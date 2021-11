Amazon Black Friday : les meilleures promos à jour !

BLACK FRIDAY AMAZON 2021. Amazon a lancé le "Black Friday avant l'heure", une avant-première particulièrement précoce pour son Black Friday 2021. Et il y a déjà de très belles affaires à saisir...

[Mis à jour le 9 novembre 2021 à 14h43] Vous attendiez le Black Friday. Il est déjà arrivé ! Amazon a lancé cette semaine son "Black Friday avant l'heure", l'équivalant du "Early Black Friday" américain déjà en cours depuis la fin du mois d'octobre. Sur le site français du géant de la vente en ligne, on peut d'ores et déjà trouver une foule de promotions sur toute une gamme de produits. Parmi les bons plans du Black Friday d'Amazon, une réduction de plus de 150 euros sur le Samsung Galaxy S20 FE ou de 100 euros sur le MacBook Pro Touch Bar 13 pouces. On trouve déjà dans la sélection du Black Friday d'Amazon des réductions pouvant aller jusqu'à -50% comme sur l'enceinte connectée maison, l'Echo Dot de 3e génération, ou même -70% comme par exemple sur des souris gaming Logitech.

Parmi les autres offres, Amazon propose pour ce Black Friday 2021 jusqu'à -30% sur une sélection de produits Bosch, - 40% sur une sélection cuisine Tefal, Krups, Severin, -55% sur une sélection d'aspirateurs robot iRobot, Bissell, Rowenta. Le Black Friday avant l'heure d'Amazon offre aussi un paiement 4 fois sans frais et une série de prix barrés sur les aspirateurs, appareils ménagers, téléviseurs, mais aussi sur les jouets à quelques semaines de Noël désormais .

Pour consulter la liste des offres rendez-vous sur cette page. Et les bons plans devraient monter en puissance puisqu'on peut s'attendre, après le Black Friday avant l'heure, à une "Black Friday Week" comme chaque année dès le lundi 22 novembre. Voici quelques-unes des offres à ne pas manquer ce mardi :

Les meilleures offres du Black Friday avant l'heure sur Amazon

SAMSUNG GALAXY S20 FE "Fan Edition" 659,00 € 499,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

MacBook Air 13 Pouces 256 Go SSD 1129,00 € 1059,90 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

MacBook Pro avec Touch Bar 13" 1249,00 € 1149,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

TV CHiQ L40H7A, 40 Pouces(100cm) 399,99 € 249,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Airpods 2 avec boitier de charge filaire 149,00 € 132,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Aspirateur robot connecté iRobot Roomba 971 499,00 € 369,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Robot Laveur iRobot Braava Jet m6134 699,00 € 479,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Aspirateur balai sans fil Rowenta Air Force Flex 560 327,14 € 279,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Souris Gamer Filaire Logitech G402 Hyperion Fury 69,99 € 21,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

HP Chromebook PC Ultraportable Tactile 14” 599,00 € 499,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Bosch ProSilence Série I 429,99 € 348,45 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Machine expresso Krups Vertuo Plus silver 199,99 € 123,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Le Black Friday avant l'heure a été programmé jusqu'au 18 novembre. C'est la première fois qu'Amazon lance les promotions du Black Friday aussi tôt. Sur le site américain d'Amazon, un "Early Black Friday" (voir ici) est en cours depuis la fin octobre, avec une série de promotions sur des jouets, des smartphones, des équipements de bricolage ou pour la maison. "Nous sommes ravis d'aider les clients à obtenir de bonnes affaires pour les fêtes encore plus tôt cette année", a déclaré Dave Clark, CEO Worldwide Consumer d'Amazon. "Les clients peuvent faire leurs achats tôt en toute confiance, sachant qu'ils reçoivent d'ores et déjà des offres incroyables, ce qui leur permet de prendre de l'avance sur leurs listes de choses à faire afin de pouvoir vraiment profiter de la saison des fêtes", s'est-il félicité.

Quelles sont les dates du Black Friday chez Amazon ?

Outre ce Black Friday avant l'heure, le Black Friday 2021 devrait commencer au plus tard le lundi 22 novembre chez Amazon, soit le lundi précédant le vrai Black Friday, puisque le cybermarchand y lance généralement sa "Black Friday Week". On peut alors s'attendre à une montée en puissance toute la semaine puis à une vague de réductions monstres lors du "vrai" Black Friday, le vendredi 26 novembre. On peut miser sur un pic de promotions le "vendredi noir", pour une fin des hostilités le lundi suivant, qui correspond généralement au "Cyber Monday", un dernier jour de "deals" et autres prix cassés. En 2021, le Cyber Monday devrait ainsi avoir lieu le lundi 29 novembre et marquer la fin de cette grande semaine de réductions.

Amazon, qui a grandement contribué à l'implantation du Black Friday en France, est l'enseigne qui proposera une fois encore le plus de promotions, sur des milliers de produits, mais aussi celle qui réalisera sans doute le plus de ventes lors du Black Friday 2021. Parmi les promos les plus marquantes l'année dernière, on trouvait jusqu'à -45% sur les aspirateurs robots (Irobot, Neato, Rowenta), un pack Exclusif Microsoft Surface Pro 7, l'enceinte connectée d'Amazon Echo avec Alexa, des deals sur les appareils de cuisine et en particulier les robots, de nombreuses offres flash notamment sur les PC portables, PC gamers et des accessoires informatiques... Soulignons que des produits comme les jouets, les brosses à dents électriques de la marque Oral-B, ou encore les enceintes Bose sont presque systématiquement bradés chez Amazon lors du Black Friday.