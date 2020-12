Mutation du Covid-19 : la souche détectée au Royaume-Uni doit-elle inquiéter ?

MUTATION COVID. Alors que la stratégie vaccinale est en train de mettre en place un peu partout dans le monde, une nouvelle mutation du Covid-19 a été détectée au Royaume-Uni. Est-elle dangereuse ? Les premières réponses.

Une chose est sûre, le coronavirus de la fin de l'année 2019 n'est pas le même que celui de la fin de l'année 2020. Pendant plusieurs mois, la première "version" du Covid-19 a déjà évolué en de nombreuses mutations, 25 selon les chiffres du Parisien. Des changements qui ne sont pas une surprise pour la communauté scientifique, ils sont très commun dans la vie des virus. Mais alors que le vaccin et la stratégie vaccinale sont en train de se mettre en place un peu partout dans le monde, une nouvelle mutation du virus a fait son apparition au Royaume-Uni, obligeant le pays à prendre de nouvelles mesures face à la sensible augmentation des cas.

Devant les députés du pays, le ministre de la Santé Matt Hancock a en effet expliqué qu'une nouvelle "variante" du virus avait été identifiée dans le pays et signalée à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Cette souche du virus, identifiée chez plus de 1 000 personnes dans le sud de l'Angleterre, pourrait être impliquée dans la propagation "exponentielle" du virus dans cette région, sans que l'on sache "dans quelle mesure", comme l'explique Matt Hancock. Lors d'une conférence de presse, le médecin-chef Chris Whitty a indiqué qu'il était encore difficile de savoir "si ce virus est plus fréquent car il se trouve dans une zone où de toute manière l'épidémie gagne du terrain ou si c'est le virus lui-même qui arrive à se transmettre plus facilement".

Le vaccin moins efficace face à cette mutation ?

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

S'il est encore trop tôt pour affirmer une éventuelle dégradation des effets du vaccin, les autorités sanitaires se veulent toutefois rassurantes, précisant que rien n'indique jusqu'ici que cette mutation n'entraîne une forme plus grave de la maladie, ni qu'elle ne réponde pas à un vaccin. "Est-ce que ça rend le virus plus grave ? Se transmet-il plus facilement ? Cela complique-t-il le diagnostic ? Les effets du vaccin sont-ils altérés par cette mutation ? Voilà les questions qui se posent et nous n'avons aucune information suggérant que ce soit le cas" a également rassuré Michael Ryan, responsable des situations d'urgence sanitaire à l'organisation mondiale.