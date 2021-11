Black Friday Amazon : une date avancée pour le géant américain en 2021 ?

BLACK FRIDAY AMAZON 2021. Le Black Friday 2021 pourrait débuter particulièrement tôt chez Amazon avec une avalanche de promotions dès le début de ce mois de novembre. Alors que le "Early Black Friday" est lancé outre-Atlantique, voici ce que pourrait réserver le géant de la vente en ligne en France...

A quoi ressemblera le Black Friday d'Amazon en 2021 ? Après une opération perturbée par le coronavirus et le confinement l'année dernière, qui avait été marquée par un report des promotions au 4 décembre en France, le géant américain devrait revenir à la normale cette année. Et pour ce Black Friday 2021, Amazon pourrait même reprendre la tendance des dernières éditions qui, d'année en année, ont débuté de plus en plus tôt dans le mois de novembre. Alors que la date officielle du Black Friday a été fixée au vendredi 26 novembre 2021, il est quasiment acquis qu'une "Black Friday Week" débutera dès le lundi précédent. Et en France comme dans toute l'Europe, la date du Black Friday d'Amazon pourrait être encore plus avancée.

En 2021, le Black Friday devrait commencer au plus tard le lundi 22 novembre, soit le lundi précédant le vrai Black Friday puisqu'Amazon y lance généralement sa "Black Friday Week". On peut alors s'attendre à de premières promos suivies une montée en puissance toute la semaine puis une vague de réductions monstres lors du "vrai" Black Friday, le vendredi 26 novembre. On peut miser sur un pic de promotions le "vendredi noir", pour une fin des hostilités le lundi suivant, qui correspond généralement au "Cyber Monday", un dernier jour de "deals" et autres prix cassés. En 2021, le Cyber Monday devrait ainsi avoir lieu le lundi 29 novembre et marquer la fin de cette grande semaine de réductions.

Amazon proposera-t-il un Black Friday 2021 en avance ?

Sur le site américain d'Amazon, le Black Friday 2021 est déjà lancé ! Amazon propose depuis la fin octobre un "Early Black Friday" (voir ici), avec une série de promotions sur des jouets, des smartphones, des équipements de bricolage ou pour la maison. Ce mardi 2 novembre, on pouvait déjà trouver par exemple un kit perceuse-visseuse sans fil Bosh à 99$ contre 149$ en prix barré ou jusqu'à 35% d'économie sur certains robots de cuisine. Outre-Atlantique, le vendredi noir est ainsi arrivé avec plus d'un mois d'avance chez le géant de la distribution. Un peu plus tôt, Amazon a commencé à proposer une nouvelle fonctionnalité de cadeaux par e-mail pour ses abonnés Prime. Pour préparer Noël bien en amont avec ce Black Friday 2021, les membres Prime peuvent d'ores et déjà envoyer un cadeau à quelqu'un sans connaître l'adresse de livraison du destinataire, en sélectionnant le produit sur l'application Amazon puis en ajoutant un reçu pour faciliter les retours. Il suffit de saisir simplement une adresse e-mail ou le numéro de mobile du destinataire et ce dernier pourra soit accepter l'achat, soit l'échanger contre une carte cadeau Amazon, sans que l'expéditeur ne le sache. Il est aussi possible de créer et partager des listes d'idées de cadeaux en famille.

"Nous sommes ravis d'aider les clients à obtenir de bonnes affaires pour les fêtes encore plus tôt cette année", a déclaré Dave Clark, CEO Worldwide Consumer d'Amazon. "Les clients peuvent faire leurs achats tôt en toute confiance, sachant qu'ils reçoivent d'ores et déjà des offres incroyables, ce qui leur permet de prendre de l'avance sur leurs listes de choses à faire afin de pouvoir vraiment profiter de la saison des fêtes", s'est-il félicité. Qu'elles soient estampillées ou non Black Friday, les promotions s'accumulent par ailleurs sur le site d'Amazon.com version US avec des opérations éclair ou des ventes flash sur des marques telles que Apple, Sony, L'Oréal ou Bose.

Que faut-il attendre pour le Black Friday d'Amazon en France ?

A ce stade, en France, la page d'Amazon consacrée au Black Friday pointe vers une page de promotion standard. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'y trouve pas encore de sérieux bons plans. A l'heure où nous écrivons ces lignes, Amazon affiche en effet -54% sur une sélection de produits Bosh pour la cuisine (voir les offres), jusqu'à -25% sur une sélection de brosses à dents Oral-B (voir les offres), ou encore jusqu'à -53% sur une sélection de machines Nespresso (voir les offres). Les règles de l'Union européenne et la libre circulation des marchandises aidant, on gardera aussi un oeil sur les sites Amazon des pays voisins (Amazon.es, Amazon.de, Amazon.it), où le Black Friday n'est pas non plus lancé à ce stade.

Une chose est sûre, Amazon, qui a grandement contribué à l'implantation du Black Friday en France, est l'enseigne qui proposera une fois encore le plus de promotions, sur des milliers de produits, mais aussi celle qui réalisera sans doute le plus de ventes lors du Black Friday 2021. Difficile en revanche d'anticiper en détail les promos que proposera le géant en ligne tant le spectre est large. Chaque année, ce sont en effet plusieurs dizaine de milliers de produits qui voient leurs prix baisser pendant une semaine ou plus avec des réductions allant parfois jusqu'à 60 à 70%. Parmi les promos les plus marquantes l'année dernière, on trouvait jusqu'à -45% sur les aspirateurs robots (Irobot, Neato, Rowenta), un pack Exclusif Microsoft Surface Pro 7, l'enceinte connectée d'Amazon Echo avec Alexa, des deals sur les appareils de cuisine et en particulier les robots, de nombreuses offres flash notamment sur les PC portables, PC gamers et des accessoires informatiques... Soulignons que des produits comme les jouets, les brosses à dents électriques de la marque Oral-B, ou encore les enceintes Bose sont presque systématiquement bradés chez Amazon lors du Black Friday.

Pour bien profiter des innombrables "deals" que propose Amazon lors du Black Friday, il faut essayer de se préparer à l'avance. Il est conseillé tout d'abord de se créer un abonnement au site, si vous n'en avez pas déjà un, ce qui peut faire gagner de précieuses minutes sur les promos très chaudes, qui peuvent très vite aboutir à une rupture de stock. Amazon permet aussi d'enregistrer une ou plusieurs cartes bleues et plusieurs adresses pour la facturation et la livraison, pour une transaction très rapide.

Amazon propose tout au long de l'année des opérations commerciales avec de nombreuses promotions. L'événement le plus connu est ainsi le Prime Day qui réserve ses promos et rabais aux abonnés au service Prime, le dispositif qui permet d'obtenir des avantages mais aussi une livraison plus rapide. C'est pourtant fin novembre que les shoppeurs et internautes se rendent en masse sur le site internet du géant américain puisque le Black Friday représente une des périodes les plus importantes en termes de ventes, notamment en France où l'événement s'est démocratisé et étendu ces dernières années. Rappelons que le Black Friday est à l'origine une opération née aux Etats-Unis et se tenant le dernier vendredi de novembre, soit le lendemain de Thanksgiving.