Black Friday Apple : AirPods, iPad et autres produits... Des promos, mais à quels prix ?

BLACK FRIDAY AIRPODS. Apple n'est pas très friand de la vague de promotions du Black Friday, mais des promos seront bien présentes pour l'édition 2021. Et cette année, AirPods, MacBook Pro et autres iPhone devraient être concernés.

Des promotions à tire-larigot, c'est une certitude : le Black Friday 2021 promet une multitude de prix barrés. Mais faut-il s'attendre à des promotions significatives sur les produits Apple, notamment sur les AirPods, produit star des Black Friday ? Force est de constater que depuis des années, la marque à la pomme freine des quatre fers pour limiter les offres promotionnelles sur ses produits durant cette grande opération commerciale, prenant soin de rester maître du tempo sur les baisses des prix. Mais la force d'attraction du Black Friday est telle que les revendeurs proposent des MacBook, des AirPods, des iPhone, des iWatch et autres produits Apple à prix réduits, ne serait-ce que pour proposer des produits d'appel. Amazon, CDiscount, La Fnac, Darty, Rue du Commerce, mais aussi Leclerc, Orange, Bougues... De nombreuses enseignes et sites de vente en ligne ont tout intérêt à mettre en avant des produits Apple en vitrine de leurs promotions : l'an dernier, on trouvait de jolies sélections Apple partout sur le web durant les jours du Black Friday. Cette année, ce sera la même chose.

Ce que l'on ignore encore, c'est l'ampleur de ces réductions Black Friday et à partir de quand elles seront disponibles. Il faut savoir que l'opération commerciale du Black Friday 2021 est en réalité distendue dans le temps, durant une semaine au moins, à partir du lundi précédent le vendredi noir. Cette année, Amazon devrait proposer un Early Black Friday avant la mi-novembre, attention, soyez vigilants dès la semaine du 8 novembre, le géant américain est très amateur des lancements en amont, le Black Friday 2021 est même déjà sur orbite aux Etats-Unis avec des rabais dédiés... En attendant la vague de promotions du Black Friday en France, quelques produits Apple peuvent d'ores et déjà retenir notre attention, le point en sélection du moment :

Des produits de la marque à la pomme sont l'objet de quelques promotions. Il n'est pas certain qu'elles se prolongent sur la période du Black Friday 2021, mais elles sont assez diversifiée. On trouve notamment des offres promotionnelles sur les MacBook, sur des accessoires également, tout comme sur les montres connectées d'Apple, les AppleWatch. Il faut savoir que des promotions Black Friday sont toujours appliquées aux AppleWatch, mais elles ne sont pas toujours significatives ou ne sont faites que sur une sélection de modèles qui ne sont pas très bien vendus jusque-là. A noter que des iPhone sont aussi proposés en promotion, pour les consulter, rendez-vous sur notre page consacrée au Black Friday iPhone.

Apple iPad Pro 11" 512 Go Fnac 1398,98 € 898,98 € Voir

Darty 899,99 € Voir

Rakuten 1217,00 € Voir

Amazon 1289,00 € Voir

APPLE MACBOOK AIR 13'' Rakuten 1029,00 € Voir

Amazon 1129,00 € 1049,99 € Voir

Cdiscount 1129,00 € 1049,99 € Voir

Rue du Commerce 1051,99 € Voir

Fnac 1129,49 € 1059,49 € Voir

La Redoute 1059,99 € Voir

Darty 1059,99 € Voir

Boulanger 1129,00 € 1059,99 € Voir

Materiel.net 1129,94 € Voir

LDLC.com 1129,94 € Voir

Apple Watch Series 6 GPS Amazon 0,00 € Voir

Cdiscount 409,00 € Voir

Fnac 413,00 € Voir

Rakuten 437,99 € Voir

Rue du Commerce 487,00 € Voir

Les AirPods de 2e génération ont été très recherchés lors du denier Black Friday, vendus avec ou sans leur boîtier de charge filaire. On retrouve ces écouteurs d'ores et déjà avec quelques prix barrés. Les sites de commerce en ligne devraient proposer une sélection d'AirPods à prix réduits, sont attendus des réductions Black Friday 2021 sur les AirPods Pro notamment et quelques rabais sur la toute nouvelle gamme. Mais là encore, il faudra veiller à comparer les différentes offres, pour s'assurer de trouver les meilleurs prix. Durant le Black Friday, d'autres écouteurs, d'autres marques concurrentes, bénéficient en général de meilleures promotions.

Apple AirPods 2 Rakuten 126,50 € Voir

Amazon 149,00 € 132,00 € Voir

Cdiscount 179,00 € 139,00 € Voir

Rue du Commerce 169,95 € 139,95 € Voir

La Redoute 139,99 € Voir

Electro Dépôt 144,00 € Voir

Fnac 148,50 € Voir

Materiel.net 149,00 € Voir

LDLC.com 149,00 € Voir

Darty 149,00 € Voir

Boulanger 179,99 € 149,00 € Voir

Apple Airpods Pro Blanc avec boîtier de charge Reconditionné Rakuten 199,99 € Voir

Fnac 249,99 € 199,00 € Voir

La Redoute 199,99 € Voir

Darty 199,00 € Voir

Boulanger 199,99 € Voir

Apple AirPods 2 avec boîtier de charge Rakuten 126,50 € Voir

Amazon 149,00 € 132,00 € Voir

Cdiscount 179,00 € 139,00 € Voir

Rue du Commerce 169,95 € 139,95 € Voir

La Redoute 139,99 € Voir

Electro Dépôt 144,00 € Voir

Fnac 148,50 € Voir

Materiel.net 149,00 € Voir

LDLC.com 149,00 € Voir

Darty 149,00 € Voir

Boulanger 179,99 € 149,00 € Voir

Apple AirPods Pro Amazon 259,00 € 0,00 € Voir

Rakuten 204,99 € Voir

Fnac 258,50 € Voir

La Redoute 259,00 € Voir

Darty 259,00 € Voir

Boulanger 279,99 € 259,00 € Voir

AirPods Max Vert Rue du Commerce 499,00 € 449,00 € Voir

Rakuten 469,00 € Voir

Amazon 629,00 € 549,00 € Voir

Cdiscount 549,00 € Voir

La Redoute 549,99 € Voir

Boulanger 629,00 € 549,99 € Voir

Fnac 628,98 € 578,98 € Voir

Darty 579,00 € Voir

Materiel.net 629,95 € Voir

LDLC.com 629,95 € Voir

Comme pour tout produit Apple qui se respecte, les AirPods ont donné lieu à un véritable écosystème de produits compatibles. Ecouteurs alternatifs, coques, accessoires design, voici quelques-uns des multiples produits qu'on peut trouver en lien avec les AirPods et qui valent le coup d'oeil, avant de rentrer dans le vif des promotions du Black Friday 2021.

Apple Boîtier de Charge Sans Fil AirPods Fnac 88,98 € 62,77 € Voir

Rakuten 89,00 € Voir

La Redoute 89,00 € Voir

Boulanger 89,00 € Voir

LDLC.com 99,95 € Voir

Pour rappel, le Black Friday n'est pas vraiment une date clé pour Apple qui ne participe généralement que timidement à l'opération. Il est en revanche un rendez-vous majeur pour les revendeurs comme Amazon, Fnac, CDiscount, Boulanger ou encore Darty. Attention, les prix indiqués sur cette page le sont à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer.