusqu'à 25km/h.

Modèle entièrement pliable de 21 kilos, le vélo électrique HIMO Z20 dispose d'un certificat de conformité européen. Equipé d'une batterie amovible au lithium-ion, ce modèle a une autonomie maximale de 50 kilomètres. En ville comme à la campagne, vous pourrez vous déplacer à une vitesse maximum de 25km/h. Le poids maximal d'utilisation est de 100 kilos. S'il est déjà en baisse de prix grâce à une vente flash de la Fnac, son prix pourrait encore diminuer lors du Black Friday 2021.

Vélo électrique pliant HIMO Z20 890,00 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Le vélo électrique Essentielb Urban 400, disponible en coloris noir ou en vert d'eau, est destiné à une conduite quotidienne urbaine de 25km/h maximum. Un compteur à LED installé sur le guidon vous offrira une aide à la conduite sur 3 niveaux : faible, moyen ou élevé. Ce vélo dispose d'une autonomie allant jusqu'à 45 kilomètres sans recharge. Installée sur le porte-bagage, la batterie au lithium ne nécessite que 4h de charge. Si vous hésitez encore, le Black Friday 2021 pourra être l'occasion de sauter le pas et d'acquérir ce vélo électrique.