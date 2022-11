Black Friday AirPods : Airpods Pro, AirPods 2... Les meilleurs prix du web ce vendredi !

BLACK FRIDAY AIRPODS. Des AirPods 2 aux AirPods Pro de 1ere génération ou même les tout nouveaux sortis en septembre, les iconiques petits écouteurs Bluetooth made in Apple sont en promo pour ce Black Friday 2022. Vrai bon plan ou "fausse" promo ? On vous guide en ce jour de Black Friday !

[Mis à jour le 25 novembre 2022 à 06h19] C'est enfin le grand jour, celui du Black Friday 2022 ! Vous cherchez pour ce cru 2022 ou pour vos prochains cadeaux de Noël de nouveaux AirPods, les fameux petits écouteurs sans fil d'Apple ? Vous êtes au bon endroit pour dénicher le meilleur prix du web. Toute la journée, la rédaction se mobilise pour vous proposer les meilleures promos du Black Friday 2022 ! Les AirPods 2, AirPods Pro, AirPods 3 ou même les onéreux casques AirPods Max sont proposés en grosse promo sur les sites de e-commerce comme Amazon, Fnac, Rakuten ou CDiscount.

Premier exemple avec une promo alléchante sur la crème des AirPods, la version Pro sortie cette année ! Amazon le propose à prix barré depuis le début de la semaine mais le prix est encore descendu à l'approche du "vrai" jour du Black Friday Avant la fin de stock ? Il faut sans doute ne pas attendre trop longtemps car des AirPods Pro 2 à 279 euros ne se présentent pas tous les jours. Ces écouteurs ont été une nouvelle fois salués par la critique à leur arrivée sur le marché en septembre 2022, dans la foulée de leur présentation à la dernière Keynote Apple.

Plusieurs offres intéressantes sur les AirPods sont également en ligne. La rédaction a fait le tri pour vous : commençons par les AirPods 2 remplacés par les AirPods 3 mais qui offrent encore de belles performances. Le déstockage s'est avéré très intéressant cette semaine puisqu'il a permis un court instant de dénicher des AirPods à 120 euros lors d'une vente flash, terminée depuis. On trouve aussi un joli bon plan chez Rakuten sur les AirPods 3 proposés à 189 euros au lieu de 199 euros chez Amazon. Il s'agit du modèle avec boîtier de charge MagSafe sorti en 2021.

Notons aussi la vente flash chez Rakuten concernant les Airpods Pro 2e génération sortis en 2021 et proposés à -13% par rapport aux prix habituels. Une belle réduction pour des écouteurs encore récents et offrant une excellente qualité de son. Il va falloir faire vite pour en profiter !

Quelles offres sur les AirPods 1 et 2 au Black Friday ?

L'arrivée des AirPods 3 a clairement fait baisser les tarifs des versions antérieures, les 1 et 2 affichés à prix réduit. Voici ce que proposent les sites de vente en ligne. Ces derniers peuvent être un très beau cadeau tant ils sont devenus la norme en termes d'écouteurs. Bonne nouvelle, on trouve de belles promos pendant ce Black Friday 2022.

La 3e génération d'AirPods bénéficient aussi de nouvelles promotions durant ce Black Friday. Pas la peine toutefois d'attendre des prix en chute libre mais quelques petites affaires sont toujours bonnes à prendre, non ?! Voici ce qu'on peut encore trouver en ce moment :

Les AirPods Max font encore également partie des écouteurs proposés à prix barrés durant la période du Black Friday. Bien que très onéreux à leur lancement, ces derniers s'avèrent toujours aussi excellents aujourd'hui tout en bénéficiant de quelques promotions pour ce cru 2022 du Black Friday.

Les AirPods Pro sont les produits les plus haut de gamme d'Apple en matière d'écouteurs. Ils intègrent un mécanisme de réduction active du bruit, un mode "transparence", uniques sur les AirPods. On retrouve aussi sur ces écouteurs sans fil un mode audio spacial avec suivi dynamique des mouvements de tête. Des promotions ont émergé sur les AirPods Pro, voici une sélection pour juger des différences de prix chez les principaux marchands.

Pour rappel, le Black Friday n'a jamais vraiment été une date clé pour Apple qui ne participe généralement que timidement à l'opération. Il est en revanche un rendez-vous majeur pour les revendeurs comme Amazon, Fnac, CDiscount, Boulanger ou encore Darty. Attention, les prix indiqués sur cette page le sont à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer. Cet article est mis à jour régulièrement durant toute la période du Black Friday et plusieurs fois par jour ce jeudi et vendredi pour le Black Friday 2022.