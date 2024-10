Black Friday AirPods : à quoi s'attendre en 2024, déjà des promos sur les AirPods 4 ?

BLACK FRIDAY AIRPODS. Le Black Friday 2024 arrive bientôt. Vous cherchez des AirPods ? Cela peut valoir le coup de patienter un peu, à condition de connaître tous les prix et les promos déjà en cours. Voici tout ce qu'il faut savoir sur les nouveaux AirPods pour préparer le Black Friday 2024.

Le Black Friday 2024, c'est bientôt ! Le grand événement de vente en ligne et de promos en tout genre revient cette année encore, un mois avant les fêtes de fin d'année. Depuis plusieurs années, le Black Friday est entré dans les habitudes des Français, qui y voient un bon moyen de se faire plaisir ou de préparer leurs achats de Noël en tentant de profiter de petits prix. Parmi les produits les plus recherchés année après année, figurent les incontournables AirPods, les écouteurs sans fil star d'Apple.

Apple ne participe pas toujours au Black Friday. Du moins de manière officielle avec toutefois quelques bons d'achats ou des offres ciblées sur certains produits. En revanche, les sites marchands comme Amazon, CDiscount, la Fnac ou Rakuten ont bien compris l'essor des AirPods et en font des produits d'appels avec de nombreuses promos disponibles via des ventes flash ou des offres anticipées.

Il faut donc à la fois faire vite, être réactif et avoir l'oeil pour dénicher les meilleures promos du Black Friday sur les AirPods. Pas toujours facile d'y voir clair et de faire le tri parmi les offres réellement intéressantes de celles qui ne sortent pas du lot habituel ! Pour vous aider, Linternaute.com vous proposera sa sélection et les toutes dernières offres en direct. Cette année, l'accent sera forcément mis sur les tous nouveaux AirPods 4 présentés à la dernière Keynote de septembre 2024. Il ne faudra pas s'attendre à des offres folles et à des promos prodigieuses sur cette toute nouvelle génération.

En revanche, le Black Friday 2024 sera sans doute l'occasion pour les marchands de destocker les derniers lots d'AirPods 2 (qui ne sont déjà plus en vente sur l'Apple Store) ou les AirPods 3. L'an dernier, nous avions ainsi déniché pour vous des AirPods 2 sous la barre des 100 euros, des AirPods 3 de 2022 avec câble Lightning pour 169 euros ou des AirPods Pro 2 à 239 euros. Pour vous aider à préparer vos achats au Black Friday, voici déjà les prix pratiqués sur le web sur les différentes générations d'AirPods.

A quel prix sont vendus les AirPods 4 ? Les meilleurs prix du web avant le Black Friday 2024

La 4e génération d'AirPods a été présentée à la Keynote de la rentrée 2024, en septembre. Ils sont proposés en deux versions, classiques ou ANC qui disposent d'un système d'une technologie de réduction de bruit et de l'audio spatial. C'est ainsi un modèle davantage "premium" mais qui n'égale pas les meilleurs AirPods, les "AirPods Pro". Un seul coloris est disponible, le blanc et le boîtier de charge comprend un port USB-C comme sur les dernières générations d'appareils Apple, iPhone compris.

AirPods 4 Neuf à partir de 144,99 € Occasion à partir de 135,00 € Rakuten 144,99 € Voir

Fnac 148,98 € Voir

Amazon 149,00 € Voir

Cdiscount 149,00 € Voir

Leclerc 149,00 € Voir

Materiel.net 149,00 € Voir

Ubaldi 149,00 € Voir

Darty 149,00 € Voir

Pixmania 174,68 € Voir Rakuten 144,99 € 135,00 € Voir

Amazon 149,00 € 140,06 € Voir

Fnac 148,98 € 149,00 € Voir

Quelles sont les promos sur les AirPods 3 avant le Black Friday ?

La 3e génération d'AirPods est sortie à la fin de l'année 2021. Son petit historique lui permet donc de bénéficier désormais de promos intéressantes, même si les meilleurs prix seront sans doute à scruter du côté des derniers stocks d'AirPods 2. Voici ce qu'on peut trouver en ce moment en ligne.

AIRPODS 3 Neuf à partir de 154,99 € Occasion à partir de 79,00 € Rakuten 154,99 € Voir

Fnac 178,98 € Voir

Amazon 179,00 € Voir

Cdiscount 179,00 € Voir

Materiel.net 179,00 € Voir

Darty 179,00 € Voir

Son-Video 199,00 € Voir Rakuten 154,99 € 79,00 € Voir

Amazon 179,00 € 119,83 € Voir

Fnac 178,98 € 119,00 € Voir

Quelles sont les promos sur les AirPods Pro avant le Black Friday ?

Même avec la sortie des derniers AirPods 4, les AirPods Pro restent LA référence parmi les différentes générations d'AirPods. Les AirPods Pro 2 sont sortis en septembre 2022. Ils bénéficient d'un chargeur USB-C ou du système de recharge MagSafe. On peut déjà trouver quelques promos en ligne mais la sortie des AirPods 4 pourraient voir aussi les prix des AirPods Pro baisser durant ce Black Friday. Affaire à suivre...

AirPods Pro Neuf à partir de 209,89 € Occasion à partir de 140,00 € Rakuten 209,89 € Voir

Amazon 279,00 € 254,00 € Voir

Ubaldi 254,00 € Voir

Fnac 278,98 € Voir

Son-Video 279,00 € Voir

Cdiscount 279,00 € Voir

Materiel.net 279,00 € Voir

Darty 279,00 € Voir

Boulanger 279,00 € Voir Rakuten 209,89 € 140,00 € Voir

Amazon 279,00 € 237,92 € Voir

Fnac 278,98 € 279,00 € Voir

Les AirPods Max en promo pour le Black Friday 2024 ? Voici les prix déjà affichés

Les AirPods Max font encore également partie des écouteurs proposés à prix barrés régulièrement à l'approche des fêtes de fin d'année. Bien que très onéreux à leur lancement, ces derniers s'avèrent toujours aussi excellents aujourd'hui. Moins prisés que les AirPods, les casques "Max" devraient bénéficier de quelques promotions pour ce cru du Black Friday 2024. Sans atteindre pour l'heure des sommets...

AirPods Max Neuf à partir de 469,99 € Occasion à partir de 420,00 € Rakuten 469,99 € Voir

Son-Video 549,00 € Voir

Amazon 579,00 € 549,00 € Voir

Cdiscount 549,00 € Voir

Fnac 578,98 € Voir

Materiel.net 579,00 € Voir

Darty 579,00 € Voir

Boulanger 579,00 € Voir

Pixmania 663,41 € 658,42 € Voir Rakuten 469,99 € 420,00 € Voir

Fnac 578,98 € 479,99 € Voir

Amazon 579,00 € 484,41 € Voir

Pour rappel, le Black Friday n'a jamais vraiment été une date clé pour Apple qui ne participe généralement que timidement à l'opération. Il est en revanche un rendez-vous majeur pour les revendeurs comme Amazon, Fnac, CDiscount, Boulanger ou encore Darty. Attention, les prix indiqués sur cette page le sont à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer.