Chiffres de la vaccination contre le Covid : la barre des 10 millions de rappels franchie

Selon les dernières données officielles sur la vaccination en France, 115 105 doses de vaccin contre le Covid ont été administrées le 5 décembre 2021 dont 105 009 doses de rappel. Un chiffre très bas logiquement pour un dimanche. A ce jour, depuis le début de la campagne de vaccination en France, 52 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin et 51 millions bénéficient d'un schéma vaccinal complet. Le pourcentage de la population complètement vaccinée s'élève ainsi à 76,08% de la population. Le nombre de rappels est quant à lui de 10,4 millions de doses injectées à ce jour. Un chiffre en forte progression depuis la mi-novembre.

L'évolution de la vaccination est suivie de près par les autorités sanitaires, car celle-ci est considérée comme le seul vrai rempart pour éviter une nouvelle flambée épidémique. Voici les chiffres du ministère de la Santé sur les doses de vaccin administrées et le nombre de personnes vaccinées en France (couverture calculée sur la population totale) :

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

Dans les différentes statistiques départementales que nous reproduisons ci-dessous, Data.gouv calcule la couverture vaccinale sur la population âgée de 12 ans et plus (celle des personnes vaccinables à ce jour) et non sur la population totale ni même sur la population majeure :

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

PRÉCISION : pendant plusieurs jours cette carte a affiché un pourcentage de population totalement vaccinée erroné. Les statistiques ont été corrigées le 23 novembre 2021. Nous nous excusons pour les éventuelles erreurs d'interprétation occasionnées.

La campagne de vaccination est considérée par les experts et les autorités sanitaires comme le meilleur moyen de mettre un terme aux effets de la pandémie mondiale de Covid-19, d'autant que les variants qui se multiplient rendent le virus plus contagieux.