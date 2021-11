SÉLÉCTION. Amazon Black Friday : le "Black Friday avant l'heure" continue

BLACK FRIDAY AMAZON 2021. Depuis le début de la semaine, Amazon propose une large palettes de réductions pour son Black Friday avant l'heure. Alors que le Black Friday 2021 est fixé fin novembre, jamais l'opération n'avait débuté aussi tôt...

[Mis à jour le 12 novembre 2021 à 10h42] Amazon ne fait pas dans le détail cette année sur le lancement du Black Friday. Alors que le "vendredi noir" est fixé au 26 novembre 2021, le géant de la vente en ligne a entamé un "Black Friday avant l'heure" dès lundi. Depuis le début de la semaine donc, une série de promos estampillées "Black Friday" est déjà disponible sur le site français d'Amazon. On trouve même d'ores et déjà des réduction sur des smartphones, des PC portables, mais aussi et surtout de très belles affaires sur l'électroménager, l'équipement de la maison et de la cuisine. Voici les 10 meilleures offres de la semaine avec quelques nouveautés ce vendredi :

Toutes les promos du Black Friday chez Amazon

Les meilleures offres du Black Friday avant l'heure sur Amazon

Quelles sont les dates du Black Friday chez Amazon ?

Outre ce Black Friday avant l'heure, le Black Friday 2021 devrait commencer au plus tard le lundi 22 novembre chez Amazon, soit le lundi précédant le vrai Black Friday, puisque le cybermarchand y lance généralement sa "Black Friday Week". On peut alors s'attendre à une montée en puissance toute la semaine puis à une vague de réductions monstres lors du "vrai" Black Friday, le vendredi 26 novembre. On peut miser sur un pic de promotions le "vendredi noir", pour une fin des hostilités le lundi suivant, qui correspond généralement au "Cyber Monday", un dernier jour de "deals" et autres prix cassés. En 2021, le Cyber Monday devrait ainsi avoir lieu le lundi 29 novembre et marquer la fin de cette grande semaine de réductions.

Amazon, qui a grandement contribué à l'implantation du Black Friday en France, est l'enseigne qui proposera une fois encore le plus de promotions, sur des milliers de produits, mais aussi celle qui réalisera sans doute le plus de ventes lors du Black Friday 2021. Parmi les promos les plus marquantes l'année dernière, on trouvait jusqu'à -45% sur les aspirateurs robots (Irobot, Neato, Rowenta), un pack Exclusif Microsoft Surface Pro 7, l'enceinte connectée d'Amazon Echo avec Alexa, des deals sur les appareils de cuisine et en particulier les robots, de nombreuses offres flash notamment sur les PC portables, PC gamers et des accessoires informatiques... Soulignons que des produits comme les jouets, les brosses à dents électriques de la marque Oral-B, ou encore les enceintes Bose sont presque systématiquement bradés chez Amazon lors du Black Friday.