Black Friday vélos et trottinettes électriques : des trottinettes électriques à moins de 200 euros, des modèles à ne pas manquer

Le Black Friday va être l'occasion idéale de profiter de belles promotions sur les vélos et trottinettes électriques. En attendant le jour J, nous avons déjà repéré des offres intéressantes pour vous offrir un nouveau moyen de déplacement.

Le vélo électrique est un moyen de transport de plus en plus répandu. Grâce à son moteur, il s'adapte à votre forme physique et peut permettre d'effectuer de longues distances ou de gravir de grandes cotes plus facilement. Il convient à tout genre de profils, autant des actifs du quotidien qui font des trajets tous les jours que des personnes âgées qui veulent continuer à se pédaler ou encore des personnes souhaitant se remettre tranquillement au vélo. La trottinette, quant à elle, connait un important succès dans les grandes villes et chez les jeunes, mais elle est accessible à tous. Tous deux présentent aussi un aspect écologique et économique face à la voiture, qui est très intéressant.

Ces produits, souvent très onéreux de base, peuvent devenir très intéressants lors du Black Friday grâce aux promotions disponibles. De nombreux foyers pourraient en profiter pour investir à petits prix dans ces moyens de mobilité écologiques et sportifs. Alors que les promotions du Black Friday s'annoncent très avantageuses, nous avons déjà trouvé des offres vraiment intéressantes pour les impatients.

Les meilleurs prix en ligne pour les trottinettes électriques avant le Black Friday 2024

Les trottinettes électriques sont les nouveaux moyens de transports à la mode. Elles ont la cote dans les grandes villes notamment. Ecologique et plus facile à transporter qu'un vélo, leur prix est aussi plus abordable. Toutefois, une promotion ne fait jamais de mal, notamment sur les modèles un peu plus développés.

Trottinettes électriques les moins chères autour de 200 euros

Il existe quelques modèles de trottinettes électriques à petits prix. Il faut souvent compter un minimum de 200 euros et bien regarder l'autonomie. Elles sont idéales pour les personnes qui s'en servent pour de petits trajets ou occasionnellement.

Trottinette électrique pliable Neuf à partir de 199,99 € Cdiscount 199,99 € Voir

Trottinette Electrique iScooter i9 350W Neuf à partir de 204,99 € Cdiscount 204,99 € Voir

Trottinettes électriques avec une autonomie de plus de 60km en promotion

Pour ceux qui veulent parcourir de grandes distances, il est préférable d'opter pour des trottinettes qui ont plus d'autonomie mais qui demanderont un budget un peu plus conséquent.

Trottinette électrique Ninebot MAX G30E II POWERED Neuf à partir de 498,63 € Occasion à partir de 469,00 € Fnac 498,63 € Voir

Darty 501,99 € Voir

Rakuten 501,99 € Voir

Cdiscount 501,99 € Voir

Pixmania 540,32 € Voir

Boulanger 599,00 € Voir Rakuten 501,99 € 469,00 € Voir

Trottinette électrique Navee S60 454,99 euros VOIR L'OFFRE sur La Fnac

Trottinettes électriques pour toutes les circonstances à prix réduits

Certains modèles de trottinettes électriques sont un entre deux et permettent de s'adapter à la pratique de chacun. Elles sont notamment idéales dans les grandes villes.

ISCOOTER Trottinette Electrique i9Max Neuf à partir de 276,99 € Cdiscount 276,99 € Voir

Trottinette électrique Ninebot Segway E2 Neuf à partir de 246,63 € Fnac 296,63 € 246,63 € Voir

Darty 249,99 € Voir

Boulanger 299,99 € 249,99 € Voir

Rakuten 301,60 € Voir

Pixmania 340,89 € Voir

Amazon 348,12 € Voir

Les meilleurs offres pour les vélos électriques avant le Black Friday 2024

Pour s'offrir un vélo électrique, c'est un tout autre budget, la moindre promotion n'est donc pas un luxe. Si vous voulez rouler partout, optez plutôt pour les VTT avec des marques comme Rockrider. Pour des vélos de ville, la marque française VELAIR est davantage recommandée.

Vélos électriques à moins de 1000 euros

Acheter un vélo électrique, c'est un budget. Grâce à certaines offres, il est possible de trouver des modèles à moins de 1000 euros et de qualité.