Amazon Black Friday : ATTENTION ! De très belles offres se terminent à minuit

BLACK FRIDAY AMAZON 2021. Le Black Friday avant l'heure continue chez Amazon. Dix jours avant la date fatidique de ce Black Friday 2021, les offres sur la tech et l'équipement de la maison se multiplient et certaines se terminent déjà...

[Mis à jour le 16 novembre 2021 à 14h43] Amazon a déjà lancé son Black Friday et ce mardi 16 novembre, à dix jours de la date officielle du "Vendredi noir", les offres se multiplient sur le site français du géant mondial de la vente en ligne. Mais attention : certaines offres se terminent déjà ce mardi soir à minuit. Les promos pouvant atteindre 100 euros sur une sélection de smartphones Xiaomi par exemple ne seront plus disponibles demain si l'on en croit le compte à rebours lancé sur la page d'Amazon (voir les offres). Même chose pour une sélection de montres et bijoux Fossil, Michael Kors ou Diesel qui arrivent à échéance ce soir même (voir les offres).

Mais rassurez-vous, Amazon propose encore pour son Black Friday des réduction sur des smartphones, mais aussi et surtout de très belles affaires sur l'électroménager, l'équipement de la maison et de la cuisine. On trouve d'ores et déjà des réductions pouvant atteindre jusqu'à -70% comme sur des accessoires de gaming (casques, claviers, souris). Mais la tech grand public et en particulier les ordinateurs portables ne sont pas en reste. Ce mardi, le Microsoft Surface Pro 7 12.3" passe par exemple à moins de 1000 euros chez Amazon (voir l'offre). Voici notre sélection des meilleures offres du moment pour ce "Black Friday avant l'heure" d'Amazon :

Les 10 meilleures offres du Black Friday chez Amazon

Les promos du Black Friday avant l'heure sur Amazon

Xiaomi 11 Lite 5G NE 6+128GB, 6,55” 369,00 € 299,90 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Xiaomi 11 Lite 5G NE 8+128GB, 6,55” 399,00 € 329,90 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

POCO F3 6+128GB, 6,67” 369,00 € 279,90 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Disque SSD NVMe WD_BLACK SN850 500 Go 79,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Lot de 2 brosses à dents électriques connectées Philips 299,99 € 159,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Bouilloire en verre 1,7 L Philips 49,99 € 28,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Machine expresso De'Longhi Dedica Style 249,00 € 174,64 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Réveil numérique Philips avec chargeur de téléphone sans fil 69,99 € 37,49 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Robot cuiseur-mixeur 2-en-1 pour bébé Philips 65,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Casque gamer RVB Logitech G635 149,00 € 101,30 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

PC portable Dell Inspiron 17.0'' 1399,00 € 1199,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

PC portable Dell Inspiron 15.6'' 899,00 € 799,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Kindle Paperwhite écran haute résolution 6", 32 Go 79,99 € | 89,99 € (avec ou sans pub) VOIR L'OFFRE sur Amazon

POCO F3 6+128GB, 6,67” 369,00 € 279,90 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Montre Copeland de Fossil à trois aiguilles de 42 mm 99,00 € 45,44 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

MacBook Air 13 Pouces 256 Go SSD 1129,00 € 1059,90 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

TV CHiQ L40H7A, 40 Pouces(100cm) 299,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Airpods 2 avec boitier de charge filaire 149,00 € 114,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Tondeuse à barbe avec guide de coupe Philips 74,99 € 27,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Casque bluetooth à réduction de bruit Sony 300,00 € 198,47 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Aspirateur robot connecté iRobot Roomba 971 499,00 € 369,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Robot Laveur iRobot Braava Jet m6134 699,00 € 479,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Aspirateur balai sans fil Rowenta Air Force Flex 560 326,21 € 279,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Souris Gamer Filaire Logitech G402 Hyperion Fury 69,99 € 46,48 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Souris gamer Razer Viper Mini 49,99 € 22,39 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

HP Chromebook PC Ultraportable Tactile 14” 599,00 € 549,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

'il vous semble encore prématuré de vous lancer dans le Black Friday, Amazon a tout prévu. Pour la très grande majorité des achats effectués entre le 1er novembre et le 31 décembre la période de retour a été élargie jusqu'au 31 janvier ! De quoi bien anticiper ses cadeaux de Noël sans s'inquiéter des éventuelles erreurs. "Nous sommes ravis d'aider les clients à obtenir de bonnes affaires pour les fêtes encore plus tôt cette année", a déclaré Dave Clark, CEO Worldwide Consumer d'Amazon lors du lancement du "Black Friday avant l'heure" ("Early Black Friday") américain. "Les clients peuvent faire leurs achats tôt en toute confiance, sachant qu'ils reçoivent d'ores et déjà des offres incroyables, ce qui leur permet de prendre de l'avance sur leurs listes de choses à faire afin de pouvoir vraiment profiter de la saison des fêtes", s'est-il félicité.

Quelles sont les dates du Black Friday chez Amazon ?

Après ce Black Friday avant l'heure, le Black Friday 2021 devrait commencer au plus tard le lundi 22 novembre chez Amazon, soit le lundi précédant le vrai Black Friday, puisque le cybermarchand y lance généralement sa "Black Friday Week". On peut alors s'attendre à une montée en puissance toute la semaine puis à une vague de réductions monstres lors du "vrai" Black Friday, le vendredi 26 novembre. On peut miser sur un pic de promotions le "vendredi noir", pour une fin des hostilités le lundi suivant, qui correspond généralement au "Cyber Monday", un dernier jour de "deals" et autres prix cassés. En 2021, le Cyber Monday devrait ainsi avoir lieu le lundi 29 novembre et marquer la fin de cette grande semaine de réductions.

Préparez-vous au Black Friday d'Amazon !

Pour bien profiter des innombrables "deals" que propose Amazon lors du Black Friday, il faut essayer de se préparer à l'avance. Il est conseillé tout d'abord de se créer un abonnement au site, si vous n'en avez pas déjà un, ce qui peut faire gagner de précieuses minutes sur les promos très chaudes, qui peuvent très vite aboutir à une rupture de stock. Amazon permet aussi d'enregistrer une ou plusieurs cartes bleues et plusieurs adresses pour la facturation et la livraison, pour une transaction très rapide.

Amazon propose tout au long de l'année des opérations commerciales avec de nombreuses promotions. L'événement le plus connu est ainsi le Prime Day qui réserve ses promos et rabais aux abonnés au service Prime, le dispositif qui permet d'obtenir des avantages mais aussi une livraison plus rapide. C'est pourtant fin novembre que les shoppeurs et internautes se rendent en masse sur le site internet du géant américain puisque le Black Friday représente une des périodes les plus importantes en termes de ventes, notamment en France où l'événement s'est démocratisé et étendu ces dernières années. Rappelons que le Black Friday est à l'origine une opération née aux Etats-Unis et se tenant le dernier vendredi de novembre, soit le lendemain de Thanksgiving.