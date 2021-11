Black Friday Apple : Airpods, Airpods Pro, Macbook, iPad... Les promos sont bien là !

APPLE. Le Black Friday 2021 est donc bien lancé, les sites de vente en ligne ont lancé les hostilités et les promotions sont là : on trouve notamment des produits d'Apple à prix barrés : des AirPods, des MacBook, des tablettes, etc.

[Mis à jour le 19 novembre 2021 à 06h39] Des Airpods, des Airpods Pro et Max, des iPad, des MacBook et des iPhone... Le Black Friday 2021 est bien une occasion de faire des économies sur des produits de la marque à la pomme. Amazon avait lancé un Early Black Friday le 8 novembre, suivi par La Fnac, Rakuten et Darty le 19 novembre : les bonnes affaires et les promis sont bien là, c'est le bon moment de les saisir. Cette année, les revendeurs qui proposent des rabais sur les tablettes, écouteurs, ordinateurs et autres produits Apple écoulent sur les 15 derniers jours de novembre.

On peut notamment se procurer des AirPods à moins de 100 euros et économiser quelques dizaines d'euros sur d'autres produits Apple. Les écouteurs sans fil sont en général très recherchés durant le Black Friday, les acheter avant le grand rush peut s'avérer utile, surtout si l'on veut s'assurer de se les faire livrer rapidement.

Voici notre sélection des bonnes affaires Apple du Black Friday 2021, déjà intéressantes, avec les meilleurs promotions sur les AirPods et AirPods Pro. Attention surtout à ne pas tomber dans le piège des prix barrés et des promotions gonflées. Pour vous éviter les déconvenues, Linternaute vous propose ci-dessous des offres mises en comparaison pour être certain de saisir la meilleure affaire.

MEILLEURS produits

Les sites de commerce en ligne proposent d'ores et déjà une sélection d'AirPods à prix réduits, avant le Black Friday 2021 officiel. Le Early Black Friday d'Amazon a très clairement fait baisser les prix sur cette gamme d'écouteurs Apple sans fil. On trouve notamment une promotion très intéressante proposée par SFR à tous ses abonnés : les AirPods de 2e génération sont à moins de 100 euros pour les abonnés.

AirPods (2e génération) en promotion pour les abonnés (50 euros remboursés) 99 euros VOIR L'OFFRE sur SFR

Apple AirPods avec boîtier de charge Amazon 149,00 € 114,99 € Voir

Rakuten 118,00 € Voir

La Redoute 119,99 € Voir

Boulanger 149,99 € 119,99 € Voir

Electro Dépôt 125,00 € Voir

Rue du Commerce 136,99 € Voir

Fnac 148,50 € Voir

Materiel.net 149,00 € Voir

LDLC.com 149,00 € Voir

Apple AirPods 3 Rakuten 184,99 € Voir

Fnac 198,98 € Voir

Amazon 199,00 € Voir

Cdiscount 199,00 € Voir

Boulanger 199,99 € 199,00 € Voir

La Redoute 244,99 € Voir

Nouveau AirPods Max Rakuten 445,00 € Voir

Rue du Commerce 466,00 € Voir

Amazon 629,00 € 549,00 € Voir

La Redoute 553,99 € Voir

Fnac 628,93 € 578,93 € Voir

Materiel.net 629,95 € Voir

LDLC.com 629,95 € Voir

Ecouteurs Apple EarPods avec jack 3.5 mm Rakuten 15,12 € Voir

Amazon 19,00 € 16,99 € Voir

Cdiscount 19,00 € 17,84 € Voir

LDLC.com 18,95 € Voir

La Redoute 19,00 € Voir

Fnac 22,97 € Voir

Boulanger 19,99 € 19,00 € Voir

Les AirPods Pro sont les produits les plus haut de gamme d'Apple en matière d'écouteurs. Il intègre un mécanisme de réduction active du bruit, un mode "transparence", uniques sur les AirPods. On retrouve aussi sur ces écouteurs sans fil un mode audio spacial avec suivi dynamique des mouvements de tête. Des promotions ont émergé sur les AirPods Pro, voici une sélection pour juger des différences de prix chez les principaux marchands.

Apple AirPods Pro avec boîtier de charge - Suppresseur de bruit actif Cdiscount 64,13 € Voir

Rakuten 204,99 € Voir

Rue du Commerce 219,99 € Voir

Apple Airpods Pro Blanc avec boîtier de charge Reconditionné Rakuten 199,99 € Voir

Fnac 249,99 € 199,00 € Voir

La Redoute 199,99 € Voir

Boulanger 199,99 € Voir

AirPod Pro Rakuten 204,99 € Voir

Amazon 259,00 € 224,00 € Voir

Fnac 258,50 € Voir

La Redoute 259,00 € Voir

Boulanger 279,99 € 259,00 € Voir

Des produits de la marque à la pomme sont l'objet de quelques promotions. Il n'est pas certain qu'elles se prolongent sur la période du Black Friday 2021, mais elles sont assez diversifiée. On trouve notamment des offres promotionnelles sur les MacBook, sur des accessoires également, tout comme sur les montres connectées d'Apple, les AppleWatch. Il faut savoir que des promotions Black Friday sont toujours appliquées aux AppleWatch, mais elles ne sont pas toujours significatives ou ne sont faites que sur une sélection de modèles qui ne sont pas très bien vendus jusque-là. A noter que des iPhone sont aussi proposés en promotion, pour les consulter, rendez-vous sur notre page consacrée au Black Friday iPhone.

Apple MacBook Air 13'' 512 Go Gris sidéral Nouveau Amazon 1399,00 € 1299,90 € Voir

Cdiscount 1399,00 € 1299,99 € Voir

Rakuten 1364,89 € Voir

La Redoute 1364,90 € Voir

Boulanger 1399,00 € 1364,90 € Voir

Rue du Commerce 1366,97 € Voir

Fnac 1399,49 € Voir

Materiel.net 1399,94 € Voir

LDLC.com 1399,94 € Voir

Apple MacBook Air 13'' 256 Go Cdiscount 1129,00 € 1059,99 € Voir

Amazon 1129,00 € 1066,00 € Voir

Rakuten 1112,90 € Voir

La Redoute 1112,90 € Voir

Boulanger 1129,00 € 1112,90 € Voir

Fnac 1129,49 € Voir

Materiel.net 1129,94 € Voir

LDLC.com 1129,94 € Voir

Rue du Commerce 1129,00 € Voir

Apple MacBook Air avec Apple M1 Chip (13 Pouces, 8 Go RAM, 256 Go SSD) Amazon 1129,00 € 999,99 € Voir

Rakuten 999,00 € Voir

Rue du Commerce 1051,99 € Voir

Cdiscount 1054,00 € Voir

Boulanger 1129,00 € 1080,45 € Voir

Fnac 1129,49 € Voir

Materiel.net 1129,94 € Voir

LDLC.com 1129,94 € Voir

La Redoute 1218,99 € Voir

iPad Air 10,9'' 256 Go Argent Wi-Fi 4ème génération Rakuten 734,00 € Voir

Fnac 838,98 € Voir

Amazon 839,00 € Voir

Materiel.net 839,95 € Voir

LDLC.com 839,95 € Voir

La Redoute 839,00 € Voir

Boulanger 839,00 € Voir

iMac 27" Ecran Retina 5K 256 Go SSD Argent Fnac 1998,79 € 1698,79 € Voir

Amazon 1999,00 € 1699,99 € Voir

Cdiscount 1999,00 € 1699,99 € Voir

La Redoute 1699,99 € Voir

Boulanger 1999,00 € 1699,99 € Voir

Rue du Commerce 1761,99 € Voir

Rakuten 1901,99 € Voir

iPad Air 10,9'' 64 Go Bleu Ciel Wi-Fi Cellular 4ème génération Rakuten 715,00 € Voir

Amazon 792,00 € Voir

Fnac 808,98 € Voir

Materiel.net 809,95 € Voir

LDLC.com 809,95 € Voir

La Redoute 809,00 € Voir

Boulanger 809,00 € Voir

APPLE MacBook Pro Touch Bar (2020) Rakuten 1299,00 € Voir

Amazon 1449,00 € 1349,90 € Voir

Boulanger 1449,00 € 1349,99 € Voir

Rue du Commerce 1369,99 € Voir

Fnac 1449,49 € Voir

Materiel.net 1449,95 € Voir

LDLC.com 1449,95 € Voir

La Redoute 1449,99 € Voir

Apple iPad Pro 11" 512 Go Amazon 1289,00 € Voir

Rakuten 1363,00 € Voir

La Redoute 1483,99 € Voir

APPLE Iphone Xr 64Go Noir - Reconditionné Cdiscount 400,00 € 332,95 € Voir

Electro Dépôt 439,98 € 418,98 € Voir

Pour rappel, le Black Friday n'est pas vraiment une date clé pour Apple qui ne participe généralement que timidement à l'opération. Il est en revanche un rendez-vous majeur pour les revendeurs comme Amazon, Fnac, CDiscount, Boulanger ou encore Darty. Attention, les prix indiqués sur cette page le sont à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer.