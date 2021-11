Black Friday Amazon : de nouvelles offres dans notre sélection

BLACK FRIDAY AMAZON 2021. Ce jeudi, le Black Friday d'Amazon en est à son 10e jour déjà. Découvrez les nouvelles offres ajoutées aujourd'hui même à notre sélection des meilleures promos...

Le Black Friday n'est plus qu'à quelques jours de nous désormais et les premières offres se multiplient déjà. La fête du shopping démarre officiellement le 26 novembre, mais plusieurs détaillants comme Amazon proposent déjà d'excellents prix en prévision de l'événement. Les promos du Black Friday d'Amazon, à ce stade précoce, offrent des remises intermédiaires, mais les prix seront encore meilleurs à l'approche du Jour-J. Il est probable que certains des prix proposés par Amazon descendent encore plus bas le jour du Black Friday 2021. C'est assez paradoxal, mais la plupart de ces articles en forte promo lors de ce Black Friday avant l'heure d'Amazon le sont précisément parce qu'ils affichent un stock suffisamment important (ou un intérêt suffisamment limité parmi la majorité des acheteurs). Mais certaines réductions valent malgré tout le détour.

Sur la page d'Amazon consacrée au Black Friday avant l'heure, on trouve déjà quelques avantages généraux, comme le paiement 4 fois sans frais. Pour la très grande majorité des achats effectués entre le 1er novembre et le 31 décembre, Amazon a élargi en outre la période de retour jusqu'au 31 janvier ! De quoi bien anticiper ses cadeaux de Noël sans s'inquiéter des éventuelles erreurs.

Depuis plus d'une semaine désormais, nous sélectionnons sur cette page les meilleures offres du "Black Friday avant l'heure" du géant américain. Et de nouvelles offres ont été ajoutées à cette sélection ce jeudi. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des meilleures promos disponibles dès maintenant :

Les meilleures offres du Black Friday chez Amazon

Les promos du Black Friday avant l'heure sur Amazon

Kindle Paperwhite écran haute résolution 6", 32 Go 79,99 € | 89,99 € (avec ou sans pub) VOIR L'OFFRE sur Amazon

Xiaomi Mi 10T 128GB 355 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Huawei P40 Lite 329,00 € 221,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

iPhone XR 64Go bleu (Reconditionné) 589,00 € 349,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

iPhone SE (64 Go) 489,00 € 454,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Samsung Galaxy S20 FE 700,00 € 568,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Samsung Galaxy A32 5G 329,00 € 308,97 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

MacBook Air 13 Pouces 256 Go SSD 1129,00 € 1049,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

PC portable Dell Inspiron 17.0'' 1399,00 € 1199,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

PC portable Dell Inspiron 15.6'' 899,00 € 799,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

HP Chromebook PC Ultraportable Tactile 14” 599,00 € 549,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Airpods 2 avec boitier de charge filaire 149,00 € 114,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Apple Watch Series 6 GPS 729,00 € 679,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Souris Gamer Filaire Logitech G402 Hyperion Fury 69,99 € 46,48 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Souris gamer Razer Viper Mini 49,99 € 24,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Casque gamer RVB Logitech G635 149,00 € 114,10 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Manette sans Fil pour Switch Redstorm 27,98 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Disque SSD NVMe WD_BLACK SN850 500 Go 79,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

TV CHiQ L40H7A, 40 Pouces(100cm) 299,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Machine expresso De'Longhi Dedica Style 249,00 € 176,19 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Aspirateur robot connecté iRobot Roomba 692 279,99 € 199,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Aspirateur robot connecté iRobot Roomba 971 499,00 € 369,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Robot Laveur iRobot Braava Jet m6134 699,00 € 479,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Aspirateur balai sans fil Rowenta Air Force Flex 560 326,21 € 279,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Bouilloire en verre 1,7 L Philips 49,99 € 28,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Robot cuiseur-mixeur 2-en-1 pour bébé Philips 65,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Réveil numérique Philips avec chargeur de téléphone sans fil 69,99 € 37,49 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Lot de 2 brosses à dents électriques connectées Philips 299,99 € 159,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Montre Copeland de Fossil à trois aiguilles de 42 mm 97,25 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Tondeuse à barbe avec guide de coupe Philips 74,99 € 27,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Nous sommes ravis d'aider les clients à obtenir de bonnes affaires pour les fêtes encore plus tôt cette année", a déclaré Dave Clark, CEO Worldwide Consumer d'Amazon lors du lancement du "Black Friday avant l'heure" ("Early Black Friday") américain. "Les clients peuvent faire leurs achats tôt en toute confiance, sachant qu'ils reçoivent d'ores et déjà des offres incroyables, ce qui leur permet de prendre de l'avance sur leurs listes de choses à faire afin de pouvoir vraiment profiter de la saison des fêtes", s'est-il félicité.

Quelles sont les dates du Black Friday chez Amazon ?

Après ce Black Friday avant l'heure, le Black Friday 2021 devrait commencer au plus tard le lundi 22 novembre chez Amazon, soit le lundi précédant le vrai Black Friday, puisque le cybermarchand y lance généralement sa "Black Friday Week". On peut alors s'attendre à une montée en puissance toute la semaine puis à une vague de réductions monstres lors du "vrai" Black Friday, le vendredi 26 novembre. On peut miser sur un pic de promotions le "vendredi noir", pour une fin des hostilités le lundi suivant, qui correspond généralement au "Cyber Monday", un dernier jour de "deals" et autres prix cassés. En 2021, le Cyber Monday devrait ainsi avoir lieu le lundi 29 novembre et marquer la fin de cette grande semaine de réductions.